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Кадр за кадром

Кадры дня - актуальные фотографии из туристической рубрики DW "По Германии".

События и люди, достопримечательности и традиции, история и культура, природа, ландшафты и другие темы.

Jutta Rohde, Gärtnerin von der Fontana Gartenbau GmbH, steht in einem Gewächshaus voller farbenprächtiger Weihnachtssterne. Die zur Familie der Wolfsmilchgewächse zählende Zierpflanze hat in den Wochen vor Weihnachten Hochsaison. Im Gewächshaus der Fontana Gartenbau leuchten derzeit etwa 20.000 Weihnachtssterne in etwa 40 verschiedenen Farben und Sorten.

Рождественские звезды уже цветут (фото) 10.11.2021

Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
Ein Kind hält bei der Ausstellung «Insectophobie» eine Rote Chile-Vogelspinne auf seinen Händen. Die Wanderausstellung mit mehr als 500 Exemplaren ist nach Angaben des Veranstalters die größte mobile Spinnen- und Insektenschau Deutschlands.

Где в Германии можно потрогать гигантских пауков (фото) 09.11.2021

"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Heringshäckerle liegt auf einem Teller im Fischhandel Domke auf der Ostseeinsel Usedom. Mit einer Portion von 147 Kilogramm Heringssalat hat der Fischsommelier André Domke am selben Tag in Heringsdorf nach den Anforderungen vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) einen Weltrekord aufgestellt. Das Gericht bestehe unter anderem aus Matjesfilet, Äpfeln, Zwiebeln, Dill und Gewürzgurken. Es handele sich um ein typisch regionales Rezept.

В Германии приготовили гигантскую порцию рубленой селедки (фото) 08.11.2021

Херингсхеккерле - рубленая селедка по-немецки. Так называется этот традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.
05.11.2021 Passanten sammeln auf einem Acker Gemüse auf. Tonnenweise «krummes Gemüse» zum Mitnehmen hat ein Landwirt auf einem Feld bei Köln ausgekippt. Seit einigen Tagen kommen immer wieder Menschen mit großen Taschen oder Anhängern, teils von weit her, um sich kostenlos mit aussortierten Süßkartoffeln oder Kürbissen einzudecken. +++ dpa-Bildfunk +++

Немецкий фермер раздает даром "кривые" овощи (фото) 07.11.2021

Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.
Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland - Junge Frau joggt am Seeufer unter Baeumen mit Herbstlaub. Goldener Herbst am Baldeneysee.

Золотая осень в Германии (фото) 02.11.2021

Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!

Ein Kreuz auf einem Grab ist am 22.10.2015 auf dem Friedhof Melaten in Köln (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Am 01. November ist Allerheiligen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/R.Vennenbernd

День всех святых в Германии - день поминовения усопших (фото) 01.11.2021

Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.
29.10.2021 Das Schloss Marienburg in der Region Hannover steht im warmen Licht der aufgehenden Sonne inmitten herbstlich verfärbter Bäume. Der Streit zwischen Ernst August Prinz von Hannover und seinem Sohn um das Schloss Marienburg landet vor Gericht. Die mündliche Verhandlung ist für den 25. November am Landgericht Hannover terminiert. (Luftaufnahme mit einer Drohne)

Немецкая принцесса российского происхождения может остаться без замка (фото) 31.10.2021

Принц Ганноверский подал в суд на своего сына. Раздор в семье случился из-за Мариенбурга в Нижней Саксонии
Modern gestaltete Kuckucksuhren hängen im Verkaufsraum der Firma Rombach & Haas. Die Corona-Pandemie und ihre vielschichtigen Folgen haben zahlreiche Gewerke lahmgelegt. Das spüren selbst die Kuckucksuhren-Hersteller im Schwarzwald. Die Produktion von Kuckucksuhren in Deutschland ist im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte eingebrochen. In der Nacht zum Sonntag (31. Oktober) werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt - dann gilt die Winterzeit.

