 Деревянное зодчество: Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка | Фоторепортажи о Германии | DW | 19.12.2019

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Фоторепортажи

Деревянное зодчество: Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка

25 лет назад, в декабре 1994 года, фахверковые памятники немецкого города Кведлинбурга официально стали Всемирным наследием. Поздравляем и рассказываем…

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Всемирное наследие: немецкий фахверк

    Такие дома считают типично немецкими. Фахверк (Fachwerk) часто называют стилем, но это не стиль, а тип конструкции. Если же говорить о стилях, то в Германии можно найти фахверковые дома разных эпох европейского зодчества - от готики до модерна. Особое место занимает город Кведлинбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Музей фахверка ''Штендербау''

    В Кведлинбурге насчитывается около 1300 фахверковых зданий. Самое старое (правда, многократно перестроенное) было заложено в 1289 году, но самый известный фахверковый дом города (Wordgasse 3), около которого мы начали прогулку, построили в середине следующего века. Деревянные столбы придают его белому фасаду вертикальную структуру, отсюда и название - "Штендербау", от Ständer - брус, подпорка.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Каменное меньшинство

    Каменные постройки в старом Кведлинбурге находятся в меньшинстве. Церкви, укрепления, сторожевые башни… Хотя сегодня в наших планах - деревянные достопримечательности, все-таки задержимся у каменной ратуши. Еще немного городской истории. Ратуша на этом месте упоминается уже в документах 1310 года. Ее возвели на пересечении двух главных торговых улиц.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Семь столетий

    Такой вид на Рыночную площадь открывается от ренессансного портала ратуши. Именно в эту эпоху ее главный фасад приобрел свой нынешний облик - в 1616 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Стороной Кведлинбург она не обошла, но пощадила. Сильных разрушений не было и в последующие войны: в городе сохранились памятники немецкого деревянного зодчества семи столетий.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Роланд - символ городской свободы

    Портал ратуши украшает имперский орел с гербом Кведлинбурга. Рядом - рыцарь Роланд с обнаженным мечом. В Средние века такие статуи символизировали городскую свободу. Правда, продолжалась она недолго - несколько десятилетий. Аббатство, на чьих землях находился город, быстро вернуло его под свой контроль. Статую в 1477 году разрушили. Восстановили - в XIX веке из найденных случайно фрагментов.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Разговорчивая фамилия

    Собака у ворот. Согласно легенде, в незапамятные времена пес по кличке Кведел спас поселение от грабителей - разбудил жителей лаем, обеспечив себе место в истории и на гербе. Правда, чем-то напоминает Рим с его гусями? По другой версии, в этом месте находилось подворье рыцаря - некоего Квитило. "Quit" - корень средневекового глагола "говорить". Сын Говоруна - Говорун младший...

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''Башня звездочетов''

    Первый период расцвета городской экономики пришелся на XII-XIII века - не в последнюю очередь, благодаря той роли, которую в Священной Римской империи германской нации играл Кведлинбургский замок и находившееся в нем аббатство. Поселение, возникшее под Замковой горой, уже к 1330 году было окружено четырехкилометровой городской стеной. Многие ее башни сохранились до наших дней.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''Nova civitate''

    К моменту возведения стены Кведлинбург состоял из двух частей - Старого и Нового городов. Neustadt впервые упоминается в 1222 году в связи со строительством церкви Св. Николая. Храм стоит на сваях. Новый город возник на болотистом восточном берегу речки Боде. В старой части уже не было места, а население непрерывно росло, в первую очередь, за счет крестьян, бежавших от произвола феодалов.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Барокко

    Тридцатилетняя война привела в Кведлинбурге к стагнации, как следствие - к почти полному прекращению строительства. Однако в отличие от соседей, после ее окончания ситуация здесь быстро улучшилась, Кведлинбург вернул себе статус важного регионального торгового центра. В Европе начиналась эпоха барокко. Памятники строительного бума тех лет встречаются в городе буквально на каждом углу.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Сама буду поливать...

