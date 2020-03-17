 Клиникам в ФРГ могут выделить миллиарды евро из-за коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 21.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Клиникам в ФРГ могут выделить миллиарды евро из-за коронавируса

По данным СМИ, из-за эпидемии коронавируса Берлин намерен оказать финансовую поддержку больницам в размере нескольких миллиардов евро.

Медицинский работник в Германии в маске

В правительстве Германии обсуждают возможность выделения миллиардных субсидий для финансовой поддержки работы немецких больниц, которые могут понести убытки от последствий распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), со ссылкой на источники в правящей коалиции. По данным журналистов, соответствующий законопроект может быть представлен в субботу, 21 марта, а уже в понедельник, 23 марта, для экстренной помощи больницам выделят первые 3 миллиарда евро. 

Цель поддержки - предотвратить возможные финансовые проблемы

Из-за ситуации с коронавирусом медики вынуждены отказываться от проведения плановых операций и лечения, которые могли бы принести больницам доходы. Финансовая поддержка клиник является частью комплексного пакета мер по борьбе с последствиями распространения коронавируса в Германии.

Общий объем выделенных средств, по оценкам источников в правящей коалиции, может составить около 150 миллиардов евро, пишет RND. Примерно от 40 до 50 миллиардов евро могут быть выделены для поддержки малого бизнеса и частных предпринимателей.

Ранее глава Общества немецких больниц Геральд Гас (Gerald Gaß) заявил, что в ближайшие дни ожидается резкий рост количества инфицированных пациентов в немецких клиниках. По его словам, при худшем развитии событий в ближайшие месяцы до половины всех пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимациях будут заболевшие в результате заражения коронавирусом.

По состоянию на 04.20 мск, по данным ресурса Worldometer, отслеживающего развитие пандемии коронавируса, число заразившихся SARS-CoV-2 в Германии составило 19 848 человек, 68 пациентов скончались от последствий заболевания COVID-1. За сутки выявлено 5986 новых случаев.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире

Смотрите также:

  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан дает интервью

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Закрытые школы и детские сады

    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 01:31

Коронавирус ударил по немецкому автопрому: Volkswagen временно остановил завод в Вольфсбурге

 

 

Контекст

Коронавирус в Германии: возможности бундесвера в борьбе с пандемией

Конституция ФРГ допускает привлечение армии к решению гражданских задач лишь в особых случаях. Пандемия COVID-19 - один из них. DW - об участии бундесвера в отражении наступления короновируса. (19.03.2020)  

Коронавирус и солидарность: как немцы помогают друг другу

Помощь соседям, бесплатные продукты и аплодисменты с балконов, - среди жителей Германии растет число неравнодушных к проблемам тех, кого затронул коронавирус. (19.03.2020)  

Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

На утро 27 февраля в Германии было зафиксировано 27 случаев заражения COVID-19. Это второе место в ЕС после Италии (470 случаев). По оценке Минздрава ФРГ, страна на пороге эпидемии коронавируса. (27.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Германии: заболел даже вероятный преемник Меркель (17.03.2020)  

Коронавирус в Германии: на какие жесткие меры готовы пойти власти ФРГ?  

Также по теме

BdT Postamt von Hanni Hase

Коронавирус не помешал открытию пасхального почтамта в Германии 17.03.2020

Несмотря на ограничения в общественной жизни, связанные с распространением коронавируса, в Германии вновь заработал традиционный пасхальный почтамт.

Deutschland Essen | Coronavirus | Infektionsstation Uniklinik

Коронавирус в Германии: новые данные и призывы не паниковать 02.03.2020

По оценкам немецких экспертов, коронавирусом SARS-CoV-2 могут заразиться 60- 70% жителей ФРГ. Но большинство инфицированных этого, скорее всего, даже не заметят: болезнь легкая, как простуда.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: 627 человек скончались в Италии за сутки  

В немецкой Йене ввели запрет на выход из дома  

Италия вышла на первое место по числу жертв коронавируса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно