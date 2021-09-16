 Жизнь после коммунизма | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.09.2021

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Культура и стиль жизни

Жизнь после коммунизма

В Берлине открылась выставка, повествующая о том, как живут сегодня бывшие советские республики.

Ausstellung Postsowjetische Lebenswelten

30 лет прошло с тех пор, как распался Советский Союз. Круглая дата стала поводом для передвижной выставки "Постсоветские миры. Общество и повседневная жизнь после коммунизма", которую инициировал Федеральный фонд по изучению диктатуры СЕПГ (Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur). В период с марта 1990 года по декабрь 1991 года на постсоветском пространстве возникли или вернулись к своим истокам 15 стран - бывших республик СССР. Выставка доступна для школьной и внешкольной воспитательно-образовательной работы. 

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Роскошь за высоким забором

Она знакомит с изменениями, произошедшими с тех пор на постсоветском пространстве. Над созданием экспонатов и материалов выставки работали Федеральный фонд по изучению диктатуры СЕПГ и интернет-платформа dekoder.org.

Экспозиция из 130 фотографий и видеоматериалов на площади Штайнплац в столице ФРГ продлится до 31 октября, а потом она будет показана по всей Германии и за ее пределами. Уже в начале сентября более 500 предварительно заказанных мобильных экземпляров выставки были доставлены в школы и другие образовательные учреждения по всей Германии.

На разных языках и в разных форматах

У выставки - идеальный формат для показа в школах и прочих общественных местах: городских библиотеках, культурных центрах, церквях. У зрителей есть возможность познакомиться с новейшей историей постсоветского региона.

Материалы выставки доступны не только на немецком и английском, но и на французском, испанском и русском языках. Организаторы передвижной выставки предоставляют всем желающим копии на любых материалах или цифровых системах по выбору заказчиков. Заказчикам предоставляются все необходимые данные для печати и электронной загрузки материалов. 

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"Если  вы хотите показать выставку, скажем, на албанском или зулусском языке, то мы лицензировали фотографии выставки для использования во всем мире и на всех языках. Мы предоставим файлы с текстами. Заказчик берет на себя их перевод и поручает графическому дизайнеру выставки интегрировать перевод в уже существующий макет", - объясняет один из кураторов выставки Ульрих Мелерт (Ulrich Mählert)

Роскошь и бедность, войны и преступность

130 видео и фото, дополненных короткими текстами и QR-кодами, иллюстрируют весь спектр повседневной жизни в постсоветском пространстве: многоэтажные панельные дома и поп-культуру, религию и культ личности, войны и преступность, бедность и роскошь.

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Автором текста выставки на немецком и английском языках, опубликованного отдельной брошюрой, является восточноевропейский историк Ян Берендс (Jan Behrends) из Центра современных исследований имени Лейбница в Потсдаме (ZZF). В интервью DW историк подчеркнул: "Зрителей ждет много сюрпризов, потому что им предоставляется возможность отвести взгляд от России и Москвы, которые всегда находятся в центре внимания немецких СМИ". 

Разумеется, у бывших республик СССР есть общий постсоветский опыт, но в Грузии он сильно отличается от опыта в Туркменистане, России или Украине. Совершенно другое развитие присуще странам Балтии. 

Ян Берендс считает название своей выставки довольно смелым, потому что нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что - типично постсоветское, а что - нет. У многих перед глазами картина: многоэтажные панельки с одной стороны и роскошная одежда от Versace с другой. Но если внимательней присмотреться, то можно увидеть и многое другое. И это, по мнению историка, должно вызвать интерес.

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