    Саксонские герцоги облюбовали это место более тысячи лет назад. Почва около речки Боде отличалась особенным плодородием, поэтому еще до строительства замка здесь появилось их хозяйственное подворье. К XVIII веку земля не утратила щедрости, а давние садоводческие традиции постепенно сделали Кведлинбург одним из важнейших центров производства семян в мире, чему и посвящена эта картина в ратуше.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Семена и индустриализация

    Семена отсюда развозили по всей Европе, отправляли в Америку, доставляли в Россию. В 1920 году только в одном, правда, крупнейшем семеноводческом хозяйстве города трудилось 1700 человек. К этому времени давно уже взошли и семена индустриализации, приносившие обильные плоды. Город богател, строились виллы в стилях историзм и модерн, в том числе, с использованием фахверка.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Сказку сделать былью

    Практически не пострадавшие во Вторую мировую войну, в ГДР за десятилетия социалистического хозяйствования и без должного ухода фахверковые дома успели сильно обветшать. Какие-то реставрационные работы все-таки проводились, для чего приглашали специалистов из Польши. Сегодня большинство фасадов кажутся свежевыкрашенными декорациями из какой-нибудь немецкой сказки.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Фахверковый ренессанс

    Один из самых необычных деревянных памятников Кведлинбурга - бюргерский дом 1612 года (Breite Straße 39). Фахверковый ренессанс. Яркий фасад украшен декоративными элементами на балках и большими резными панелями. Отметим, что такие панели, полностью закрывающие целые секции, - большая редкость. Судя по изображениям циркуля и угломера, владелец дома имел отношение к плотницкой гильдии.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Отпечатки

    На внешний вид фасадов, их симметрию и членение влияла архитектурная мода той или иной эпохи. Рисунки, создаваемые балками и другими элементами, как отпечатки пальцев: они уникальны. Дополнительный способ выразить индивидуальность - резьба по дереву. Пример: резные веера у основания опор - в треугольниках, которые образуют боковые раскосы, придающие стабильность фахверковой конструкции.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Брандмауэр

    Фахверковые дома еще с готических времен строятся на каменных или кирпичных фундаментах, чтобы защитить дерево от сырости и обеспечить стабильность. Дерево было материалом ценным, камень же во многих регионах стоил еще дороже. Часто его приходилось везти за сотни километров. Несмотря на это, между домами возводили каменные стены (Brandmauer), чтобы препятствовать распространению пожаров.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Историческое место

    Этот дом мы видели, но с продольной стороны, где установлена памятная табличка. Здесь, по легенде, герцогу Генриху в 919 году предложили стать германским королем. Секции выложены кирпичом, но чаще их все-таки заполняли глиной с рубленой соломой - материалами более доступными. Смесью обмазывали основание, сплетенное из веток, затем красили. В некоторых регионах использовали природный камень.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Налетай, торопись…

    Сегодня Генрих I поджидает гостей города в самых неожиданных местах и видах - приветствует с кружкой у пивоварни, предлагает отведать жареных колбасок, зазывает обновить гардероб в образе голого короля. Серьезную конкуренцию на поприще носителей рекламы ему составляют вездесущие ведьмы - обитательницы дремучих лесов Гарца с его легендарной горой Брокен, куда они слетаются на свои шабаши.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Дом-музей Клопштока

    В списке знаменитостей, оставивших свой след в истории Кведлинбурга, особое место занимает Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), известный немецкий поэт. Родился он в этом доме 1580 года постройки (Schlossberg 12). Большим поклонником его творчества был декабрист Вильгельм Кюхельбекер, хотя его лицейский друг Александр Пушкин "разбирал немца Клопштока", но "не мог понять премудрого"…

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''То метель бушует злобно...''