Что стало с традиционными часами с кукушкой (фото) 30.10.2021

Производителям часов в Шварцвальде пришлось переориентироваться из-за пандемии.
27/10/2021 Ein Rotstirnmaki steckt im Zoo Magdeburg mit seinem Kopf in einem geschnitzten Kürbis. Nicht nur Halloween steht im Zoo bevor sondern auch der Welt-Lemuren-Tag. Der Welttag findet seit 2014 jedes Jahr am letzten Freitag im Oktober. Rotstirnmakis sind eine Primatenart aus der Gruppe der Lemuren. Im Hintergrund ist ein Katta zu sehen, der wie die Rotstirnmakis zu den Lemuren gehört.

В немецких зоопарках приготовились отмечать Хэллоуин (фото) 28.10.2021

Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
Der Artenschutzspürhund Monte, ein Cocker Spaniel - Springer Spaniel, sucht während eines Pressetermins an einer S-Bahn-Baustelle nach einem Marker. In einem Projekt bildet die Deutsche Bahn eigene Artenschutzspürhunde aus. (zu dpa «Bahn bildet eigene Hundestaffel für Artenschutz aus»)

Как немецкие собаки участвуют в строительстве железных дорог (фото) 27.10.2021

Чтобы защитить редкие виды животных, собаки будут участвовать в процессе планирования железнодорожных путей в Германии.
Tutzing, Deutschland 26. Oktober 2021: Ein Herbsttag in Tutzing am Starnberger See (Landkreis Starnberg). Hier der Blick in der Brahmspromenade am bekannten Midgardhaus (Augustiner am See) auf das Wahrzeichen die Löwen, Skulpturen und den Starnberger See

Осень в Баварии (фото) 26.10.2021

Осень в предгорьях Альп особенно хороша. И этот год не стал исключением. Убедитесь сами!
Participant Norbert Dopf from Austria arrives for the German Moustache and Beard Championships 2021 at Pullman City Western Theme Park in Eging am See, Germany, October 23, 2021. REUTERS/Lukas Barth TPX IMAGES OF THE DAY

В Баварии прошел чемпионат бородачей (фото) 25.10.2021

В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран.
Ein kleiner Baltischer Stör liegt auf der Hand eines Mitarbeiters vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Am selben Tag wurden rund 2000 Jungtiere des Baltischen Störs in den Fluss Oder entlassen. Mit den Tieren, die in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vermehrt und aufgezogen wurden, soll der Grundstock für eine sich langfristig selbst erhaltende Population in der Oder ausgebaut werden. Ziel der gemeinsam mit den Ostseeanrainern realisierten Besatzmaßnahmen ist es, die Art eines Tages wieder in den großen Ostseezuflüssen heimisch werden zu lassen. Denn hier befanden sich noch vor 100 Jahren die Laichgründe der ausgewachsen bis zu 5 Meter langen und bis zu 800 Kilogramm schweren Tiere. Seit 2006 wurden bereits 2,4 Millionen Baltische Störe in den Fluss ausgewildert. Mit dem regelmäßigen Wiederbesatz sollen die Bestände stabilisiert werden, die die Oder seitdem wieder bevölkern. Finanziell und fachlich wird das Wiederansiedlungsprogramm in Brandenburg durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg (MLUK) aus Mitteln des Europäischen Marinen und Fischereifonds (EMFF) unterstützt.

В Германии восстанавливают популяцию балтийского осетра (фото) 23.10.2021

В реку Одер на востоке Германии выпустили около 2000 мальков балтийского осетра. Так в стране пытаются спасти популяцию ценной рыбы, оказавшейся на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова и ухудшения экологии.
Leipzig-Gohlis (Sachsen), Deutschland. Schillerhaus, um 1895. Das Schillerhaus ist ein ehemaliges Bauernhaus im Leipziger Stadtteil Gohlis. Im Obergeschoss des Hauses lebte Friedrich Schiller im Sommer 1785. Fotografie von Hermann Vogel, 18241904.

Обнимитесь, миллионы! Где был написан гимн Европы (фото) 20.10.2021

В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
13/10/2021 *** Mit Neuschnee bedeckt sind herbstliche Blätter im 1139 Meter hoch gelegenen Ortsteil Oberjoch. +++ dpa-Bildfunk +++

В Германии выпал первый снег (фото) 16.10.2021

Мороз и солнце - вот что можно сейчас наблюдать в баварской деревне Оберйох, расположенной высоко в горах и популярной среди любителей горнолыжного спорта.
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