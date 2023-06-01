Полвека с Хайди Клум

Ее карьера и личная жизнь - всегда в центре внимания. Сегодня Хайди Клум отмечает свой 50-летний юбилей. DW собрала самые интересные факты о супермодели.

Да, ее ноги застрахованы на два миллиона евро. Да, она предпочитает секс, шампанское и шоколад, причем именно в такой последовательности и не смущаясь говорит об этом. А если ее попросят спеть йодль (удивительно, но многие иностранцы до сих пор считают эту тирольскую и швейцарскую манеру пения немецкой), то она обязательно согласится. Ослепительная улыбка, жизнерадостность и продуманная бизнес-стратегия: феномен Хайди Клум (Heidi Klum) - это сочетание американского жизнелюбия и немецкого прагматизма.

Известность пришла к уроженке местечка Бергиш-Гладбах под Кельном в 1998 году, когда Хайди появилась на обложке журнала Sports Illustrated. Годом раньше она стала первым немецким "ангелом" известной марки нижнего белья Victoria´s Secret, чьи показы много лет были одним из самых популярных шоу в США. В рамках этого шоу Хайди три раза становилась главной моделью, представлявшей нижнее белье из бриллиантов, стоимостью в несколько миллионов долларов.

Наперекор всему: как складывалась ее карьера

Однако она никогда не участвовала в парижских показах прет-а-порте, и манекенщицей в классическом понимании называться не может. Известно едкое высказывание короля моды Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld) на канале ZDF: "Я ее не знаю. Клаудия (модель Клаудия Шиффер. - Ред.) тоже ее не знает. Она никогда не была в Париже, и мы не знаем ее". Хайди отреагировала тогда с обезоруживающей простотой: "Возможно, Карл просто хотел попасть на страницы журналов?".

Немецкий дизайнер Вольфганг Йопп (Wolfgang Joop) как-то заявил: "Она слишком тяжелая для манекенщицы, и к тому же постоянно глупо хихикает". Но время все расставило по местам: Вольфганг Йооп с удовольствием принял приглашение быть членом жюри в девятом и десятом сезонах в телешоу Хайди Клум Germany's Next Topmodel ("Будущая топ-модель Германии"), которое насчитывает вот уже 18 сезонов.

На американском телевидении в 2004 году Клум стала ведущей (и провела 16 сезонов) успешного проекта для дизайнеров одежды - "Project Runway" ("Проект Подиум"), который становился номинантом телевизионной премии Emmy рекордные 38 раз!

Но и это не всё - Хайди была приглашенным судьей главного шоу Америки по поиску талантов "America's Got Talent". Кстати, некоторые эмоциональные реакции Хайди на выступления участников шоу стали мемами и разошлись в Сети.

Королева эпатажа

Клум не забывает и о карьере фотомодели и активно рекламирует практически все: от мармелада "Katjes" и "Coca-Cola" до автомобилей VW. Последняя рекламная кампания, в которой Хайди снялась вместе со своей дочерью, вызвала горячую дискуссию в Германии.

Эксперты называют ее "универсальным двигателем торговли", ведь продажи действительно растут. И цифры подтверждаются искренней народной любовью: в 2005 году в Германии назвали в её честь новый сорт клумбовой розы нежного розово-фиолетового цвета.

Хайди Клум с братьями Томом и Биллом Каулиц Фото: AdMedia/picture alliance

Сегодня Клум нарасхват в вечерних ток-шоу: она с немецкой педантичностью и практически с гарантией искрометно шутит, соглашается на любые абсурдные идеи ведущих и смеется над собой. По сути, вся империя Хайди Клум основана на ее фантастической харизме, которой симпатизируют очень многие. Ну а те, кому она не нравится, все равно будут ее обсуждать. Неслучайно степень узнаваемости Клум в Германии - 96 процентов.

Да, с ней также случаются конфузы, как в случае с платьем на кинофестивале в Каннах. Но Клум словно не замечает неудачи, и умудряется "продать" даже негативный инфоповод.

Такая энергетика притягивает поклонников: супермодель была три раза замужем. Ее нынешний супруг Том Каулиц (Tom Kaulitz), гитарист группы "Tokio Hotel", моложе ее самой на 16 лет. Из своей истории любви они не делали тайны, а щедро делились подробностями в сети Instagram, где у модели 11 миллионов подписчиков.

Ну и наконец Хайди - уже 20 лет признанная звезда Хеллоуина Америки. Ее вечеринки, а самое главное ее образы всегда очень неожиданны и крайне сложны в исполнении: от сверхреалистичного костюма бабочки и Джессики Рэббит (Jessica Rabbit) до робота-трансформера и даже червяка. Хайди Клум сделала себя сама и однозначно уже вписала свое имя в историю.

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