    Продолжаем литературную тему: слева - дом, в котором родился Людвиг Гизеке. В 1792 году он сочинил стихотворение, по воле случая ставшее швейцарской народной "Песней о Березине". В 1812 году, в канун знаменитого сражения у этой реки, ее пели служившие Наполеону швейцарские наемники. Слова оказались символичными, песня вошла в историю, напоминая о тысяче швейцарцев, для которых стала последней.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Уникальная находка

    В 90-х годах прошлого века во время реставрационных работ в доме Гизеке под несколькими слоями краски была обнаружена роспись позднего барочного периода. Ее удалось полностью восстановить. Она датируется 1730/40 годами, то есть фасад украсили где-то через полвека после строительства. Специальная техника создает эффект игры света и тени.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Дом со складом

    Один из ярких примеров предшествовавшей барокко ренессансной эпохи находится недалеко от ратуши на Breite Straße. Здание построено в середине XVI века. Верхние этажи, как это характерно для таких фахверковых домов, нависают над нижними. Типичными для этого периода являются оконные проемы в скате крыши - ренессансные люкарны. Над ними крепили лебедки, чтобы поднимать товары в складские помещения.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Реставрация продолжается

    Из фахверковых памятников Кведлинбурга, ожидающих полной реставрации, следует отметить Господское свободное подворье второй половины XVI века (Adliger Freihof, Wordgasse 4), примыкающее к городской стене и одной из сторожевых башен. Первое упоминание о подворье, многократно менявшем владельцев, датировано 1316 годом. С XV века принадлежало аббатству и использовалось в хозяйственных целях.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Мясное и господское

    Нижние этажи сложены из камня, верхние - фахверковые. Попасть во внутренний двор с улицы можно через широкие деревянные ворота или один из двух ренессансных порталов. В центре находится внушительных размеров голубятня, сейчас, однако, пустующая. В прохладных сводчатых подвалах располагался мясной склад, из-за чего подворье также называли Мясным - Fleischhof… Оно было самым большим в Кведлинбурге.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Объять необъятное

    Из 1300 фахверковых домов Кведлинбурга нам удалось показать здесь только около тридцати… Возраст большинства из них - несколько столетий, дождутся они и вас. Мы же напоследок подкрепимся в одном из кафе, владелец которого предлагает не только жареные колбаски с видом на фахверковые улочки, но и свой взгляд на герб бывшей ГДР…

    Автор: Максим Нелюбин


  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Всемирное наследие: немецкий фахверк

    Такие дома считают типично немецкими. Фахверк (Fachwerk) часто называют стилем, но это не стиль, а тип конструкции. Если же говорить о стилях, то в Германии можно найти фахверковые дома разных эпох европейского зодчества - от готики до модерна. Особое место занимает город Кведлинбург, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Музей фахверка ''Штендербау''

    В Кведлинбурге насчитывается около 1300 фахверковых зданий. Самое старое (правда, многократно перестроенное) было заложено в 1289 году, но самый известный фахверковый дом города (Wordgasse 3), около которого мы начали прогулку, построили в середине следующего века. Деревянные столбы придают его белому фасаду вертикальную структуру, отсюда и название - "Штендербау", от Ständer - брус, подпорка.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Каменное меньшинство

    Каменные постройки в старом Кведлинбурге находятся в меньшинстве. Церкви, укрепления, сторожевые башни… Хотя сегодня в наших планах - деревянные достопримечательности, все-таки задержимся у каменной ратуши. Еще немного городской истории. Ратуша на этом месте упоминается уже в документах 1310 года. Ее возвели на пересечении двух главных торговых улиц.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Семь столетий

    Такой вид на Рыночную площадь открывается от ренессансного портала ратуши. Именно в эту эпоху ее главный фасад приобрел свой нынешний облик - в 1616 году, незадолго до начала Тридцатилетней войны. Стороной Кведлинбург она не обошла, но пощадила. Сильных разрушений не было и в последующие войны: в городе сохранились памятники немецкого деревянного зодчества семи столетий.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Роланд - символ городской свободы

    Портал ратуши украшает имперский орел с гербом Кведлинбурга. Рядом - рыцарь Роланд с обнаженным мечом. В Средние века такие статуи символизировали городскую свободу. Правда, продолжалась она недолго - несколько десятилетий. Аббатство, на чьих землях находился город, быстро вернуло его под свой контроль. Статую в 1477 году разрушили. Восстановили - в XIX веке из найденных случайно фрагментов.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Разговорчивая фамилия

    Собака у ворот. Согласно легенде, в незапамятные времена пес по кличке Кведел спас поселение от грабителей - разбудил жителей лаем, обеспечив себе место в истории и на гербе. Правда, чем-то напоминает Рим с его гусями? По другой версии, в этом месте находилось подворье рыцаря - некоего Квитило. "Quit" - корень средневекового глагола "говорить". Сын Говоруна - Говорун младший...

