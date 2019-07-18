 Доннерветтер в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.06.2021

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По Германии

Доннерветтер в Германии (фото)

"Donnerwetter!" ("Гром и молния!" или "Черт побери!"), - говорят немцы про такую погоду и схожие жизненные ситуации. Вот так это выглядело в Германии в прошедшие выходные.

  • Молния в Берлине

    Июньские молнии - 2021

    Днем - жара. Ночью - грозы. Такими выдались в Германии прошедшие июньские выходные. Охотники за молниями смогли сделать много фотографий. Начнем в Берлине (небо на столицей - на этом снимке), однако большинство фотографий будет из Северного Рейна - Вестфалии…

  • Молния в Ремшайде

    Июньские молнии - 2021

    Ремшайд (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Кельне

    Июньские молнии - 2021

    Кельн (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Ганновере

    Июньские молнии - 2021

    Ганновер (Нижняя Саксония)

  • Молния в Ноймаркте

    Июньские молнии - 2021

    Ноймаркт (Бавария)

  • Молния в Дюссельдорфе

    Июньские молнии - 2021

    Дюссельдорф (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Дюссельдорфе

    Июньские молнии - 2021

    Дюссельдорф (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Кельне

    Июньские молнии - 2021

    Кельн (Северный Рейн - Вестфалия)


  • Молния в Берлине

    Июньские молнии - 2021

    Днем - жара. Ночью - грозы. Такими выдались в Германии прошедшие июньские выходные. Охотники за молниями смогли сделать много фотографий. Начнем в Берлине (небо на столицей - на этом снимке), однако большинство фотографий будет из Северного Рейна - Вестфалии…

  • Молния в Ремшайде

    Июньские молнии - 2021

    Ремшайд (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Кельне

    Июньские молнии - 2021

    Кельн (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Ганновере

    Июньские молнии - 2021

    Ганновер (Нижняя Саксония)

  • Молния в Ноймаркте

    Июньские молнии - 2021

    Ноймаркт (Бавария)

  • Молния в Дюссельдорфе

    Июньские молнии - 2021

    Дюссельдорф (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Дюссельдорфе

    Июньские молнии - 2021

    Дюссельдорф (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Молния в Кельне

    Июньские молнии - 2021

    Кельн (Северный Рейн - Вестфалия)


Смотрите также: 
• Как правильно вести себя во время грозы. Советы немецких экспертов
• Капризы немецкой непогоды
• Ураган "Забине": кто дает имена природным катаклизмам?

Контекст

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Потепление климата: как меняется планета  

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