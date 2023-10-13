В Германии потратят миллион евро на цитату Маркса

Памятник автору "Капитала" был открыт в тогдашнем Карл-Маркс-Штадте в 1971 году. Рядом на фасаде здания разместили надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на четырех языках.

"Пролетарии всех стан, соединяйтесь!" - эта фраза из "Манифеста коммунистической партии" на немецком, английском, французском и русском языках увековечена на фасаде девятиэтажного панельного дома в саксонском городе Хемнице и является частью здешнего Монумента Карла Маркса (Karl-Marx-Monument). Памятник был открыт во времена ГДР в тогдашнем Карл-Маркс-Штадте в 1971 году.

7-метровую бронзовую голову для монумента весом примерно в сорок тонн отлили в ГДР по проекту советского скульптора Льва Кербеля. Изначально памятник был изготовлен в Ленинграде и состоял из 95 отдельных частей, что было необходимо для транспортировки. Однако в ГДР сочли советскую технологию недостаточно надежной - опасались образования трещин и проникновения воды после монтажа монумента на месте, поэтому решили сделать все заново на местной машиностроительной фабрике VEB Germania.

Фрагменты 30-метрового многократно повторяющегося лозунга для фасада здания окружного совета были изготовлены из алюминия по эскизам местных авторов - художника Фолькера Байера (Volker Beier) и дизайнера шрифтов Хайнца Шумана (Heinz Schumann).

Монумент Карла Маркса в 1971 году Фото: ADN/ZB/picture alliance

После воссоединения Германии городу по результатам референдума вернули историческое название Хемниц, но Монумент Карла Маркса, хотя и становился темой дискуссий, все же остался одним из здешних символов и находится под архитектурной охраной. В 2011-2012 годах был осуществлен ремонт двух бетонных пьедесталов, облицованных корнинским гранитом из Украины. Необходимость в этом возникла из-за попадания воды в швы между плитами.

Лозунг на четырех языках

Как сообщает информационное агентство dpa, в середине нынешнего октября в Хемнице приступили к установке строительных лесов для проведения реставрации надписи:

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

Workers of the world, unite!

Prolétaires de tous les pays, unissez-vous!

Пролетарии всех стан, соединяйтесь!

Работы займут около года и обойдутся примерно в 950 тысяч евро из средств агентства по управлению государственной недвижимостью.

Карл Маркс - памятник, символ и талисман. Фотогалерея

По данным регионального издания Tag24, монументальное панно состоит в общей сложности из 165 алюминиевых плит, каждая из которых весит около 280 килограммов. Все они будут демонтированы и отправлены в специальную мастерскую в Дрездене, где проведут чистку потускневшей за полвека поверхности и устранят повреждения, для чего будет использована высокотемпературная шпаклевка.

В это же время в Хемнице осуществят ремонт и утепление фасада, а также обновят каркас и крепления для монтажа плит после возвращения из мастерской.

"Башка" и "Лобное место"

Торжественную церемонию по случаю открытия монумента 9 октября 1971 года, на которую собралось около 250 тысяч человек, посетили председатель Государственного совета ГДР Эрих Хонеккер (Erich Honecker) и правнуки философа.

Здание бывшего окружного совета в Хемнице во времена ГДР было прозвано "партийной пилой" ("Parteisäge") из-за характерной формы фасада. Голову Карла Маркса сразу же назвали "башкой", используя диалектное слово "Nischl", площадь около памятника - "Лобным местом". Для этого позаимствовали термин "Schädelstätte" ("Голгофа") из перевода Библии на немецкий язык Мартина Лютера (Martin Luther).

"Башка" является вторым по величине партийным бюстом в мире - после скульптурного изображения головы В.И. Ленина в Улан-Уде.

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