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''Башня звездочетов''

    Первый период расцвета городской экономики пришелся на XII-XIII века - не в последнюю очередь, благодаря той роли, которую в Священной Римской империи германской нации играл Кведлинбургский замок и находившееся в нем аббатство. Поселение, возникшее под Замковой горой, уже к 1330 году было окружено четырехкилометровой городской стеной. Многие ее башни сохранились до наших дней.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''Nova civitate''

    К моменту возведения стены Кведлинбург состоял из двух частей - Старого и Нового городов. Neustadt впервые упоминается в 1222 году в связи со строительством церкви Св. Николая. Храм стоит на сваях. Новый город возник на болотистом восточном берегу речки Боде. В старой части уже не было места, а население непрерывно росло, в первую очередь, за счет крестьян, бежавших от произвола феодалов.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Барокко

    Тридцатилетняя война привела в Кведлинбурге к стагнации, как следствие - к почти полному прекращению строительства. Однако в отличие от соседей, после ее окончания ситуация здесь быстро улучшилась, Кведлинбург вернул себе статус важного регионального торгового центра. В Европе начиналась эпоха барокко. Памятники строительного бума тех лет встречаются в городе буквально на каждом углу.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Сама буду поливать...

    Саксонские герцоги облюбовали это место более тысячи лет назад. Почва около речки Боде отличалась особенным плодородием, поэтому еще до строительства замка здесь появилось их хозяйственное подворье. К XVIII веку земля не утратила щедрости, а давние садоводческие традиции постепенно сделали Кведлинбург одним из важнейших центров производства семян в мире, чему и посвящена эта картина в ратуше.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Семена и индустриализация

    Семена отсюда развозили по всей Европе, отправляли в Америку, доставляли в Россию. В 1920 году только в одном, правда, крупнейшем семеноводческом хозяйстве города трудилось 1700 человек. К этому времени давно уже взошли и семена индустриализации, приносившие обильные плоды. Город богател, строились виллы в стилях историзм и модерн, в том числе, с использованием фахверка.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Сказку сделать былью

    Практически не пострадавшие во Вторую мировую войну, в ГДР за десятилетия социалистического хозяйствования и без должного ухода фахверковые дома успели сильно обветшать. Какие-то реставрационные работы все-таки проводились, для чего приглашали специалистов из Польши. Сегодня большинство фасадов кажутся свежевыкрашенными декорациями из какой-нибудь немецкой сказки.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Фахверковый ренессанс

    Один из самых необычных деревянных памятников Кведлинбурга - бюргерский дом 1612 года (Breite Straße 39). Фахверковый ренессанс. Яркий фасад украшен декоративными элементами на балках и большими резными панелями. Отметим, что такие панели, полностью закрывающие целые секции, - большая редкость. Судя по изображениям циркуля и угломера, владелец дома имел отношение к плотницкой гильдии.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Отпечатки

    На внешний вид фасадов, их симметрию и членение влияла архитектурная мода той или иной эпохи. Рисунки, создаваемые балками и другими элементами, как отпечатки пальцев: они уникальны. Дополнительный способ выразить индивидуальность - резьба по дереву. Пример: резные веера у основания опор - в треугольниках, которые образуют боковые раскосы, придающие стабильность фахверковой конструкции.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Брандмауэр

    Фахверковые дома еще с готических времен строятся на каменных или кирпичных фундаментах, чтобы защитить дерево от сырости и обеспечить стабильность. Дерево было материалом ценным, камень же во многих регионах стоил еще дороже. Часто его приходилось везти за сотни километров. Несмотря на это, между домами возводили каменные стены (Brandmauer), чтобы препятствовать распространению пожаров.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Историческое место

    Этот дом мы видели, но с продольной стороны, где установлена памятная табличка. Здесь, по легенде, герцогу Генриху в 919 году предложили стать германским королем. Секции выложены кирпичом, но чаще их все-таки заполняли глиной с рубленой соломой - материалами более доступными. Смесью обмазывали основание, сплетенное из веток, затем красили. В некоторых регионах использовали природный камень.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Налетай, торопись…

