Республики бывшего СССР и их членство в НАТО и ЕС (инфографика)

Три страны Балтии вступили в ЕС и НАТО в 2004 году, другие же постсоветские республики пока лишь стремятся обрести членство в этих объединениях. Чего они достигли - в инфографике DW.
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