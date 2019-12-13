Деревянное зодчество: Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка

Кведлинбург - заповедник фахверка

Объять необъятное

Из 1300 фахверковых домов Кведлинбурга нам удалось показать здесь только около тридцати… Возраст большинства из них - несколько столетий, дождутся они и вас. Мы же напоследок подкрепимся в одном из кафе, владелец которого предлагает не только жареные колбаски с видом на фахверковые улочки, но и свой взгляд на герб бывшей ГДР…

Автор: Максим Нелюбин