Когда завершится пандемия? Прогнозы немецких ученых

Пандемия нового коронавируса SARS-CoV-2 уже более месяца является главной темой для обсуждения в мире. И чем дальше, тем больше всех волнует вопрос, когда же вирус отступит. DW собрала самые свежие прогнозы на этот счет ведущих ученых Германии - от вирусологов до математиков.

Год карантинных ограничений, а потом - вакцина?

Чаще всего немецкие топ-вирусологи называют один год в качестве срока, в течение которого придется сохранить те или иные карантинные ограничения общественной жизни. "Боюсь, что тема масок и общих правил гигиены - под этим я прежде всего подразумеваю сохранение дистанции в отношении окружающих, то есть противоположность Октоберфесту (крупнейший в мире пивной фестиваль. - Ред.) - будут занимать нас, вероятно, целый год", - заявил известный вирусолог Александр Кекуле (Alexander Kekulé), директор Института медицинской микробиологии при Галле-Виттенбергском университете, 22 апреля в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF.

Александр Кекуле

Главным фактором для относительно быстрой победы над коронавирусом ученые называют изготовление вакцины. На то, что через год она появится в необходимых объемах, надеется другой авторитетный вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité. "Думаю, мы можем положиться на науку и ожидать, что к этому моменту в следующем году мы сможем снабдить вакциной или двумя-тремя разными вакцинами, которые сейчас одновременно разрабатываются, значительную часть населения", - спрогнозировал он в недавнем интервью австрийской общественно-правовой телекомпании ORF от 24 апреля.

Лето почти без вируса и новая вспышка зимой?

Но этот год с точки зрения распространения вируса и жесткости карантина может пройти очень неравномерно . "Может быть, сезонный эффект позволит нам благополучно пройти через лето с мягкими мерами, с ослаблением нынешних ограничений", - обрисовал Дростен в том же интервью возможный сценарий развития событий. По его словам, в таком сценарии важно, чтобы, с одной стороны, лето было теплым и сухим. А с другой - чтобы люди ответственно отнеслись к потенциальным новым предписаниям и чтобы социальные контакты проходили по возможности на открытом воздухе, а не в помещениях.

Впрочем, продолжение этого варианта распространения коронавируса - уже не такое позитивное. "Коллективного иммунитета будет все еще мало, и с иммунологически "наивным" населением мы вступим в зимнюю волну (заражений. - Ред.). Это было бы опасно", - предупреждает эксперт. В таком случае люди должны быть готовы к повторному введению серьезных ограничений к зиме.

Кристиан Дростен

Что, если вакцины от коронавируса не будет

Менее оптимистичен в предположениях об изготовлении вакцины еще один звездный вирусолог, глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек (Hendrik Streeck). "Любое предсказание о том, что у нас будет вакцина, несерьезно, потому что мы этого просто не знаем. Есть много возбудителей вирусов, вакцины против которых мы ищем годами, и их до сих пор нет", - напомнил он в интервью ZDF 24 апреля. В пример он привел такие вирусы, как ВИЧ, гепатит C, малярия и сифилис.

Как долго коронавирус будет проблемой для человечества, если вакцина так и не появится? Здесь Штрек указал на парадокс: чем лучше удастся сдерживать его распространение в пределах, позволяющих медучреждениям помогать всем пациентам, тем дольше в обществе будет вырабатываться коллективный иммунитет. Эксперт полагает, что это может занять годы.

Математики предупреждают о нескором окончании пандемии

К математическому моделированию хода и завершения пандемии в Германии подходят с привычной немецкой основательностью. Над таким проектом совместно работают сразу три учреждения - Гейдельбергский университет, Франкфуртский институт перспективных исследований и Юлихский исследовательский центр, где находится один из мощнейших суперкомпьютеров в мире. Группа ученых уже представила первые результаты своей работы. В них нет готового ответа с конкретной датой окончания пандемии, потому что в исследовании рассматриваются разные варианты карантинных ограничений и их постепенного снятия.

Но если резюмировать промежуточные итоги построения математических моделей, то "ни один из смоделированных сценариев не позволяет надеяться, что удастся быстро преодолеть этот кризис", рассказала DW одна из ученых, работающих над проектом, Мария Барбаросса (Maria Barbarossa).

Математические модели: пик заболеваний - к августу или ноябрю?

Одна из разработанных моделей предполагает постепенное и частичное ослабление карантинных ограничений в ФРГ. То есть открытие с начала мая школ и университетов, многих магазинов и ресторанов, а с июня - возобновление работы в офисах и деятельности большинства спортивных и прочих объединений, но усиленное тестирование и изолирование зараженных. В таком случае расчеты показывают, что пик количества инфицированных в стране придется на конец ноября 2020 года. Тогда в Германии SARS-CoV-2 будет предположительно зафиксирован одновременно у 1,3 млн человек.

Другой сценарий подразумевает постепенную, но полную отмену всех ограничений. Тогда пик придется на конец августа или конец сентября (в зависимости от скорости отмены карантинных мер), а число одновременно инфицированных в ФРГ на пике будет колебаться от 6,3 до 7,2 млн граждан.

При этом если бы локдаун в Германии сохранился на протяжении года, то математическое моделирование прогнозировало около 550 тысяч заражений (около 185 тысяч - бессимптомные) и 14 тысяч смертей в стране за весь период эпидемии. В разработке всех прогнозов ученые не брали в расчет сезонность заболевания, так как она недостаточно исследована.

Есть и пара моделей, которые помогут лучше понять предположительную эффективность карантина. Если бы в Германии вообще не вводили никаких мер, то за все время эпидемии в стране заразились бы коронавирусом 32 млн человек. А при более строгих ограничениях общее число инфицированных составило бы 361 тысячу человек. По состоянию на 30 апреля в Германии в общей сложности с начала эпидемии зафиксировано около 160 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. В то же время Мария Барбаросса оговаривается, что на сегодня расчеты итогового числа заболеваний и смертей от вируса, а также сроков завершения эпидемии "поддаются количественной оценке с большой погрешностью".

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