Комментарий: Лучше виртуальное "Евровидение", чем никакого

"Евровидение" часто называют музыкальными Олимпийскими играми. Но к этому конкурсу, скорее, подходит сравнение не с Олимпиадой, а с чемпионатом Европы или мира по футболу. Чувство эйфории, которое овладевает телезрителями после победы на "Евровидении" представителя их страны, сравнимо с победой родной сборной на ЧМ.

Коронавирус лишил участников и зрителей "Евровидения"

В 2020 году коронавирус лишил телезрителей и Олимпиады, и чемпионата Европы по футболу, и "Евровидения". Многие ведущие телекомпании мира оказались перед серьезным вызовом: чем заполнять эфирное время. В случае с "Евровидением" речь идет об одном из самых дорогих слотов - субботнем прайм-тайме. Кроме того, было бы неправильно не отдать дань уважения участникам из 41 страны, которых ждали в Роттердаме.

Преимущество музыкального конкурса перед спортивными соревнованиями состоит в том, что у зрителей есть возможность получить представление, как могли бы спеть участники. В Сети уже давно выложены видеоклипы с песнями "Евровидения-2020". В некоторых странах, например в Германии и в Швеции, даже прошли отборы финалистов и выбор своего победителя из исполнителей нынешнего конкурса.

Концерт вместо "Евровидения"

Настоящего победителя, если бы конкурс не был отменен, мы бы узнали поздно вечером в субботу, 16 мая, когда должен был пройти финал. Вместо него организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз и три телекомпании Нидерландов - решили показать концерт "Europe Shine a Light" ("Европа зажигает свет"). Это измененное название песни-победительницы 1997 года "Love Shine a Light" в исполнении Katrina & The Waves из Великобритании.

Андрей Бреннер

Как пошутил во время включения в субботнее шоу Бьорн Ульвеус - бывший музыкант легендарной шведской группы ABBA: "Хорошо, что выбрали "Love Shine a Light", а не "Waterloo". Да, именно с этой песней ABBA победила на "Евровидении" в 1974 году, но Ватерлоо - это еще синоним крупного поражения. Идея организаторов фиаско не потерпела. Все страны-участницы 2020 года транслировали шоу "Европа зажигает свет".

Удалось ли зажечь публику

Идея его состояла в следующем: каждый исполнитель получил одну минуту, чтобы комментаторы могли представить участника и песню, а исполнители - обратиться непосредственно к зрителям. Задача не из легких - удержать внимание публики при таком числе конкурсантов. И временами действительно становилось скучно. Видеопослания были записаны заранее, а потому немного устарели, что касается ситуации с распространением коронавируса, и больше напоминали выступления участниц конкурсов красоты с их стремлением сделать мир лучше.

Стерильные видеообращения не давали шансов мелким огрехам и импровизации, которые так любит публика. Но трудно в чем-то винить исполнителей. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех. И в нынешней ситуации иначе прозвучали новые версии песен бывших победителей "Евровидения".

"Евровидение" и коронавирус

Они - тоже в записи - были показаны во время шоу и были призваны "разбавить" представление участников 2020 года. Монс Сельмерлёв спел "Heroes", и было понятно, что настоящие герои нашего времени - врачи. "Молитва" Марии Шерифович - надежда на лучшее времена, в которые будет хотя бы "Немного мира" ("Ein bisschen Frieden)". С этой песней немка Николь (Nicole) победила в 1982 году.

Кульминацией вечера стало не объявление результатов, а исполнение "Love Shine a Light" в виртуальном хоре всеми участниками нынешнего "Евровидения". Впервые в истории конкурса они пели вместе, а не соревновались друг с другом. Кто бы из них выиграл "Евровидение-2020", сказать нельзя. Европейское голосование было невозможно, в том числе из-за того, что под угрозой оказались бы страховые выплаты в связи с отменой конкурса.

Кому Германия дала бы первое место на "Евровидении-2020"

Но немцы выбрали своего победителя. Еще 9 мая в эфире "дочки" телеканала ARD они определи десять "финалистов". И это был безупречный выбор. Крупнейший общественно-правовой телеканал Германии пригласил их на шоу в Гамбург, которое было показано перед "Европа зажигает свет". Из-за карантинных ограничений в Германию смогли приехать три участника "немецкого финала": дуэт Ben&Tan из Дании, группы The Roop из Литвы и Daði og Gagnamagnið из Исландии. Песни остальных исполнителей были представлены в записи, причем некоторые - с выступления на сцене, пусть и в зале без публики.

Шоу в Гамбурге тоже транслировалось из пустого зала Эльбской филармонии. И в этом было что-то сюрреалистическое. В непосредственной песенной дуэли на сцене группа The Roop с композицией "On fire" по итогам голосования жюри и зрителей выиграла у исландцев, победив в "немецкой версии" "Евровидения-2020". Третье место Германия дала Little Big из России - перед Мальтой, Данией, Швецией, Швейцарией, Италией, Болгарией и Азербайджаном.

"Евровидение" как символ европейского единства

Конечно, ни то, ни другое шоу не могли заменить настоящего конкурса. Однако их стоило посмотреть, чтобы поддержать саму идею "Евровидения" - самую европейскую, по мнению бывшего музыканта ABBA Бьорна Ульвеуса. Посмотреть "Europa Shine a Light" - как купить ваучер в любимый ресторан: приобрести сейчас, а после пандемии - поесть. В случае с "Евровидением" - дождаться его и посмотреть.

"Love Shine a Light" прозвучала за субботний вечер дважды. До того, как ее спели участники, мелодию исполнил - также на удаленке - оркестр Роттердамской филармонии. И под эту музыку по всей Европе освещали светом достопримечательности городов континента. Красивая и трогательная идея - символ надежды и единства.

Автор: Андрей Бреннер - многолетний корреспондент Deutsche Welle на конкурсе "Евровидение"

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Нидерланды Победитель "Евровидения-2019" - Дункан Лоренс. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта The Common Linnets.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Италия Второе место по итогам конкурса в Тель-Авиве занял итальянский рэпер Алессандро Махмуд - с песней про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Россия На "Евровидении" Сергей Лазарев выступил уже два раза. И оба раза - третье место: и в 2016-м, и в 2019-м. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве принесла высокие баллы, но для победы опять чего-то не хватило.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Швейцария Швейцарец Лука Хенни занял в Тель-Авиве четвертое место! Музыкант заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это было нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Азербайджан У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей. В Тель-Авиве занял восьмое место.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Австралия Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс явно выиграл. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнилось всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее. По итогам конкурса - девятое место.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Исландия Арт-коллектив Hatari из Рейкьявика занял в Тель-Авиве 10 место. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Да! По результатам они замыкают топ-10.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Чехия Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi теперь многие напевают: песня в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим понравилась своей легкостью и свежестью. Дизайн сцены, напоминающий Instagram, нашел отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников. 11-е место в итоговой таблице.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Франция В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призвал оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. По итогам конкурса в Тель-Авиве Билал занял 16-е место.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Кипр Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполнила композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес и заняла 13-е место.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Мальта Один из самых ярких номеров в Тель-Авиве - выступление жизнерадостной и артистичной Микелы с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Микеле мало кто слышал. На "Евровидении-2019" она заняла 14-е место.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Греция Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступавшей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погрузило зрителей в мир волшебных грез... В итоге - 21-е место.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Германия Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они спели о женской сплоченности. Успеха песня не имела: лишь 25-е место в итоговой таблице финалистов.

Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве Португалия Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных участников "Евровидения-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Ребята вообще не попали в финал, но публике запомнились! Автор: Татьяна Вайнман

