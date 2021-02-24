Республики бывшего СССР и их членство в НАТО и ЕС (инфографика)

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

Кому нужна виза в ЕС

Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.