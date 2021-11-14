 Поздняя осень в Германии в десяти фотографиях | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.11.2021

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По Германии

Поздняя осень в Германии в десяти фотографиях

Как выглядели разные немецкие ландшафты в прошедшие осенние выходные - в фотогалерее DW.

  • Кенигзее, Бавария

    Ноябрьские ландшафты

    На календаре - середина ноября. За окном в Германии - поздняя осень, немного пасмурная, в меру туманная, но иногда и очень яркая, красочная. Посмотрим, как это выглядит? Все снимки в этой галерее сделаны в последние дни. Начнем на озере Кенигзее в Баварии.

  • Вальдхуфен

    Ноябрьские ландшафты

    Бакланы в саксонском Вальдхуфене недалеко от Дрездена.

  • Ганновер

    Ноябрьские ландшафты

    Озера Кольдингер Зейен около Ганновера в Нижней Саксонии.

  • Берлин

    Ноябрьские ландшафты

    Серая цапля где-то в Берлине.

  • Хеддесхайм

    Ноябрьские ландшафты

    Клубничная плантация около Хеддесхайма в Бадене.

  • Кёнигсхайне

    Ноябрьские ландшафты

    Туманная погода в саксонском Кёнигсхайне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ноябрьские ландшафты

    Вечерний Франкфурт-на-Майне. Башня Эшенхаймер Турм была частью средневековой городской стены.

  • Рейн-Хунсрюк

    Ноябрьские ландшафты

    Вечерний туман около Пфальцфельда в районе Рейн-Хунсрюк в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Фельбёкен

    Ноябрьские ландшафты

    Закат в общине Фельбёкен в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ноябрьские ландшафты

    Восход солнца ранним туманным утром около Франкфурта-на-Майне.


  • Кенигзее, Бавария

    Ноябрьские ландшафты

    На календаре - середина ноября. За окном в Германии - поздняя осень, немного пасмурная, в меру туманная, но иногда и очень яркая, красочная. Посмотрим, как это выглядит? Все снимки в этой галерее сделаны в последние дни. Начнем на озере Кенигзее в Баварии.

  • Вальдхуфен

    Ноябрьские ландшафты

    Бакланы в саксонском Вальдхуфене недалеко от Дрездена.

  • Ганновер

    Ноябрьские ландшафты

    Озера Кольдингер Зейен около Ганновера в Нижней Саксонии.

  • Берлин

    Ноябрьские ландшафты

    Серая цапля где-то в Берлине.

  • Хеддесхайм

    Ноябрьские ландшафты

    Клубничная плантация около Хеддесхайма в Бадене.

  • Кёнигсхайне

    Ноябрьские ландшафты

    Туманная погода в саксонском Кёнигсхайне.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ноябрьские ландшафты

    Вечерний Франкфурт-на-Майне. Башня Эшенхаймер Турм была частью средневековой городской стены.

  • Рейн-Хунсрюк

    Ноябрьские ландшафты

    Вечерний туман около Пфальцфельда в районе Рейн-Хунсрюк в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Фельбёкен

    Ноябрьские ландшафты

    Закат в общине Фельбёкен в земле Мекленбург - Передняя Померания.

  • Франкфурт-на-Майне

    Ноябрьские ландшафты

    Восход солнца ранним туманным утром около Франкфурта-на-Майне.


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