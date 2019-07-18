Доннерветтер в Германии (фото)

"Donnerwetter!" ("Гром и молния!" или "Черт побери!"), - говорят немцы про такую погоду и схожие жизненные ситуации. Вот так это выглядело в Германии в прошедшие выходные.
Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе даже в тени - тридцать с лишним градусов жары?
В прошлом году ущерб от ударов молний в Германии оказался самым высоким за последние 15 лет.
В прошедшие выходные жители в Германии смогли насладиться просто идеальной летней погодой, что в сочетании с улучшением пандемической ситуации не может не радовать.
После холодной и дождливой весны в Германию пришло лето, но радость от теплой погоды тут же омрачили дожди и грозы.
Давно ли вам доводилось своими глазами видеть одновременно радугу и, можно сказать, рядом с ней - молнию?