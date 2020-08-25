Как Песков и Володин защищали Путина от Навального

Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент РФ. За хозяина Кремля обиделись пресс-секретарь Путина Песков и спикер Госдумы Володин. Сергей Елкин о реакции защитников Путина.
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Комментируя интервью Алексея Навального журналу Der Spiegel, Дмитрий Песков назвал его обвинения в адрес Путина оскорбительными и безосновательными.
Российский оппозиционер в интервью еженедельнику Der Spiegel заявил, что у него нет других объяснений случившегося. Алексей Навальный подчеркнул, что не испытывает страха и намерен вернуться в Россию.