 Комментарий: Закрытие ″Мемориала″ - предвестник темных времен | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.12.2021

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Россия

Комментарий: Закрытие "Мемориала" - предвестник темных времен

Закрытие самой уважаемой российской правозащитной организации "Международный Мемориал" - перелом. Президент Владимир Путин готовит страну к темным временам, считает Роман Гончаренко.

Президент России Владимир Путин

Маски сорваны. Это банальное предложение, к сожалению, опять справедливо. Те, кто еще надеялся, что в России Владимира Путина все-таки будет место для "Мемориала", самой уважаемой и титулованной правозащитной организации страны, во вторник, 28 декабря, были разочарованы. С подачи Генеральной прокуратуры РФ и благословения Верховного суда "Международный Мемориал" будет распущен. Обе инстанции действуют как минимум в интересах президента. Правозащитный центр "Мемориал" ждет та же судьба.

Это больше, чем очередное закрытие неудобной Кремлю некоммерческой организации (НКО). Это - поворотный момент, рубеж. Россия после этого будет другой.

Обозреватель DW Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

"Мемориал" давно мешал Путину. Организация, которая напоминает о преступлениях КГБ, и бывший офицер КГБ в кресле президента - это плохо сочетается. "Мемориал" напоминает россиянам о сталинском терроре, о преступлениях против своего народа. Путин и его окружение, в основном выходцы из КГБ, хотели бы, чтобы россияне забыли о темных страницах советской и российской истории. При помощи массированной пропаганды им это почти удалось.

Свободные руки для новых репрессий

Генпрокуратура сама разоблачила намерения Путина, обвинив "Международный Мемориал" в "создании лживого образа СССР как террористического государства". Обвинения в нарушении закона об "иностранных агентах" - лишь повод.

Циник мог бы сказать, что Путину не было нужды закрывать "Мемориал": мол, его время и так прошло. Организация, одним из основателей которой был лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров, пережила свой звездный час в конце 1980-х. Это ее активисты установили на Лубянской площади в Москве перед зданием КГБ Соловецкий камень - в память о жертвах ГУЛага. Это было символом перемен, которые Путин уже не первый год пытается повернуть вспять. Очевидно, президент хотел бы скоро завершить этот процесс. В последнее время значение "Мемориала" в восприятии российского общества уменьшалось, в правлении были в основном правозащитники пенсионного возраста. Зачем тогда понадобилось закрывать его сейчас?

Голос "Мемориала", похоже, был не настолько слаб, как того хочется Кремлю. Новые проекты его раздражали, например издание "ОВД-Инфо", которое теперь тоже заблокировано.

Но нынешнее позорное решение российской юстиции это прежде всего - предвестник еще более темных времен. Да, может стать еще темнее, чем сейчас. Россия Путина движется к горячей фазе новой холодной войны с Западом. В таких условиях уважаемая на Западе правозащитная организация может только мешать. Есть повод опасаться усиления репрессий и даже террора против оппозиции и всех инакомыслящих. Глава Кремля хотел бы иметь и для этого свободные руки и не слушать постоянные напоминания "Мемориала" о новых политзаключенных.

"Мемориал" вернется

Итак, Путин победил? Конечно, нет. Будь-то историческое осмысление сталинского террора или хроника нарушений прав человека в путинской России, - "Мемориал" продолжит работать в подполье и из эмиграции. Когда-то он вернется в Россию. Как скоро - зависит только от ее граждан. "Мемориал" переживет правление Путина и когда-нибудь поможет осмыслить и это время.

Автор: Роман Гончаренко - обозреватель DW.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.  

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


  

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