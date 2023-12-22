Князь Матей Радзивилл: "Надеюсь, поеду в свободную Беларусь"

О будущем Беларуси, войне в Украине, наследии рода Радзивиллов и встрече с Александром Лукашенко DW поговорила с польским аристократом, меценатом и предпринимателем, князем Матеем Николаем Радзивиллом.

"Теперь может быть даже опасно путешествовать в Беларусь, но я надеюсь, что поеду снова в свободную Беларусь, - говорит князь Матей Николай Радзивилл. - Для меня это очень важная страна. Когда я путешествую в Несвиж - замок, костел, под костелом крипта, там останки более чем семидесяти Радзивиллов - там мое сердце работает очень быстро".

Мы встречаемся в кофейне в центре Варшавы, недалеко - Президентский дворец, некогда принадлежавший Радзивиллам, и музей Вольной Беларуси, которому князь Матей, по его словам, немного помогает.

Президентский дворец в Варшаве некогда принадлежал Радзивиллам Фото: Dostmann/picture alliance

После войны Радзивиллы стали "классовыми врагами"

Матей Николай Радзивилл - представитель княжеского рода Радзивиллов герба "Трубы". Он принадлежит к Шидловецкой ветви Радзивиллов. Это название походит от названия имения Шидловец (в нынешнем Мазовецком воеводстве Польши. - Ред.), который в XVI веке принадлежал жене Николая Радзивилла Черного Эльжбете Шидловецкой. Позже представители этой линии также владели имениями на территории современных Литвы и Беларуси.

"У нас было имение Полонечка (теперь деревня в Брестской области. - Ред.). Там жил еще мой прадед, а потом его получил мой дядя, который жил там до Второй мировой войны", - рассказывает Матей Радзивилл.

После войны Радзивиллы стали "классовыми врагами". Князь Матей говорит, что людям из поколения его родителей было тяжело поступить в университет, получить хорошую работу, хотя "польский коммунизм не был таким страшным, как в Советском Союзе", где его родственников арестовывали, "лишали всего и даже жизни".

Отец Матея Радзивилла работал на стекольном заводе, семья жила в обычной квартире в доме для рабочих.

"Я был очень счастлив, что моя семья жила с бабушкой, которая была очень важной женщиной в аристократии, я знал много людей из разных семей. Когда я был мальчиком, я слушал все эти истории, как они жили в то время. Сапеги, Чарторыйские, другие аристократические семьи всегда были вместе", - вспоминает собеседник.

Несвижский замок несколько столетий был резиденцией Радзивиллов Фото: Dmitry Rukhlenko/Shotshop/picture alliance

К слову, жена князя Матея также принадлежит к роду Радзивиллов, она из Несвижской и Олыцкой (от названия замка в Олыке, сейчас Волынская область Украины. - Ред.) линии.

Всего в мире около двух тысяч представителей рода Радзивиллов - 25-30 семей, которые живут в Польше, Великобритании, США.

Первый Радзивилл, который поехал в Беларусь

Князь Матей называет себя "первым Радзивиллом, который поехал в Беларусь". Это было в конце 1980-х. Он побывал в Несвижском замке, когда там еще располагался санаторий Министерства сельского хозяйства. После Матей Радзивилл бывал в Несвиже много раз.

Когда началась реконструкция замка, приезжал туда со своей тетей Эльжбетой Томашевской: "Она была последней женщиной, для которой замок в Несвиже был домом. Когда я ходил с ней по замку, он снова начал жить". Эльжбета Томашевская знала белорусский язык и во время одного из визитов даже поинтересовалась, почему с ней разговаривают по-русски.

После окончания реконструкции Несвижского замка в 2012 году князь Матей Радзивилл встречался с Александром Лукашенко. "Тогда еще не было так много политических заключенных. Хотя (Лукашенко. - Ред.) это не мой герой, надо сказать, что он все-таки сделал реконструкцию замков в Несвиже и Мире", - говорит князь Радзивилл.

Но сейчас, по его словам, Беларусь в некотором смысле даже в худшем положении, чем Украина: "Украина, может быть, потеряет Крым, Донбасс, но сохраняет независимость, демократию и утверждает свою культуру. У вас есть опасность, что вы потеряете все, без войны вы можете потерять вашу державу, вашу культуру, ваше наследие", - не исключает Матей Радзивилл.

"В Польше многие понимают ситуацию в Беларуси"

В 1980-е годы князь Матей участвовал в борьбе с коммунизмом в Польше, в 1986 даже был на короткий срок арестован. "Когда я был молодым человеком, я десять лет потерял в борьбе с коммунизмом, чтобы эта страна была свободной. Нам помогали братские люди с Запада, теперь наша очередь вам помогать, чтобы вы получили свободную страну, демократию, чтобы вы решили, что вы хотите".

По мнению Матея Радзивилла, белорусам следует "ждать какие-то изменения в Москве", когда "можно начать настоящую борьбу за демократичную, вольную Беларусь". Но также он считает важным, чтобы Польша, различные польские фундации и организации "поддержали белорусов, которые находятся в Варшаве", чтобы те "были готовы, когда снова будет хороший исторический момент", чтобы "Беларусь стала демократической страной".

Собеседник полагает, что в Польше многие понимают ситуацию в Беларуси, но в целом белорусской оппозиции нелегко изменить отношение к Беларуси у политических элит в Европе и США.

"Больше денег теперь идет на помощь Украине, я тоже активно помогаю. Мой фонд организует много гуманитарной помощи Украине. Мы также приглашаем в Польшу детей и женщин, которые потеряли своих отцов и мужей. Но, прежде всего, мы помогаем нескольким организациям, а также деревням, где много беженцев из восточной Украины", - рассказывает Матей Радзивилл. По его словам, в некоторых деревнях в Западной Украине больше 10-15% населения - беженцы с востока.

"У нас была такая надежда, как у вас три года тому назад"

Также фонд поддерживает гуманитарные организации, связанным с украинской армией: недавно купили специальный автомобиль для транспортировки погибших солдат. Князь Матей говорит, что обычно никто не хочет делать такие "подарки".

"А я вижу, как для них важно, чтобы их герои были похоронены как герои. Важно поддерживать контакты с украинцами, потому что они тоже борются за нас ", - отмечает собеседник, который с начала полномасштабной войны побывал в Украине больше 5 раз.

Матей Радзивилл также искренне восхищается белорусскими добровольцами, которые сражаются на стороне Украины, хоть лично ни с кем из них не знаком: "Для меня это настоящие герои, люди, которые понимают, что сказал Костюшко: за нашу и вашу вольность".

Возвращаясь к ситуации в Беларуси, князь Радзивилл отмечает, что он "все-таки оптимист". И вспоминает, как его бабушка и другие родственники говорили, что "Сталин, Брежнев - это все закончится", надо подождать.

По его словам, в 1980-е годы "в Польше все были очень грустные, потому что у нас была такая надежда, как у вас три года тому назад, и потом все закончилось".

"Я был молодым человеком, хотел что-то развивать, печатал книги. Помню, профессор сказал мне: "Что ты хочешь делать?" - "Я хочу бороться против коммунистов". Он сказал: "Если ты будешь бороться за независимость Польши, может быть, выучишь иностранные языки?" - вспоминает Матей Радзивилл. - Все люди, которые против режима Лукашенко, не должны потерять энергию, чтобы потом приготовится, потому что после бури приходит солнце".

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