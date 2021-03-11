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Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон - каталонский политик, бывший глава Женералитета (правительства) испанского региона Каталонии в 2016 - 2017 годах.

Карлес Пучдемон-и-Казамаж (Carles Puigdemont i Casamajó) - каталонский политик, журналист по образованию. Глава Женералитета (правительства) испанского региона Каталонии в 2016 - 2017 годах. Лидер коалиции "Вместе за Каталонию". 27 октября 2017 года был отстранен от должности за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. Сразу после этого Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста в Испании. Он считает себя законным президентом Женералитета, а свое правительство - правительством Каталонии в изгнании. 5 ноября 2017 года в Брюсселе Пучдемон сдался бельгийской полиции, 6 ноября отпущен под подписку о невыезде.

Former Catalan president Carles Puigdemont holds a press conference on February 12, 2019 in Berlin, on the day of the beginning of the trial in Madrid of twelve Catalan separatist leaders involved in an attempt to break from Spain. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)

Испания намерена вернуть в страну Пучдемона. Что скажет суд ЕС? 11.03.2021

Испанский следователь, добившийся от Европарламента лишения депутатской неприкосновенности каталонского политика Карлеса Пучдемона, надеется, что его выдадут Испании. Пойдет ли на это суд ЕС?
People gather as they watch on giant screens a plenary session outside the Catalan regional parliament in Barcelona, Spain, October 27, 2017. REUTERS/Yves Herman

Вмешивалась ли Россия в каталонский конфликт два года назад? 14.11.2019

В Испании расследуют возможное вмешательство РФ в события в Каталонии в октябре 2017 года, когда власти региона в нарушение закона провозгласили его независимость. Подробности - у DW.
Ousted Catalan leader Carles Puigdemont, center, and former Catalan Health Minister Antoni Comin, left, gesture during a press conference at the Square Meeting Center in Brussels on Thursday, Dec. 21, 2017. The pro-secession bloc won a majority in Catalan regional elections, but the anti-independence Ciutadans (Citizens), led by 36-year-old lawyer Ines Arrimadas, won the highest number of votes for a single party. Several members of the ousted Cabinet, including Puigdemont, have campaigned from Brussels, where they sought refuge from Spanish justice. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) |

Суд разрешил Пучдемону баллотироваться в Европарламент 06.05.2019

Суд в Мадриде разрешил бывшему каталонскому лидеру и его соратникам, скрывающимся от испанских органов правосудия, выдвигать свои кандидатуры на выборах в Европарламент.
12.2.2019, Madrid, Spanien, Inhaftierte katalanische Separatistenführer besuchen ihren Prozess vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid, Spanien

Верховный суд Испании заслушает обвиняемых каталонских сепаратистов 12.02.2019

В Верховном суде Испании рассматривают дело группы лиц, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. Суд заслушает 12 человек, находящихся на скамье подсудимых.
Das Oberste Gericht von Spanien, Dezember 2018

Как в Испании судят каталонских сепаратистов 18.12.2018

Верховный суд Испании провел первое заседание суда по делу сепаратистов, пытавшихся провозгласить независимость Каталонии в 2017 году. DW о том, кто находится на скамье подсудимых, и как проходит громкий процесс.

07.04.2018, Berlin: Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident der spanischen Region Katalonien, gibt eine Pressekonferenz. Der katalanische Separatistenführer war gestern unter Auflagen aus dem Gefängnis in Deutschland freigekommen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Испания пытается убедить Берлин выдать Пучдемона, меняя обвинения 17.05.2018

Испанский судья предлагает квалифицировать деяния экс-главы Каталонии как бунт и экстрадировать Карлеса Пучдемона из ФРГ в Испанию. Опрошенные DW юристы в скорой экстрадиции не уверены.
Junts per Catalonia (Together for Catalonia) MP and presidential candidate Quim Torra gestures during a vote session to elect a new regional president at the Catalan parliament in Barcelona on May 14, 2018. - The Catalan parliament is expected to elect fiercely pro-independence candidate Quim Torra to be its regional president today as separatists seek to end the emergency direct rule imposed by Madrid last year and renew their secession bid. (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

