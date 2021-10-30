 Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.10.2021

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Культура и стиль жизни

Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото)

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно отмечала Хэллоуин и устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие (и страшные!) ее костюмы - в этой галерее.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2021 год: пришлось ограничиться праздником в режиме онлайн

    Немецкая супермодель Хайди Клум на протяжении двух десятков лет ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. В 2020 году от праздника пришлось отказаться из-за коронавирусной пандемии. Вся надежда была на то, что ситуация стабилизируется и оторваться удастся в 2021-м. Но - нет. Отменять пришлось и в этом сезоне. Зато Хайди Клум "оторвалась" в Instagram.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2019 год

    В таком образе Хайди Клум отпраздновала последний допандемийный Хэллоуин. К сборищам костюмированных селебрити всегда приковано внимание прессы. Поэтому сохранилось много фотографий: одна страшнее другой... Листайте дальше!

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2008 год: с бывшим мужем

    К участию в вечеринках Клум активно привлекает мужей. На этом фото - с бывшим супругом, британским композитором и певцом Силом. Что касается Хэллоуина, то проследить всю историю возникновения традиции его праздновать нам вряд ли удастся. Известно, что слово "Хэллоуин" происходит от шотландского сокращения английской фразы All-Hallows-Even - вечер всех святых, где even - сокращение от evening.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2018 год: с мужем нынешним

    Хайди Клум и ее нынешний супруг Том Каулитц явились на вечеринку 2018 года в образах Шрека и принцессы Фионы. Традиция наряжаться в костюмы и ходить по домам, выпрашивая сладости, появилась еще в Средневековье. Так, в Англии и Ирландии бедняки ходили по домам и выпрашивали в День всех святых (1 ноября) угощение, обещая в обмен молиться за души умерших родственников хозяев.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2013 год: неотразимая старушка

    Как бы кто его не интерпретировал, а Хэллоуин связан с религиозным праздником - Днем всех святых, который в католической и некоторых лютеранских церквях отмечается 1 ноября. Это - день поминовения усопших. В этот день католики по всему миру (кстати, и в Германии тоже) поминают покойных членов семьи и родственников, посещают их могилы на кладбищах.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2014 год: жутковатая бабочка

    Люди верили во взаимосвязь мира земного и того света, куда уходят усопшие. Идея была проста: молиться за умерших надо для того, чтобы в чистилище им было не так страшно, не так больно. Во время празднования Хэллоуина думали, говорили и пели о смерти и о сверхъестественном. Возможно однако, что в языческие времена праздник имел сельскохозяйственное и сезонное значение - отсюда и тыквы.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2011 год: человек без кожи

    Одним из самых знаменитых атрибутов Хэллоуина является тыквенный фонарик: полая тыква, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. В дохристианские времена жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2017 год: оборотень

    Хайди Клум родилась и выросла на западе Германии, где сильны карнавальные традиции - с ежегодными яркими костюмированными шествиями. Возможно, ей не хватало карнавала на новой родине - в США. И она просто воспользовалась подходящим поводом для того, чтобы каждый год демонстрировать публике свой новый карнавальный костюм.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2015 год: в образе Джессики Рэббит

    Получается, что Хэллоуин родился из обычая вспоминать прошедший год, собирая урожай, и религиозной традиции молиться за усопших, побаиваясь нечистой силы и стараясь ее задобрить. Праздник за многие века трансформировался в ежегодный ивент с массовой продажей тыкв и проведением вечеринок, во время которых, возможно, страх перед смертью отступает, потому что жуткое вдруг становится смешным...

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2016 год: Хайди и ее клоны

    Возможно, Хэллоуин - это игра со страхом. Люди боятся того, что будет с ними после смерти, боятся нечистой силы, злых духов, призраков, привидений. Посмеяться и показать смерти кукиш - это, помимо всего прочего, и метод борьбы со страхом. Религиозные общины неоднозначно относятся к этому празднику: некоторые находят в нем элементы поклонения сатане, другие видят в нем полное отсутствие веры.

    Автор: Зильке Вюнш, Дарья Брянцева


  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2021 год: пришлось ограничиться праздником в режиме онлайн

    Немецкая супермодель Хайди Клум на протяжении двух десятков лет ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. В 2020 году от праздника пришлось отказаться из-за коронавирусной пандемии. Вся надежда была на то, что ситуация стабилизируется и оторваться удастся в 2021-м. Но - нет. Отменять пришлось и в этом сезоне. Зато Хайди Клум "оторвалась" в Instagram.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2019 год

    В таком образе Хайди Клум отпраздновала последний допандемийный Хэллоуин. К сборищам костюмированных селебрити всегда приковано внимание прессы. Поэтому сохранилось много фотографий: одна страшнее другой... Листайте дальше!

