 Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.10.2021

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Россия

Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник?

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.

Путин с советским флагом говорит буржуям, что капитализм исчерпал себя - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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