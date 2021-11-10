Кадр за кадром

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Кадры дня - актуальные фотографии из туристической рубрики DW "По Германии".
События и люди, достопримечательности и традиции, история и культура, природа, ландшафты и другие темы.
Молочай красивейший или пуансеттия - один из самых популярных подарков на Рождество в Германии.
"Инсектофобия" - так называется эта передвижная выставка, на которой можно увидеть несколько сотен разных пауков и других насекомых.
Херингсхеккерле - рубленая селедка по-немецки. Так называется этот традиционный салат, популярный на балтийском побережье Германии и Польши.
Эти картофелины и тыквы не соответствуют стандартам "красоты", прописанным немецкими супермаркетами. И фермер Кристиан Фукс раздает их всем желающим даром.
В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!
Первого ноября в Германии принято посещать могилы близких - и не в костюмах зомби.
Принц Ганноверский подал в суд на своего сына. Раздор в семье случился из-за Мариенбурга в Нижней Саксонии
Производителям часов в Шварцвальде пришлось переориентироваться из-за пандемии.
Тыквы - традиционное лакомство для обитателей зоопарков Германии в октябре.
Чтобы защитить редкие виды животных, собаки будут участвовать в процессе планирования железнодорожных путей в Германии.
Осень в предгорьях Альп особенно хороша. И этот год не стал исключением. Убедитесь сами!
В минувшие выходные в окрестности баварского городка Эгинг-ам-Зе съехались более ста обладателей самых красивых бород из девяти стран.
В реку Одер на востоке Германии выпустили около 2000 мальков балтийского осетра. Так в стране пытаются спасти популяцию ценной рыбы, оказавшейся на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова и ухудшения экологии.
В этом доме в Лейпциге в 1785 году были написаны строки, позже ставшие текстом гимна объединенной Европы - ода "К радости" Фридриха Шиллера.
Мороз и солнце - вот что можно сейчас наблюдать в баварской деревне Оберйох, расположенной высоко в горах и популярной среди любителей горнолыжного спорта.
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