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2008 год: с бывшим мужем

    К участию в вечеринках Клум активно привлекает мужей. На этом фото - с бывшим супругом, британским композитором и певцом Силом. Что касается Хэллоуина, то проследить всю историю возникновения традиции его праздновать нам вряд ли удастся. Известно, что слово "Хэллоуин" происходит от шотландского сокращения английской фразы All-Hallows-Even - вечер всех святых, где even - сокращение от evening.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2018 год: с мужем нынешним

    Хайди Клум и ее нынешний супруг Том Каулитц явились на вечеринку 2018 года в образах Шрека и принцессы Фионы. Традиция наряжаться в костюмы и ходить по домам, выпрашивая сладости, появилась еще в Средневековье. Так, в Англии и Ирландии бедняки ходили по домам и выпрашивали в День всех святых (1 ноября) угощение, обещая в обмен молиться за души умерших родственников хозяев.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2013 год: неотразимая старушка

    Как бы кто его не интерпретировал, а Хэллоуин связан с религиозным праздником - Днем всех святых, который в католической и некоторых лютеранских церквях отмечается 1 ноября. Это - день поминовения усопших. В этот день католики по всему миру (кстати, и в Германии тоже) поминают покойных членов семьи и родственников, посещают их могилы на кладбищах.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2014 год: жутковатая бабочка

    Люди верили во взаимосвязь мира земного и того света, куда уходят усопшие. Идея была проста: молиться за умерших надо для того, чтобы в чистилище им было не так страшно, не так больно. Во время празднования Хэллоуина думали, говорили и пели о смерти и о сверхъестественном. Возможно однако, что в языческие времена праздник имел сельскохозяйственное и сезонное значение - отсюда и тыквы.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2011 год: человек без кожи

    Одним из самых знаменитых атрибутов Хэллоуина является тыквенный фонарик: полая тыква, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. В дохристианские времена жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2017 год: оборотень

    Хайди Клум родилась и выросла на западе Германии, где сильны карнавальные традиции - с ежегодными яркими костюмированными шествиями. Возможно, ей не хватало карнавала на новой родине - в США. И она просто воспользовалась подходящим поводом для того, чтобы каждый год демонстрировать публике свой новый карнавальный костюм.

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2015 год: в образе Джессики Рэббит

    Получается, что Хэллоуин родился из обычая вспоминать прошедший год, собирая урожай, и религиозной традиции молиться за усопших, побаиваясь нечистой силы и стараясь ее задобрить. Праздник за многие века трансформировался в ежегодный ивент с массовой продажей тыкв и проведением вечеринок, во время которых, возможно, страх перед смертью отступает, потому что жуткое вдруг становится смешным...

  • Хайди Клум

    Хайди Клум - королева Хэллоуина

    2016 год: Хайди и ее клоны

    Возможно, Хэллоуин - это игра со страхом. Люди боятся того, что будет с ними после смерти, боятся нечистой силы, злых духов, призраков, привидений. Посмеяться и показать смерти кукиш - это, помимо всего прочего, и метод борьбы со страхом. Религиозные общины неоднозначно относятся к этому празднику: некоторые находят в нем элементы поклонения сатане, другие видят в нем полное отсутствие веры.

    Автор: Зильке Вюнш, Дарья Брянцева


Смотрите также:

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  • Мученицы (Франция, Канада, 2008)

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  • Синистер (США, Великобритания, 2012)

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    Главный герой этого триллера - автор детективов, пребывающий в постоянном поиске сюжетов для своих книг. С этой целью он даже поселяется с женой и детьми в доме, где в свое время разыгралась страшная семейная трагедия. Случайно писатель находит вещи, свидетельствующие о совершенном в доме убийстве. После этого начинает происходить такое, что под угрозой оказывается жизнь его собственной семьи.

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    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

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  • Оно (США, 2014)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

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  • Полтергейст (США, 2015)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

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    Члены семьи Фрилинг обнаруживают в своем доме присутствие постороннего: ночью у них вдруг включается телевизор, перемещается с места на место мебель. Поначалу все это их забавляет. Но когда их малышку Кэрол Энн, все равно что пылесосом, затягивает в спектральную пустоту, становится не до смеха. Семья отчаянно пытается спасти девочку.

  • Оно (США, 2017)

    Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

    "Оно" (США, 2017)

    В американском городке Дерри начинают пропадать дети. Исчезает и младший брат главного героя картины. Вместе со своими друзьями парень пытается выяснить, что произошло с мальчуганом. В результате ребята выходят на жуткого клоуна Пеннивайза, по жестокости своей не сравнимого ни с кем.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

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Хайди Клум - королева Хэллоуина

До пандемии немецкая супермодель Хайди Клум ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. Самые яркие ее костюмы - в этой галерее.  

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Ссылки в интернете

Хайди Клум в Instagram

Аудио- и видеофайлы по теме

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Хэллоуин и клоуны (30.10.2016)  