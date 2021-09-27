Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник?

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
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