Откровения немецкой писательницы: "Терпеть не могу мужчин в пальто из верблюжьей шерсти"

"Мы быстро забываем имена и лица, но почти никогда - одежду", - считает Эльке Хайденрайх (Elke Heidenreich). Хорошо выглядеть стремятся все, но за этим скрывается гораздо больше, рассуждает она. О том, с какими воспоминаниями связаны предметы нашего гардероба, известная писательца рассказывает в своей новой книге "Мужчины в пальто из верблюжьей шерсти" ("Männer in Kamelhaarmänteln"), вышедшей в издательстве Hanser.

По одежке встречают?

В этом давно убедил читателей писатель Готфрид Келлер в своей новелле "Платье делает людей" ("Kleider machen Leute", 1874), повествующей о том, как скромный портняжка добился высокого положения в обществе исключительно благодаря своему умению элегантно одеваться. Мнение о человеке складывается нередко при первой встрече и по его внешнему виду, в этом уверена и Эльке Хайденрайх.

На обложке книги Эльке Хайденрайх "Мужчины в пальто из верблюжьей шерсти" фотография Фриды Кало в мужском костюме

Ей понадобилось немало времени, чтобы найти свой стиль, лишенный рюшек, воланов и прочих милых, но излишних деталей. Силуэт настолько простой, что легендарный кутюрье Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), приглашенный как-то на очередной выпуск телепрограммы Эльке Хайденрайх, саму ведущую в скромной блузке и не заметил…

Журналист уверена - одежда многое рассказывает о человеке: о его вкусах, взглядах, предпочтениях, страхах. Она не признает золотистый цвет, а золотые пуговицы для нее - вообще полная безвкусица. Однажды, приехав на очередной конгресс, Эльке Хайденрайх решила задержаться и сходить в оперу со своей первой любовью. Он пришел, облаченный в охотничьего покроя жакет темно-зеленого цвета с… золотыми пуговицами. Романтика юношеских воспоминаний улетучилась в одно мгновение.

Воспоминания, которые несет с собой одежда

Книга Эльке Хайденрайх автобиографична. Разглядывая старые пожелтевшие фотографии, она вспоминает, как, играя на аккордеоне, под свое парадное клетчатое платье (в честь концерта) надела зеленые вельветовые брюки. А ведь в те времена (начало 50-х) девочкам носить штаны было просто скандально. Не менее скандальными еще долгое время считались и попытки модниц, пытавшихся в "женском смокинге" проникнуть на ужин в ресторан. В столице моды Париже официально этот запрет отменили лишь в 2013 году, подчеркивает немецкий журналист.

Отправляясь на открытие Зальцбургского фестиваля (в 2008 году), Эльке Хайденрайх надела пережившее войну мамино черное шелковое платье в горошек, местами (к счастью, на спине) проеденное молью. Выбирая столь скромный наряд, журналист и не подозревала, что ей предстоит выступать с речью перед телекамерами в зале на полторы тысяч зрителей.

Эльке Хайденрайх на открытии Зальцбургского фестиваля в 2008 году - без укладки, но в мамином платье в горошек, в котором ей всегда сопутствовала удача

Единственное воскресное платье мамы, обожавшей музыку и литературу, придавало взрослой Эльке чувство уверенности. С речью она справилась блестяще, заслужив в награду бурные овации. А в перерыве журналист услышала разговор двух дам: "В голове у этой Хайденрайх все в порядке, но лоска - никакого…". Какой комплимент!

Мужчины, одетые по всем правилам (костюм, шляпа, пальто, дорогой одеколон), напоминают журналисту о ее очень рано бросившем семью красавце-отце. "Терпеть не могу мужчин в пальто из верблюжьей шерсти - никто не умеет носить его так непринужденно, как это делал мой, исчезнувший в неизвестном направлении, отец", - признается она в своей книге.

Трудный подросток с нелегкой судьбой, она сравнивала жизнерадостность отца (он работал обыкновенным автомехаником) с преждевременно увядшей молодостью всегда удрученной заботами матери в выцветшем платье.

Бессмысленная мода?

Свою одежду и обувь Эльке Хайденрайх носит не просто годами, а иногда целыми десятилетиями. "Неправильная обувь может испортить абсолютно все", - уверена Эльке Хайденрайх. Самоубийственно высокие каблуки, остроносые туфли, узкие юбки, осиная талия (вот уж где дух перехватывает!) - мода бывает так бессмысленна, сетует она. Фавориты Эльке Хайденрайх - добротные сапоги и удобные ботинки, они придают уверенность и не отвлекают от главного. Впрочем, были и в ее жизни высокие шпильки, которые она (в свои 16 лет) неизменно надевала, отправляясь на свидание к своему двухметровому возлюбленному-скрипачу. Так было гораздо легче целоваться, поясняет она.

Подростки часто одеваются в черное, тяготеют к абсурдным аксессуарам (как красная лакированная сумка), вспоминает Эльке Хайденрайх. На выпускном балу она шокировала одноклассниц (в кремово-розово-голубых платьях с рюшами и бантами), надев сшитое тетей атласное платье - изумрудного цвета и без единого бантика.

А вот ночная сорочка должна быть льняной и просто белой, только так можно спать без навязчивых кошмаров, уверена автор книги, более чем критично относящаяся к разноцветным современным пижамам.

У Эльки Хайденрайх есть и вещи, которыми она просто любуется: бархатное венецианское платье дымчато-серого цвета (на пару размеров меньше, чем следовало), висящее в спальне на затянутой гобеленом ширме - настоящее произведение искусства. "Искусство стоит покупать уже только потому, что встречается оно крайне редко", - подчеркивает журналист. Наряды нетленны, они призваны исполнять самые несбыточные желания и дарить нам ощущение счастья, напоминает она.

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