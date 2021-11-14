Поздняя осень в Германии в десяти фотографиях

Ноябрьские ландшафты

На календаре - середина ноября. За окном в Германии - поздняя осень, немного пасмурная, в меру туманная, но иногда и очень яркая, красочная. Посмотрим, как это выглядит? Все снимки в этой галерее сделаны в последние дни. Начнем на озере Кенигзее в Баварии.