Доннерветтер в Германии (фото)

Июньские молнии - 2021

Днем - жара. Ночью - грозы. Такими выдались в Германии прошедшие июньские выходные. Охотники за молниями смогли сделать много фотографий. Начнем в Берлине (небо на столицей - на этом снимке), однако большинство фотографий будет из Северного Рейна - Вестфалии…