Более 1100 журналисток из постсоветских стран стали объектами преследований

В 2020 году как минимум 1129 журналисток из 12 стран бывшего Советского Союза стали объектами преследований. Такие данные фонд "Справедливость для журналистов" обнародовал в понедельник, 8 марта. Исследование не затронуло страны Балтии.

Большинство атак (890 случаев) исходили от представителей власти. При этом в 887 инцидентах за преследованиями стояли власти тех стран, где работали журналистки.

Чаще всего нападения совершались в Беларуси (382 случая), России (341) и Украине (123), реже всего в Туркменистане (2), Кыргызстане (14) и Таджикистане (17). В первых двух странах (338 инцидентов в Беларуси и 287 в РФ) речь в большинстве случаев шла об атаках с использованием юридических или экономических механизмов, в то время как в Украине две трети атак (82 инцидента) были связаны с угрозами нефизического характера или совершены в киберпространстве.

Беларусь - самая опасная из постсоветских стран для журналистов

Из всех постсоветских государств Беларусь остается самым опасным для журналистов, поскольку число атак на 100 тысяч населения (коэффициент риска) там составляет 14,61, указывают в фонде. По его данным, меньше всего этот показатель в Узбекистане - 0,37. А в Туркменистане его не удалось измерить в силу почти абсолютной информационной изоляции страны.

За прошедший год три журналистки погибли. В России - основатель нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина и Наталья Мичурина, шеф-редактор иркутской газеты "Восточно-Сибирская правда", в Беларуси - Любовь Земцова, автор проекта "Неизвестная Беларусь".

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