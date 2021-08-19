Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд 36 лет подряд был художественным директором дома Chanel. 19 февраля 2019 года он скончался на 86-м году жизни.

Немецкий модельер Карл Отто Лагерфельд (Karl Otto Lagerfeld) родился в 1933 году в Гамбурге. Его мать была немкой, отец имел шведские корни. В 1952 году Лагерфельд переехал во Францию, где окончил школу для модельеров. После этого стал ассистентом дизайнера моды Пьера Бальмена, с которым работал до 1958 года. В 1983 году стал художественным директором дома Chanel.