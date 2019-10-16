 Журналисты в Украине - против усиления защиты журналистов? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.02.2021

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Украина

Журналисты в Украине - против усиления защиты журналистов?

В Украине ужесточили ответственность за препятствование журналистской деятельности. Однако сами журналисты от этого не в восторге. Они предупреждают, что ситуация может измениться даже к худшему.

Зал заседаний Верховной рады в Киеве

Зал заседаний Верховной рады в Киеве

Верховная рада Украины в десять раз и более увеличила штрафы за умышленное препятствование журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности. За соответствующий законопроект во вторник, 2 февраля, проголосовал 341 депутат. В то же время сами журналисты восприняли законодательные изменения критично. Почему?

Штрафы за препятствование журналистам увеличены

Документ вносит соответствующие изменения в Уголовный кодекс Украины и, в частности, усиливает защиту журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз, насилия или препятствования их профессиональной деятельности. Теперь за умышленное препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрены штрафы от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен. Ранее максимальный штраф составлял 850 гривен. Здесь речь идет о таких вещах как незаконное изъятие журналистских материалов, журналистской техники, незаконный отказ в доступе к информации, незаконный запрет освещения определенных тем, то есть цензуре. Но и это еще не все.

За попытку влияния на журналиста с целью воспрепятствовать его деятельности в Украине теперь можно получить штраф от 17 до 34 тысяч гривен или попасть за решетку на срок от шести месяцев до четырех лет. Если препятствует работе журналистов должностное лицо или группа лиц по предварительному сговору, то штраф будет от 34 до 51 тысяч гривен или ограничение свободы до пяти лет. Кроме того, таких лиц могут лишить права занимать определенные должности сроком до трех лет. Лишения свободы на срок от 7 до 14 лет предусматривается за угрозы журналистам, их семьям или родственникам -  в частности, за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества.

Оксана Романюк

Оксана Романюк

Автором законопроекта за усиление ответственности за препятствование работы журналистов является народный депутат от политической партии "Батькивщина", председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Андрей Кожемякин. По словам исполнительного директора Института массовой информации (ИМИ) Оксаны Романюк, ни автор документа, ни комитет по вопросам свободы слова, который возглавляет депутат из фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, не советовались с профессиональными журналистскими организациями и сообществами, перед тем как инициировать изменения в законодательство.

Зачем штрафы, если преследования журналистов не расследуют

Сами же журналисты критикуют нововведения. Романюк указывает на то, что без эффективных расследований дел журналистов усиление ответственности не имеет никакого смысла. "У нас проблема не в том, чтобы сделать в десять раз больший штраф или посадить за препятствование журналистской деятельности не на пять лет, а на 14, а в том, чтобы эффективно расследовать все дела угроз, препятствования или насилия в отношении журналистов", - отметила Романюк в беседе с DW.

Подобная мысль прозвучала и от журналистки, которая занимается расследованиями, руководительницы независимого расследовательского агентства "Следствие.Инфо" Анны Бабинец. Она обратила внимание на ухудшение ситуации с соблюдением прав журналистов в Украине, в частности потому, что правоохранительные органы не расследуют должным образом препятствование журналистской деятельности. "Можно, конечно, делать более жестким наказание за угрозы преследования, препятствование журналистов, но если такие дела не будут расследоваться, то зачем все это?", - спрашивает Бабинец.

По ее словам, последние несколько лет ни одно дело препятствование работе журналистов-расследователей их агентства так и не закончилось реальными приговорами для нарушителей. "Полиция то расследовала, то ничего не находила, а затем закрывала дела. Вот вам и увеличение наказания", - констатирует журналистка.

14 уголовных дел на всю Украину

По данным Института массовой информации, в прошлом году из 249 зарегистрированных уголовных производств, связанных с препятствованием работе журналистов, было расследовано и передано в суд лишь 16 дел, а в 2019 таких дел было 14. По мнению директора ИМИ Романюк, только в половине этих дел можно надеяться на обвинительный приговор. "Следователи не уделяют должного внимания расследованиям нападений на журналистов. Неэффективность и несвоевременность расследований приводит к системной безнаказанности и повышению опасности деятельности журналистов", - отмечает Романюк и добавляет: "Принятый закон не решает этой проблемы, а является стопроцентным пиаром на этой теме, в которую депутаты даже не углубляются".

Романюк предполагает, что усиление ответственности и штрафов за нарушение прав журналистов еще больше затормозит раскрытие нападений на журналистов и угроз представителям СМИ из-за вероятной коррупционной составляющей. "Нарушителям будет проще" порешать "с правоохранителями, чем садиться в тюрьму за угрозу журналисту", - считает Оксана Романюк.

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