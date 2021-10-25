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Коммунизм

Pablo Picasso Temple de la Paix in Vallauris aus Peter Nestler, Picasso in Vallauris, 2020, (Filmstill) © Peter Nestler © Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021

В чем конфликт великого Пабло Пикассо (фотогалерея) 25.10.2021

Будучи убежденным коммунистом, испанский художник был любим на Востоке и на Западе. Свидетельство тому - выставка в Музее Людвига в Кельне, отражающая его творчество в непривычном ракурсе. Представляем ее экспонаты.
Thema: Der russische Präsident Wladimir Putin meint, dass Kapitalismus nun veraltet sei. Stichwörter: Sergey Elkin, Karikatur, Putin, Russland, Kapitalismus Jahr/Ort: Moskau, 22.10.2021 Via Ilya Koval Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? 22.10.2021

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
FILE - In this Wednesday, Dec. 25, 1991 file photo, family members watch Soviet President Mikhail Gorbachev's resignation speech on Soviet television in their downtown Moscow apartment, Russia. AP's Nataliya Vasilyeva, who was seven when the Soviet Union collapsed on Dec. 25, 1991, describes what life was like for her generation, the first to grow up in post-Soviet Russia. (AP Photo/Sergei Kharpukhin, file)

Жизнь после коммунизма 16.09.2021

В Берлине открылась выставка, повествующая о том, как живут сегодня бывшие советские республики.

"Прыжок в свободный мир": рассказывает очевидец (13.08.2021) 13.08.2021

Одним из пограничников, охранявших границу со стороны ГДР, был Конрад Шуман. Вместо того, чтобы защищать коммунизм, он решил - буквально - перепрыгнуть в демократический Запад. Бернд Брёде стал свидетелем этого исторического момента.

Катастрофа века в Германии: как страшное наводнение разрушило целые города. Европа в фокусе 22.07.2021

Также в программе: где в Венгрии найти оплачиваемое жилье (для студентов), как во время пандемии местные возвращаются на Сицилию, "ужас коммунизма" в Калининграде и что с ним будет дальше.
Porträt von Friedrich Engels. Das Foto ist wahrscheinlich zwischen 1857 und 1859 entstanden. Engels müsste demnach zwischen 37 und 39 Jahre alt gewesen sein. Bildquelle: Historisches Zentrum Wuppertal

Фридрих Энгельс: подробности личной и общественной жизни 28.11.2020

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?
Gedenkveranstaltung von Memorial Deutschland Rückgabe der Namen Am Denkmal für die Opfer des Stalinismus in Berlin. Denkmal füe Opfer des Stalinismus am 29.10.2020

Акция "Возвращение имен" впервые прошла в Берлине. Как это было? 29.10.2020

Акция памяти жертв политических репрессий, организуемая международным правозащитным и просветительским обществом "Мемориал", в этом году впервые проводилась и в немецкой столице. Репортаж DW.
11.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Mann hebt einen 12,5 Kilo schweren Goldbarren der Deutschen Goldreserve, der in einer Vitrine gesichert ist, an. Die Ausstellung Wir Kapitalisten - Von Anfang bis Turbo ist vom 13. März bis 12. Juli 2020 in der Bundeskunsthalle zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Капитализм и кризисы: можем ли мы что-то изменить? 19.03.2020

Коммунизм приказал долго жить почти 30 лет тому назад. Не пора ли последовать за ним и капитализму? Выставка в Бонне приобрела на фоне эпидемии коронавируса зловещую актуальность.
(191001) -- BEIJING, Oct. 1, 2019 (Xinhua) -- A formation paying respect to state heros takes part in the celebrations of the 70th founding anniversary of the People's Republic of China (PRC) in Beijing, capital of China, Oct. 1, 2019. (Xinhua/Li Xin) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

70 лет КНР: сбылась ли "великая китайская мечта"? 01.10.2019

За 70 лет существования КНР превратилась в экономическую сверхдержаву, но руководство по-прежнему пропагандирует "великую китайскую мечту". Почему - объясняет профессор синологии Феликс Вемхойер.
Titel: KGB Museum in Vilnius Schlagworte: Litauen, KGB, Sowjetunion, Russland, Geheimdienst, Museum, Vilnius Wer hat das Bild gemacht?: Monika Griebeler Wann wurde das Bild gemacht?: 21. Mai 2014 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Vilnius, Litauen Bildbeschreibung: Ein Mann läuft vor dem KGB-Museum in Litauen entlang; die Namen, die in die Mauer des Museums geschlagen sind, erinnern an die Opfer des sowjetischen Geheimdienstes In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Комментарий: Язов и коммунизм перед судом в Вильнюсе 28.03.2019

