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Кирилл Шестаков
Журналист DW, автор отдела новостей.
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Кирилл Шестаков: избранные публикации
Роднянский спродюсирует фильм о вторжении РФ в Украину
В Голливуде снимут художественный фильм о российском вторжении в Украину. Его продюсером станет Александр Роднянский.
Культура
03.05.2024
3 мая 2024 г.
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Кирилл Шестаков: другие публикации
Шольц: ФРГ не планирует признавать палестинское государство
Шольц: ФРГ не планирует признавать палестинское государство
Для признания палестинского государства пока "нет никаких оснований", заявил Олаф Шольц.
Политика
24.05.2024
24 мая 2024 г.
Офис генпрокурора Украины: за время войны погибли 547 детей
Офис генпрокурора Украины: за время войны погибли 547 детей
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 547 украинских детей, более 1348 получили ранения.
Конфликты
24.05.2024
24 мая 2024 г.
Reuters: Путин готов к заморозке войны в Украине
Reuters: Путин готов к заморозке войны в Украине
Владимир Путин готов остановить войну в Украине, если войска РФ останутся на нынешней линии фронта, сообщает Reuters.
Конфликты
24.05.2024
24 мая 2024 г.
Зеленский провел совещание в Харькове на фоне боев с РФ
Зеленский провел совещание в Харькове на фоне боев с РФ
На фоне наступления войск РФ Владимир Зеленский провел совещание в Харькове.
Конфликты
24.05.2024
24 мая 2024 г.
Баку взял под контроль четыре села на границе с Арменией
Баку взял под контроль четыре села на границе с Арменией
Пограничники Азербайджана установили контроль над четырьмя селами, которые с 1990-х годов контролировались Арменией.
Политика
24.05.2024
24 мая 2024 г.
Чешской CEZ запретили судиться с "Газпромом" за рубежом
Чешской CEZ запретили судиться с "Газпромом" за рубежом
"Газпром" с начала российского вторжения в Украину пытается перевести суды с европейскими компаниями на территорию РФ.
Правосудие и закон
24.05.2024
24 мая 2024 г.
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