Глава Каталонии избран, кризис не преодолен 14.05.2018

Парламент Каталонии избрал новым главой региона Жоакима Торру. Это назначение не будет способствовать разрешению кризиса между Барселоной и Мадридом. Почему? - разбиралась DW.
Catalonia's former leader Carles Puigdemont waves as he leaves the prison in Neumuenster, Germany, April 6, 2018. A German court on Thursday rejected an extradition request for Puigdemont on the charge of rebellion for his role in the campaign for the region's independence. REUTERS/Fabian Bimmer

Комментарий: Решение по Пучдемону в ФРГ имеет ужасные последствия для Европы 07.04.2018

Карлес Пучдемон на свободе. Суд в Шлезвиг-Гольштейне отверг обвинение в организации мятежа как основание для его экстрадиции в Испанию. Это фатальное решение, считает Кристоф Хассельбах.
25.03.2018 Outside view of the prison in Neumuenster, Germany, March 25, 2018, after former Catalan leader Carles Puigdemont was detained on Sunday in Germany four months after he went into self-imposed exile from Spain. REUTERS/Fabian Bimmer

Должна ли ФРГ выдать Испании лидера каталонских сепаратистов Пучдемона 26.03.2018

В Германии задержан экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, объявленный Испанией в международный розыск. На основании чего его могут выдать и как работает европейский ордер на арест?
Catalan politician Jordi Turull walks past policemen as he returns to the Supreme Court during a break in proceedings as part of an investigation into Catalonia's banned bid for independence in Madrid, Spain, March 23, 2018. REUTERS/Susana Vera

Каталония вновь осталась без кандидата в региональные лидеры 23.03.2018

Верховный суд Испании арестовал Жорди Турулла, кандидата на пост главы администрации Каталонии, вакантный с ноября 2017 года. DW разбиралась в причинах ареста.
BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 27, 2017 Catalan President Carles Puigdemont arrives at the Catalan Parliament on October 27, 2017 in Barcelona, Spain. MPs in the Catalan parliament have today voted following a two days session on how to respond to the Spanish governments enacting of Article 155, which would curtail Catalan autonomy. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Пучдемон - дистанционный глава мятежной Каталонии? 01.03.2018

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения.
December 21, 2017 Carles Puigdemont, the dismissed President of Catalonia, arrives to speak after watching the results of Catalonia's regional election in Brussels, Belgium, December 21, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Кандидатура Пучдемона на пост главы Каталонии углубит кризис в регионе 22.01.2018

Назначение Карлеса Пучдемона кандидатом на пост главы каталонской администрации осложнит ситуацию в регионе и усилит его конфликт с Мадридом, полагают аналитики. Почему - в материале DW.
Spanien Barcelona

Есть ли перспективы у нового каталонского парламента 17.01.2018

В Каталонии сформирован новый парламент, в котором преобладают сторонники независимости региона. DW разбиралась, почему этому властному органу предвещают короткую жизнь.

Результаты выборов в парламент Каталонии усугубили кризис в регионе, уверены эксперты.

Итоги новых выборов в Каталонии: кризис в регионе продолжется? (видео) 22.12.2017

Результаты выборов в парламент Каталонии лишь усугубили кризис в регионе. Бизнес продолжает бегство из Барселоны, ситуация с туризмом ухудшается.

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше? (22.12.2017) 22.12.2017

Результаты выборов в парламент Каталонии лишь усугубили кризис в регионе. Бизнес продолжает бегство из Барселоны, ситуация с туризмом ухудшается.
BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 27, 2017 Catalan President Carles Puigdemont arrives at the Catalan Parliament on October 27, 2017 in Barcelona, Spain. MPs in the Catalan parliament have today voted following a two days session on how to respond to the Spanish governments enacting of Article 155, which would curtail Catalan autonomy. (Photo by David Ramos/Getty Images)

В чем испанский суд обвиняет Пучдемона и его соратников 07.11.2017

Суд Испании выдвинул против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и региональных министров обвинения в тяжких нарушениях закона. О чем идет речь, разбиралась DW.
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