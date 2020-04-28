Комментарий: Путин пообещал россиянам новый план вместо реальной помощи

Очередное обращение Владимира Путина к населению, прозвучавшее 28 апреля в ходе совещания с главами регионов РФ, которое проходило в формате видео-конференции и было показано в прямом эфире, внесло ясность в вопрос о государственной помощи гражданам России, а также малому и среднему бизнесу, пострадавшим от эпидемии коронавируса и ее последствий.

Из сказанного президентом следует, что никаких новых ощутимых мер помощи потерявшим доход гражданам, а также малому и среднему бизнесу, не стоит ожидать. Путин считает, что "мы последовательно приняли несколько пакетов мер, выделили на них беспрецедентные ресурсы", то есть, по мнению главы государства, вполне достаточно реализовать то, что уже обещано.

Федор Крашенинников

Между тем, даже по данным генерального директора Агенства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, только 3 процента субъектов малого и среднего предпринимательства попадают под объявленные меры государственной поддержки. То есть, абсолютное большинство малых и средних предпринимателей, а значит и работников этого сектора экономики, обречены остаться без какой-либо реальной помощи со стороны государства даже после реализации всех уже объявленных мер помощи. Кроме того, так и не понятно, как жить тем, кто остался без дохода из-за эпидемии коронавируса, но по формальным признакам не может претендовать даже на получение пособия по безработице?

Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!

На фоне новостей о программах прямой финансовой помощи населению, которые реализуются в странах Запада, и инициированной оппозиционером Алексеем Навальным кампании по требованию перейти к таким мерам и в России, казалось вполне логичным ожидать от Путина хоть каких-то подвижек в вопросе финансовой помощи потерявшим доход гражданам. Но у президента совсем другая логика.

В основной части выступления Путин похвалил всю российскую власть за то, что она делает и то как успешно она противостоит беде: и аппараты искусственного дыхания производятся, и средства защиты, и тест-системы, и другие необходимые вещи, а вместо запланированных 95 000 коек в России развернуто уже 116 000. "Нам удалось существенно нарастить запас прочности системы здравоохранения!", - заявил президент.

Таким образом, общее содержание речи Путина было скорее успокоительным, чем тревожным. Подробно рассказав о том, как все неплохо, Путин анонсировал постепенное возвращение страны к нормальной жизни после 11 мая, то есть уже через две недели, но "при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах".

Распространение затормозили, но пик еще не прошли

Анализируя ситуацию с коронавирусом в России, Путин сначала заявил, что "нам удалось затормозить распространение эпидемии". Но буквально сразу после этого, со ссылкой на ученых и специалистов, сообщил, что "пик еще не пройден". Нет ли тут противоречия? Действительно ли России удастся за две недели пройти пик эпидемии и выйти на такой уровень, на котором можно снимать ограничения и возвращаться к нормальному режиму работы?

Даже несмотря на оговорки о том, что отмена ограничительных мер не будет одновременной и повсеместной, остается ощущение, что Путин или излишне оптимистичен, или просто не хочет заранее пугать россиян вполне реальной перспективой просидеть по домам без денег и работы еще и весь май.

Интерес власти как можно быстрее анонсировать выход из локдауна вполне понятен. Сколь бы плачевным ни было состояние экономики после эпидемии, какая-то часть граждан все равно вернется на работу, что снизит остроту социальных проблем, уменьшит их масштаб. С другой стороны, само обещание скорого возвращения нормальной жизни дорогого стоит: таким образом Путин предлагает оставшимся без денег и работы гражданам не возмущаться, не требовать немедленной помощи прямо сейчас, а потерпеть - хотя бы до конца майских праздников, когда жизнь начнет налаживаться и "мы все обязательно поправим и наверстаем".

Новый "план Путина"

Практическое содержание обращения Путина к гражданам России незамысловато: мы столько для вас уже сделали и делаем, мы обязательно всем все заплатим, всем поможем и все наладим - но не прямо сейчас, а потом, в недалеком будущем!

Главным же ответом на все вопросы и чаяния граждан, судя по всему, предлагается считать некий "масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", анонсированный Путиным.

Настораживает, что этот чудесный план пока существует исключительно в виде поручения правительству и никаких даже самых общих его параметров и направлений не анонсировано - что напоминает другой "план Путина", с которым он некогда водил на выборы свою партию, и который, в итоге, так никто и не увидел ни в виде целостной программы, ни тем более в реализованном виде.

Сомнительно, что одними рассказами о "масштабном общенациональном плане", авиапарадами и салютами можно будет полностью отвлечь граждан России от тревожных мыслей о состоянии собственного бюджета. Но даже если это и получится сделать в ближайшие две недели, потом все равно придется вернуться к вопросу о помощи потерявшим доход гражданам: ведь ни за продукты, ни за коммунальные услуги, ни по кредитам не получится расплатиться пересказом лозунгов о грядущем "чудо-плане".

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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