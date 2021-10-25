Катастрофа века в Германии: как страшное наводнение разрушило целые города. Европа в фокусе

Также в программе: где в Венгрии найти оплачиваемое жилье (для студентов), как во время пандемии местные возвращаются на Сицилию, "ужас коммунизма" в Калининграде и что с ним будет дальше.