В России так и не поняли, за что в Литве осудили советских военных - участников событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, считает Константин Эггерт.
dpatopbilder - 29.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg: Das Karl-Marx-Denkmal, das 1969 aufgestellt und 2001 abgebaut und eingelagert wurde, wird an seinem neuen Standort enthüllt. Die etwa 2,20 Meter große Bronzefigur hat außerhalb des Stadtzentrums am Friedrich-Engels-Ring einen neuen Platz gefunden. Damit soll der jahrelange Streit um den Umgang mit der Statue ein Ende finden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Старый Маркс на новом месте (фото) 30.11.2018

В год 200-летия со дня рождения в Германии восстановили памятник Карлу Марксу.
ARCHIV - 23.02.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg: Vor einer Lagerhalle der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH Neuwoges liegt das Karl-Marx-Denkmal auf einer Transportpalette. Nach jahrelangem Streit ist in Neubrandenburg ein Standort für die umstritten Karl-Marx-Statue gefunden worden. Bis Jahresende soll die 2,20 Meter hohe Bronzefigur, die seit 17 Jahren im Depot liegt, an dem dreispurigen Stadtring Friedrich-Engels-Ring aufgestellt sein. (zu dpa Standort für Marx-Statue in Neubrandenburg gefunden - am Engels-Ring) Foto: Stefan Sauer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Карлу Марксу нашли место на кольце Фридриха Энгельса (фото) 26.10.2018

Эту бронзовую статую основателя теории научного коммунизма уже скоро можно будет вновь увидеть в восточногерманском городе Нойбранденбург.
Einblick ins Geheime Einblick in Stasi Akten https://www.einblick-ins-geheime.de/presse/

Зачем Германия копается в своем социалистическом прошлом? 17.10.2018

Чтобы оценить то, насколько хорошо или плохо функционирует демократия, надо сравнить ее с диктатурой. В этом помогает германский фонд, изучающий немецкий опыт жизни при социализме.
23.08.2018, Estland, Tallinn: Besucher stehe am Denkmal für die Opfer des Kommunismus. In dem Denkmal sind die Namen von 22 000 Esten eingraviert, die während der sowjetischen Besatzung des Baltenstaats zwischen 1940 und 1953 ums Leben kamen. Foto: Alexander Welscher/dpa | Verwendung weltweit

В Таллине открыли мемориал жертвам коммунистического режима 23.08.2018

На двух длинных стенах нанесены имена 22 тысяч эстонцев, погибших во время советских репрессий с 1940 по 1953 год.

Мемориалы, хранящие память о жертвах коммунизма (фото)

Мемориалы, хранящие память о жертвах коммунизма (фото) 23.08.2018

23 августа - Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Почти треть населения планеты жила до падения Берлинской стены в странах с коммунистической диктатурой.

9TS-1968-8-21-A1-5 (77212) Prag 1968, Panzer in Prag Einmarsch in die CSSR, 20./21. August 1968. (Truppen des Warschauer Pakts besetzen die CSSR; passiver Widerstand der Be- völkerung). - Die Panzer der Interventionstruppen in den Straßen von Prag. - Foto, 21.August. E: Prague 1968 / Tanks in Prague / Photo Invasion of Czechoslovakia, 20th/21st August 1968. (Troops of the Warsaw Pact invade and occupy Czechoslovakia; passive resis- tance by the population). - The tanks of the invading troops in the streets of Prague. - Photo, 21st August. F: Invasion de la Tchécoslovaquie après le 'Printemps de Prague Invasion de la Tchécoslovaquie après le 'Printemps de Prague ', par les troupes du Pacte de Varsovie, 20-21 août 1968. - Chars dans les rues de Prague, 21 août. - |

50 лет назад была подавлена танками "Пражская весна" 21.08.2018

21 августа 1968 года в Чехословакию вошли танки стран Варшавского договора. Так была подавлена "Пражская весна" - попытка построить социализм с человеческим лицом.
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