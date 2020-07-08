Более 1100 журналисток из постсоветских стран стали объектами преследований

В 2020 году как минимум 1129 журналисток из 12 стран бывшего Советского Союза стали объектами преследований. Такие данные фонд "Справедливость для журналистов" обнародовал в понедельник, 8 марта. Исследование не затронуло страны Балтии.
Большинство атак (890 случаев) исходили от представителей власти. При этом в 887 инцидентах за преследованиями стояли власти тех стран, где работали журналистки.
Чаще всего нападения совершались в Беларуси (382 случая), России (341) и Украине (123), реже всего в Туркменистане (2), Кыргызстане (14) и Таджикистане (17). В первых двух странах (338 инцидентов в Беларуси и 287 в РФ) речь в большинстве случаев шла об атаках с использованием юридических или экономических механизмов, в то время как в Украине две трети атак (82 инцидента) были связаны с угрозами нефизического характера или совершены в киберпространстве.
Беларусь - самая опасная из постсоветских стран для журналистов
Из всех постсоветских государств Беларусь остается самым опасным для журналистов, поскольку число атак на 100 тысяч населения (коэффициент риска) там составляет 14,61, указывают в фонде. По его данным, меньше всего этот показатель в Узбекистане - 0,37. А в Туркменистане его не удалось измерить в силу почти абсолютной информационной изоляции страны.
За прошедший год три журналистки погибли. В России - основатель нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина и Наталья Мичурина, шеф-редактор иркутской газеты "Восточно-Сибирская правда", в Беларуси - Любовь Земцова, автор проекта "Неизвестная Беларусь".
Смотрите также:
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима
Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Китай, 176-е место: территория несвободы
По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Сирия, 177-е место: под пулями
С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Туркмения, 178-е место: мнимая независимость
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила
Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.
-
Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место
Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански
Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.
Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев