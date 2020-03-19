Канцлер на карантине: что творится у дома Ангелы Меркель

Уже несколько дней канцлер Германии находится на домашнем карантине из-за контакта с зараженным коронавирусом. В каких условиях живет Меркель и как охраняют ее дом в центре Берлина - в репортаже DW.
У жильцов этого многоквартирного дома в центре Берлина должны быть железные нервы: каждые четыре минуты из-за поворота со скрежетом выползает трамвай и, набирая ход, проносится вдоль фасада. По мосту в сотне метров отсюда с характерным свистом проезжает то городская электричка, то пригородный поезд. Напротив крутятся два строительных крана, удары железа о железо разносятся на всю округу - это затянувшийся капитальный ремонт Пергамского музея. В таких условиях и живет канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) с мужем.
Ангела Меркель ушла на карантин из-за коронавируса
В минувшее воскресенье, 22 марта, Ангела Меркель выступила по телевидению с историческим обращением к стране, известив граждан, что федеральное правительство договорилось с главами земель об экстраординарных мерах по сдерживанию эпидемии коронавируса. Спустя несколько минут после пресс-конференции стало известно, что коронавирус обнаружен у врача, который делал ей профилактическую прививку от пневмококковой пневмонии за несколько дней до этого.
Канцлеру не оставалось ничего другого, кроме как отправиться на домашний карантин. Правила в Германии едины для всех - любой, кто имел контакт с зараженным, обязан самоизолироваться на две недели. И хотя первый тест на коронавирус у Меркель оказался отрицательным, ей придется оставаться дома и дальше - окончательный результат дадут только последующие проверки.
Берлин, улица Ам Купферграбен, 6 - адрес дома Меркель (рыжее здание посередине) легко узнать в интернете
Найти домашний адрес главы правительства ведущей промышленной державы Европы? Нет ничего проще… Окей, Гугл! По запросу "Меркель квартира Берлин" поисковая машина выдает не только фотографию дома, но и его точный адрес. Google Maps тут же выстраивает маршрут.
Квартал в центре Берлина с богатой историей
Доходный дом купца Иоганна Трауготта Бёрнера (Johann Traugott Börner) в стиле классицизма был построен в 1832 году и признан памятником архитектуры. Как указано в городском справочнике зданий, охраняемых государством, его изысканные входные двери, двери квартир и деревянные лестницы считаются аутентичными элементами той эпохи.
Но то - эпоха классицизма, а сейчас - эпоха коронавируса. У подъезда федерального канцлера скучает полицейский наряд. Один полицейский внимательно разглядывает мое удостоверение журналиста, второй подчеркнуто вежливо просит не снимать фасад с близкого расстояния - и сам подсказывает место на противоположной стороне улицы, откуда это можно сделать.
"В России люди не поверят, что адрес главы правительства можно найти в интернете и вот так запросто подойти к подъезду с айфоном", - говорю я им. Они улыбаются - и молчат.
Дом Ангелы Меркель окнами на Музейный остров
Рыжий фасад дома выходит на трамвайную линию, канал и Музейный остров, одну из главных достопримечательностей Берлина, внесенную в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Между домом канцлера и Музейным островом - узенький пешеходный мостик. Но сейчас он закрыт для туристов, поскольку напротив полным ходом идет стройка - это затянувшийся капитальный ремонт с расширением Пергамского музея. По последним данным, окончание работ запланировано на 2023 год. Но подрядчик не исключил, что потребуется больше времени - до 2025-го.
Из-за эпидемии коронавируса, повлекшего сокращение пассажиропотока, берлинский транспорт увеличил интервалы движения - но спокойствия канцлеру это не прибавило. Перед окнами Ангелы Меркель проходит сразу два маршрута, и трамваи грохочут здесь каждые 4-6 минут. Строительные краны шумят, не переставая.
Как сам дом, так и его адрес известны настолько широко, что десять лет назад канцлер отказалась от того, чтобы замазывать фасад на Google Street View. "Все и так уже знают, где я живу", - якобы сказала она. На тротуаре - никаких заграждений; полиция не просит прохожих перейти на другую сторону. Один наряд полиции - и все. Как и у подъездов других домов в Берлине, где живут члены правительства.
Одна полицейская машина - казалось бы, несерьезно. Но Федеральное ведомство по уголовным делам, координирующее охрану первых лиц страны, отмечает на своем сайте, что обеспечение безопасности политиков включает в себя и "комплекс невидимых мер". Каких именно, разумеется, не разглашается.
Привет Меркель от немецкого правительства
На противоположной стороне улицы в понедельник дежурила съемочная группа одной из частных немецких телекомпаний. Направив камеру на подъезд, оператор ушел искать в квартале хоть какое-то открытое кафе, а его ассистент грелся в машине.
У подъезда не происходило ровным счетом ничего - туристов в городе нет, берлинцы отсиживаются по домам, к тому же похолодало. В 11 утра почтальон на велосипеде подвез к подъезду почту. Отдал кому-то пачку писем - и уехал.
В среду никаких съемочных групп возле дома канцлера не было. В 9 утра бундестаг собрался на историческое заседание. Депутаты в зале расселись подальше друг от друга. На повестке дня был пакет законов по экстренной поддержке экономики, принять который должны были по ускоренной - из-за чрезвычайной ситуации - процедуре. Кресло канцлера слева от парламентской трибуны пустовало.
Вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz), выступая от имени правительства, сказал: "Я хочу передать привет канцлеру, которая бы хотела здесь сегодня выступить. Думаю, и от вашего имени тоже". На этих словах зал разразился аплодисментами.
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