Как шахтеры "Беларуськалия" добились освобождения лидера их стачкома

Анатолий Бокун, сопредседатель стачкома ОАО "Беларуськалий", вечером в понедельник, 24 августа, был оштрафован на 25 базовых величин (675 белорусских рублей или около 224 евро). Суд признал его виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Требования шахтеров

Как рассказал Бокун в интервью DW, ему инкриминировали участие не в каком-то конкретном, а сразу в двух несанкционированных массовых мероприятиях: "Они говорили, что после 19-20 августа с 9 до 11 часов я находился на площади и участвовал в массовом мероприятии".

Анатолий Бокун

Нужно отметить, что 17 августа стачком объявил о начале забастовки на ОАО "Беларуськалий" (один из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок), к которой напрямую присоединилась часть работников. Другие участвуют в "итальянской забастовке" (работа строго по правилам, переходящая в саботаж), а на центральной площади Солигорска (Минская область) каждый вечер проходят митинги.

Шахтеры требуют отмены результатов президентских выборов, освобождения задержанных в ходе поствыборных протестов, а также привлечения к ответственности президента Александра Лукашенко и главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Стачком "Беларуськалия" под давлением властей

Лидеры стачкома оказались под давлением властей, а один из них, Дмитрий Куделевич, был 20 августа задержан сотрудниками КГБ. Но, как на следующий день сообщил в видеообращении уже из Украины сам Куделевич, ему удалось сбежать через форточку в туалете.

Эту бумагу Анатолий Бокун отказывается считать повесткой

Стачком "Беларуськалия" утром 24 августа распространил информацию о том, что Анатолий Бокун перестал выходить на связь. И призвал шахтеров приходить к отделению милиции, где, по имевшимся сведениям, блокировали Бокуна. В интервью DW Бокун сообщил, что пришел 24 августа в Солигорский РОВД с заявлением на действия "лиц в гражданском", которые вломились к нему в машину и "на панели моего транспортного средства оставили мусор". Речь идет о том, как лидеру стачкома вручали бумагу, которую он отказывается считать повесткой, так как в ней не указано, в качестве кого, кто и к кому его вызывал.

"Мне блокировали выход под угрозой применения силы и предложили пройти в кабинет сотрудников. Там хотели произвести допрос, но получился монолог сотрудника милиции. Я общение с ними игнорировал, после этого меня переместили в актовый зал там же. Я там находился под присмотром сотрудников милиции", - рассказал Бокун.

Далее по его словам, его перевезли в суд, поместили в так называемый "стакан" (очень маленькое помещение, где можно только стоять. - Ред.), где держали до рассмотрения дела: "Я обращался за медицинской помощью, никто медицинскую помощь мне не оказал". У Бокуна были приступы кашля, вызванные хроническим заболеванием легких.

Победа солигорских шахтеров

Шахтеры требовали освобождения своего лидера. При этом сам Анатолий Бокун был изолирован от информации, так как у него изъяли средства связи, и мог только догадываться о том, что происходит на свободе. Статья КоАП, по которой его осудили, предусматривает административный арест или штраф до 30 базовых величин. Решение суда оказалось мягким. В этой связи в соцсетях пишут, что шахтеры добились освобождения своего лидера.

"Беларуськалий" - один из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок

Сам Бокун это не комментирует и вообще в интервью был немногословен. Он добавил, что продолжает работу в стачкоме, а перспективы протестов оценил так: "Хочется верить, что белорусский народ наконец получит свободу".

Антон Бокун, которому 41 год, работает механиком в отделении сгущения обогатительной фабрики №1, уже 5 лет не состоит в профсоюзах и выделяется активной жизненной позицией. По его словам, он участвует во всех общественных мероприятиях, которые близки ему по духу. По выражению Бокуна, он не рвался в руководство стачкома: "Люди меня выдвинули в стачком. Это не мое решение".

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