    Сегодня Генрих I поджидает гостей города в самых неожиданных местах и видах - приветствует с кружкой у пивоварни, предлагает отведать жареных колбасок, зазывает обновить гардероб в образе голого короля. Серьезную конкуренцию на поприще носителей рекламы ему составляют вездесущие ведьмы - обитательницы дремучих лесов Гарца с его легендарной горой Брокен, куда они слетаются на свои шабаши.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Дом-музей Клопштока

    В списке знаменитостей, оставивших свой след в истории Кведлинбурга, особое место занимает Фридрих Готлиб Клопшток (1724-1803), известный немецкий поэт. Родился он в этом доме 1580 года постройки (Schlossberg 12). Большим поклонником его творчества был декабрист Вильгельм Кюхельбекер, хотя его лицейский друг Александр Пушкин "разбирал немца Клопштока", но "не мог понять премудрого"…

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    ''То метель бушует злобно...''

    Продолжаем литературную тему: слева - дом, в котором родился Людвиг Гизеке. В 1792 году он сочинил стихотворение, по воле случая ставшее швейцарской народной "Песней о Березине". В 1812 году, в канун знаменитого сражения у этой реки, ее пели служившие Наполеону швейцарские наемники. Слова оказались символичными, песня вошла в историю, напоминая о тысяче швейцарцев, для которых стала последней.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Уникальная находка

    В 90-х годах прошлого века во время реставрационных работ в доме Гизеке под несколькими слоями краски была обнаружена роспись позднего барочного периода. Ее удалось полностью восстановить. Она датируется 1730/40 годами, то есть фасад украсили где-то через полвека после строительства. Специальная техника создает эффект игры света и тени.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Дом со складом

    Один из ярких примеров предшествовавшей барокко ренессансной эпохи находится недалеко от ратуши на Breite Straße. Здание построено в середине XVI века. Верхние этажи, как это характерно для таких фахверковых домов, нависают над нижними. Типичными для этого периода являются оконные проемы в скате крыши - ренессансные люкарны. Над ними крепили лебедки, чтобы поднимать товары в складские помещения.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Реставрация продолжается

    Из фахверковых памятников Кведлинбурга, ожидающих полной реставрации, следует отметить Господское свободное подворье второй половины XVI века (Adliger Freihof, Wordgasse 4), примыкающее к городской стене и одной из сторожевых башен. Первое упоминание о подворье, многократно менявшем владельцев, датировано 1316 годом. С XV века принадлежало аббатству и использовалось в хозяйственных целях.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Мясное и господское

    Нижние этажи сложены из камня, верхние - фахверковые. Попасть во внутренний двор с улицы можно через широкие деревянные ворота или один из двух ренессансных порталов. В центре находится внушительных размеров голубятня, сейчас, однако, пустующая. В прохладных сводчатых подвалах располагался мясной склад, из-за чего подворье также называли Мясным - Fleischhof… Оно было самым большим в Кведлинбурге.

  • Кведлинбург (Quedlinburg). Фото: DW / Максим Нелюбин

    Кведлинбург - заповедник фахверка

    Объять необъятное

    Из 1300 фахверковых домов Кведлинбурга нам удалось показать здесь только около тридцати… Возраст большинства из них - несколько столетий, дождутся они и вас. Мы же напоследок подкрепимся в одном из кафе, владелец которого предлагает не только жареные колбаски с видом на фахверковые улочки, но и свой взгляд на герб бывшей ГДР…

    Автор: Максим Нелюбин


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    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2018 год

    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

  • Участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

  • Водонапорные башни в Аугсбурге

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2019 год

    Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Гослар и Раммельсберг - памятники Всемирного наследия в Гарце

Помимо Старого города в список ЮНЕСКО в Госларе включены рудник Раммельсберг и Водозаборная система Верхнего Гарца.  

Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка  

Немецкие памятники ЮНЕСКО  

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Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Всемирное наследие: Бамберг  

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