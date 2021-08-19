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Карл Лагерфельд

Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд 36 лет подряд был художественным директором дома Chanel. 19 февраля 2019 года он скончался на 86-м году жизни.

Немецкий модельер Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld) родился в 1933 году в Гамбурге. Его мать была немкой, отец имел шведские корни. В 1952 году Лагерфельд переехал во Францию, где окончил школу для модельеров. После этого стал ассистентом дизайнера моды Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel.

1-K355-F1955-22 (6714) Karajan, Abreise zur USA-Tournee Karajan, Herbert von, Dirigent, geb. 1908. - Konzerttournee des Berliner Philharmo- nischen Orchesters in den USA und Kana- da, Febr./April 1955: Karajan vor der Abreise auf dem Flughafen Tempelhof mit (v.li.) James C. Flint und George D. Henry. - Foto, 23. Febr. 1955. E: Karajan / Leaving for US Tour / Photo Karajan, Herbert von, Conductor, 1908 - 1989. - Concert tour of Berlin Philharmonic Orchestra in the USA and Canada, Febru- ary-April 1955: Karajan before departing from Tempelhof airport with (l. to rt.): James C. Flint and George D. Henry. - Photo, 23 February 1955.

Откровения немецкой писательницы: "Терпеть не могу мужчин в пальто из верблюжьей шерсти" 19.08.2021

Стоит ли искать особый смысл в моде? Известная немецкая писательница делится своим взглядом в новой книге "Мужчины в пальто из верблюжьей шерсти".
ARCHIV - 22.05.2007, Frankreich, Cannes: Topmodel Claudia Schiffer kommt zur Vorstellung des Wettbewerbsfilms Schmetterling und Taucherglocke bei den Filmfestspielen in Cannes. Am 25.08.2020 wird Schiffer 50 Jahre alt. (zu dpa-Porträt Vom Supermodel zur Influencerin - Claudia Schiffer wird 50) Foto: Christophe Karaba/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Клаудия Шиффер: "Женщина года" 29.10.2020

Знаменитая и неподражаемая супермодель Клаудия Шиффер названа "Женщиной годой". Церемония вручения наград журнала GQ из-за пандемии пройдет без красной дорожки - только в режиме онлайн.

Modedesigner Karl Lagerfeld posiert am Montag (08.06.2009) in Hamburg nach der Aufzeichnung der Talkshow Johannes B. Kerner mit seinem Steiff Teddybären. Der von Lagerfeld entworfene Bär kostet 1000 Euro, ist 40 Zentimeter groß und auf 2500 Exemplare limitiert. Die Sendung wird am Dienstag (09.06.2009) um 22:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Foto: Malte Christians dpa/lno +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии 16.09.2020

Знал ли легендарный кутюрье, что его родители состояли в НСДАП? Новая книга проливает свет на мало известные подробности из жизни семьи короля моды.
A visitor stands in front of a photo by Karl Lagerfeld in one of the exhibition rooms during the press preview of the exhibition 'Karl Lagerfeld Photography. The retrospective.' in the Moritzburg Art Museum in Halle (Saale), Germany, Thursday, March 5, 2020. The exposition brings together more than 400 photographs of the German creative director, fashion designer, artist, photographer, and caricaturist who lived in Paris and died last year. The exhibition starts on March 8, 2020 and lasts until Aug. 23, 2020. (AP Photo/Jens Meyer) |

Первая в мире ретроспектива фотографий Карла Лагерфельда (фото) 09.03.2020

Работы для выставки в городе Галле были отобраны еще при жизни знаменитого немецкого модельера, фотографа и издателя.
Wolfgang Joop Wolfgang Joop hat fuer mJ-1 Division of medi GmbH & Co KG eine Kollektion von Kompressionsstruempfen enworfen und stellt sie in der Berliner Freiheit vor.

Знаменитому немецкому кутюрье - 75 лет 18.11.2019

Знаменитый немецкий модельер, а также актер, художник, писатель, телеведущий и предприниматель по совместительству, празднует юбилей и не думает о пенсии.

