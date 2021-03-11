Карлес Пучдемон - каталонский политик, бывший глава Женералитета (правительства) испанского региона Каталонии в 2016 - 2017 годах.

Карлес Пучдемон-и-Казамаж (Carles Puigdemont i Casamajó) - каталонский политик, журналист по образованию. Глава Женералитета (правительства) испанского региона Каталонии в 2016 - 2017 годах. Лидер коалиции "Вместе за Каталонию". 27 октября 2017 года был отстранен от должности за нарушение Конституции Испании и проведение незаконного референдума осенью 2017 года. Сразу после этого Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать ареста в Испании. Он считает себя законным президентом Женералитета, а свое правительство - правительством Каталонии в изгнании. 5 ноября 2017 года в Брюсселе Пучдемон сдался бельгийской полиции, 6 ноября отпущен под подписку о невыезде.