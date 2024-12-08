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В клубах РФ проводят рейды в рамках "борьбы с ЛГБТ"

Кирилл Шестаков
8 декабря 2024 г.

В заведениях Москвы, Челябинска и Санкт-Петербруга силовики устроили рейды в рамках "борьбы с пропагандой ЛГБТ".

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Российский полицейский на фоне ЛГБТ-флага (фото из архива)
Российский полицейский на фоне ЛГБТ-флага (фото из архива)Фото: Anton Vaganov/REUTERS

В нескольких российских городах за минувшие сутки прошли полицейские рейды в ночных клубах, сообщили местные СМИ и российские информагентства. Так, в ночь на 8 декабря силовики устроили рейд в арт-пространстве "Явление" в Санкт-Петербурге, где, согласно источнику агентства РИА "Новости", проходила закрытая ЛГБТ-вечеринка. На мероприятии присутствовало несколько десятков человек, передает агентство.

В Челябинске в ночь на субботу, 7 декабря, силовики с участием кинологов и служебных собак устроили рейд в клубе Edem, пишет газета "КП-Челябинск". Полиция объяснила свои действия возможным присутствием в заведении "нетрадиционных граждан", рассказали изданию посетители Edem.

За несколько дней до операции провластный Telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на слова местных жителей, писал, что в Edem пускают несовершеннолетних, а на фотографиях оттуда "мелькает запрещенный экстремистский ЛГБТ-флаг".

Один из посетителей клуба рассказал "КП-Челябинск", что во время рейда полицейские "позволяли себе шуточки, заведение почему-то называли нетрадиционным, парням делали какие-то намеки". Урбанист Михаил Попов заявил, что силовики "отпускали унизительные и гомофобные комментарии".

В полиции утверждают, что во время облавы в ночном клубе правоохранители проверяли, исполняет ли заведение антиалкогольное законодательство и есть ли там наркотики.

Облавы в Москве

Рейды в ночь на 7 декабря прошли также в московских клубах Sisters и Bizarre. Облавы были связаны с "борьбой против пропаганды ЛГБТ", сообщало госагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в итоге полицейские нашли в клубе запрещенные вещества и помещения, "оборудованные для нетрадиционных сексуальных отношений".

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