Удар по активам ближнего круга Путина: подробности новых "санкций из ада". DW Новости (19.02.2019) 19.02.2019

Новые американские санкции должны коснуться людей из близкого окружения Путина. Об этом рассказал DW один из разработчиков документа – влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Düsseldorf, 6. Oktober 2012 - Karl Lagerfeld (Designer) während der ZDF-Fernsehshow Wetten dass..? im Düsseldorfer ISS Dome | Verwendung weltweit

Карл Лагерфельд: человек и кутюрье (фотогалерея) 19.02.2019

Известный немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд ушел из жизни в возрасте 85 лет. DW вспоминает его путь к мировой славе.
German fashion designer Karl Lagerfeld acknowledges the audience at the end of Fendi 2017-2018 fall/winter Haute Couture collection in Paris on July 5, 2017. (Photo by Patrick KOVARIK / AFP) (Photo credit should read PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images)

Карл Лагерфельд скончался во Франции 19.02.2019

Немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни.

russisches Kindermodel Anna Pavaga brauche. Die Bilder sind alle von ihrer Mutter Jekaterina Pavaga gemacht worden. Bitte mit diesem Namen unterzeichnen Auf einem Bild ist Anna mit Ihrer Mutter Jekaterina Pavaga, auf einem anderen ist Anna mit ihrem deutschen Manager Eugen Chakhnovitch. Ein Bild ist ein Ablichtung ihrer Instagram-Seite. Auf allen anderen Bilder ist Anna drauf. Das Erlaubnis, diese Bilder zu benutzen, liegt mir vor.

Самая красивая девочка России покоряет Германию 21.11.2018

В свои девять лет Анна Павага - одна из самых востребованных детских моделей в Европе и Азии. Полгода назад она начала работать в Германии. Ее немецкий менеджер пророчит Анне большой успех.
Ein Model präsentiert am 06.12.2017 bei der exklusiven Modenschau im Großen Saal der Elbphilharmonie in Hamburg eine Kreation von Lagerfeld. Designer Lagerfeld hat mit einer exklusiven Modenschau und prominenten Gästen in der Hamburger Elbphilharmonie Premiere gefeiert. Foto: Christian Charisius/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Chanel в Эльбской филармонии 07.12.2017

Карл Лагерфельд предпочитает для модных показов необычные места. 6 декабря новую коллекцию для дома Chanel он представил в Большом зале Эльбской филармонии в Гамбурге.
Клаудиа Шиффер на капоте автомобиля

Клаудия Шиффер: вчера и сегодня 23.08.2017

Белокурая красавица из Германии, рекордсменка модельного бизнеса отмечает 50-летие.
03.05.2016 **** German photographer Karl Lagerfeld, head designer and creative director of fashion house Chanel, poses with a model after a fashion show of his latest inter-seasonal Cruise collection, at the Paseo del Prado street in Havana, Cuba, May 3, 2016. REUTERS/Alexandre Meneghini © Reuters/A. Meneghini

Фотогалерея: Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу 04.05.2016

В Гаване прошел первый показ Chanel с участием арт-директора французского дома высокой моды, Карла Лагерфельда, кинозвезд и знаменитостей. Среди моделей - внук Фиделя Кастро.
03.05.2016 **** Models present creations by German designer Karl Lagerfeld as part of his latest inter-seasonal Cruise collection for fashion house Chanel at the Paseo del Prado street in Havana, Cuba, May 3, 2016. REUTERS/Alexandre Meneghini © Reuters/A. Meneghini

Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу 04.05.2016

В Гаване прошел первый показ Chanel с участием арт-директора французского дома высокой моды, Карла Лагерфельда, кинозвезд и знаменитостей. Среди моделей - внук Фиделя Кастро.
Es zeigen die Ausstellung “Horst: Photographer of Style” 12.02.-22.05.16 im NRW-Forum Düsseldorf . Die Pressebilder wurden von der NRW-Forum-Presseabteilung gegeben, das Copyright gehört zu Condé Nast / Horst Estate.

Сто обложек для журнала Vogue: король модной фотографии Хорст П. Хорст 23.02.2016

В объектив Пауля Хорста мечтали попасть все знаменитые модели ХХ века. Его фотографии вдохновляли Мадонну. Сейчас их впервые показывают в Германии.

DW Новости за 100 секунд (27.01.2016) 27.01.2016

Перемирие в Донбассе не соблюдается. Россия и Украина поднялись в рейтинге восприятия коррупции Transparency International. Вирус Зика обнаружен в Европе.
Karl Lagerfeld bei der Verleihung der British Fashion Awards 2015 im London Coliseum. London, 23.11.2015 Karl Lagerfeld PUBLICATIONxINxGERxONLY (c) Imago/Future Image International

СМИ: Короля моды Лагерфельда подозревают в неуплате налогов на 20 миллионов 07.01.2016

В отношении немецкого кутюрье Карла Лагерфельда во Франции ведется расследование, пишет журнал L'Express. Минфин в Париже и пресс-секретарь модельера отказались комментировать это сообщение.
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