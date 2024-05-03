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Кирилл Шестаков

Журналист DW, автор отдела новостей.

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Кирилл Шестаков: избранные публикации

Александр Роднянский

Роднянский спродюсирует фильм о вторжении РФ в Украину

В Голливуде снимут художественный фильм о российском вторжении в Украину. Его продюсером станет Александр Роднянский.
Культура3 мая 2024 г.
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Кирилл Шестаков: другие публикации

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц: ФРГ не планирует признавать палестинское государство

Шольц: ФРГ не планирует признавать палестинское государство

Для признания палестинского государства пока "нет никаких оснований", заявил Олаф Шольц.
Политика24 мая 2024 г.
Мемориал в память об украинских детях, погибших в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, Харьков.

Офис генпрокурора Украины: за время войны погибли 547 детей

Офис генпрокурора Украины: за время войны погибли 547 детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 547 украинских детей, более 1348 получили ранения.
Конфликты24 мая 2024 г.
Президент РФ Владимир Путин

Reuters: Путин готов к заморозке войны в Украине

Reuters: Путин готов к заморозке войны в Украине

Владимир Путин готов остановить войну в Украине, если войска РФ останутся на нынешней линии фронта, сообщает Reuters.
Конфликты24 мая 2024 г.
Украинский солдат во время боевых действий в Харьковской области

Зеленский провел совещание в Харькове на фоне боев с РФ

Зеленский провел совещание в Харькове на фоне боев с РФ

На фоне наступления войск РФ Владимир Зеленский провел совещание в Харькове.
Конфликты24 мая 2024 г.
Дорожный указатель в селе Тавуш в Армении

Баку взял под контроль четыре села на границе с Арменией

Баку взял под контроль четыре села на границе с Арменией

Пограничники Азербайджана установили контроль над четырьмя селами, которые с 1990-х годов контролировались Арменией.
Политика24 мая 2024 г.
Логотип энергетической компании CEZ на здании в Градец-Кралове

Чешской CEZ запретили судиться с "Газпромом" за рубежом

Чешской CEZ запретили судиться с "Газпромом" за рубежом

"Газпром" с начала российского вторжения в Украину пытается перевести суды с европейскими компаниями на территорию РФ.
Правосудие и закон24 мая 2024 г.
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