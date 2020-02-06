Кельнская ривьера ушла под воду (фото)

Кельн • Эти фотографии сделаны сейчас на южной окраине Кельна - в районе Роденкирхен. Сейчас Рейн вышел из берегов, залив так называемую Кельнскую ривьеру (нем. Kölsche Riviera) - широкие песчаные пляжи, на которых летом бывает очень многолюдно, особенно - по выходным дням.

Первый официальный пляж был оборудован в этом месте в 1912 году. Примерно в это же время здесь появились кафе, еще раньше открылся гребной клуб. Вдоль набережной гордо выстроились старые виллы, многие из которых были возведены около 100 лет назад. Рядом также находится большой автомобильный кемпинг - перед наводнением заранее эвакуированный. Отметим, что при любом уровне воды из-за сильного течения и волн от больших грузовых кораблей купаться в Рейне опасно - хотя и не запрещено, но все же не рекомендуется. Летом многие предпочитают просто загорать, отдыхать и общаться у воды.

На этой фотографии также виден древний романский храм Святого Матерна Кельнского (Alt St. Maternus), самая старая часть которого была возведена в X веке. Храм окружен традиционными фахверковыми домиками, в которых сейчас работают рестораны. Рядом находится причал для прогулочных корабликов. На этом снимке также хорошо видно, на какой уровень воды рассчитаны защитные укрепления: слева установлена мобильная стена из алюминиевых элементов, которая должна задержать воду, если понадобится.

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