Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото)

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.
Смотрите также:
Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
На календаре народных развлечений - Хэллоуин. Особое место среди страшных персонажей современного праздника занимает популярный монстр из романа о Франкенштейне. Откуда и когда он появился?
Тыквы бывают разные - съедобные и декоративные, гигантские и миниатюрные, устрашающие и дружелюбные, предназначенные для Хэллоуина или просто… тыквы.
Выпить "крови ведьм", убежать от зомби и понаблюдать за жизнью ночных животных, - все это и многое другое можно сделать, празднуя Хэллоуин в Германии.