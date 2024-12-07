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ПолитикаУкраина

США выделяют Киеву военную помощь на 988 млн долларов

Кирилл Шестаков
8 декабря 2024 г.

В новый пакет помощи Украине войдут танки, БПЛА, ракеты, сообщило Минобороны США. Заявленная цель - обеспечить Киев средствами "для победы в войне" против России.

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Флаги США и Украины на фоне Белого дома в Вашингтоне
Фото: Nathan Howard/Getty Images

США объявили о выделении Украине нового "значительного" пакета военной помощи на сумму 988 миллионов долларов (около 934 млн евро). Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США в субботу, 7 декабря. Заявленная цель помощи - "обеспечить Украину средствами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией". Это 22-й пакет помощи Украине, выделенный администрацией Джо Байдена в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В новый пакет помощи войдут беспилотники, танки, бронемашины, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, а также необходимое оборудование и запчасти для артиллерийских систем.

США продолжат вместе с другими союзниками предоставлять Украине поддержку, необходимую ей "для победы в войне", заявляет Пентагон. 

Президентские полномочия Джо Байдена истекают в январе 2025 года. На посту главы государства его сменит республиканец Дональд Трамп. 

Украина ведет переговоры с командой Трампа о прекращении войны

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак – встретился с представителями команды Дональда Трампа - кандидатом на пост советника по нацбезопасности избранного президента США Майком Уолтцем и претендентом на пост спецпосланника по России и Украине Китом Келлогом, сообщало издание The Wall Street Journal. На этих переговорах Киев планировал сообщить о своей готовности к "устойчивому миру", пишет WSJ со ссылкой на источник.

Кроме того, Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Они обсудили вопросы укрепления позиций Киева в войне с РФ и обеспечения того, чтобы Украина вступила в любые будущие переговоры с позиции силы.

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