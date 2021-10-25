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Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
В Берлине открылась выставка, повествующая о том, как живут сегодня бывшие советские республики.
Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.
Также в программе: где в Венгрии найти оплачиваемое жилье (для студентов), как во время пандемии местные возвращаются на Сицилию, "ужас коммунизма" в Калининграде и что с ним будет дальше.
Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?
Акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным и просветительским обществом "Мемориал", в этом году впервые проводилась и в немецкой столице. Репортаж DW.
Коммунизм приказал долго жить почти 30 лет тому назад. Не пора ли последовать за ним и капитализму? Выставка в Бонне приобрела на фоне эпидемии коронавируса зловещую актуальность.
За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер.
В России так и не поняли, за что в Литве осудили советских военных - участников событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, считает Константин Эггерт.
В год 200-летия со дня рождения в Германии восстановили памятник Карлу Марксу.
Эту бронзовую статую основателя теории научного коммунизма уже скоро можно будет вновь увидеть в восточногерманском городе Нойбранденбург.
Чтобы оценить то, насколько хорошо или плохо функционирует демократия, надо сравнить ее с диктатурой. В этом помогает германский фонд, изучающий немецкий опыт жизни при социализме.
На двух длинных стенах нанесены имена 22 тысяч эстонцев, погибших во время советских репрессий с 1940 по 1953 год.
23 августа - Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Почти треть населения планеты жила до падения Берлинской стены в странах с коммунистической диктатурой.
21 августа 1968 года в Чехословакию вошли танки стран Варшавского договора. Так была подавлена "Пражская весна" - попытка построить социализм с человеческим лицом.
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