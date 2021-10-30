Самые жуткие костюмы супермодели Хайди Клум (фото)

Какие фильмы смотреть на Хэллоуин

"Оно" (США, 2014)

19-летняя студентка колледжа Джейн знакомится с красавцем по имени Хью, и очень быстро у них доходит до интима. После этого у девушки начинаются видения, которые она не в силах отличить от действительности. Она не может понять, кажется ли ей, что Хью привязывает ее к инвалидному креслу и издевается над ней, или это сон. В любом случае, Джейн не покидает чувство, что ее преследует нечто ужасное.