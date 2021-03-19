 Боди-арт в немецком лесу (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 21.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Боди-арт в немецком лесу (фото)

21 марта отмечается Международный день лесов - хороший повод познакомиться с необычными работами немецкого художника Йорга Дюстервальда из серии "Искусство природы".

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    21 марта отмечается Международный день лесов, провозглашенный ООН. Защита лесов является очень важной задачей в деле сохранения земного климата. По случаю этого дня агентство dpa опубликовало серию фотографий из проекта "Nature Art" мастера бодипейнтинга из Германии Йорга Дюстервальда, замаскировавшего своих моделей в разных лесах и в разное время года.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    "Мрачный" или "Темный лес" - так можно перевести с немецкого фамилию автора этих работ Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald). Впрочем, вряд ли фотографии можно назвать угрюмыми или сумрачными. Эта сделана в парке около города Шпринге, созданном на территории бывших охотничьих угодий королей Ганновера. Позже сюда также приезжали германские императоры.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    "Как жену чужую, обнимал березку..." Смотрим, ищем, удивляемся и размышляем о гармонии человека и природы! Эти живописные березки растут в Дуингене около Хильдесхайма.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Старая аллея буковых деревьев редкого и необычного вида - так называемых зюнтельских буков (нем. Süntel-Buche) около курорта Бад-Нендорф в Нижней Саксонии.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Зюнтельские буки получили название по одному из мест, где они встречаются - горы Зюнтель в районе Везерской возвышенности. Отличительной особенностью являются сильно перекрученные ветки и сучья необычной формы. В народе такие загадочные буки называли "ведьмиными" или "чертовыми деревьями".

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)
    Еще по теме

    Бодипейнтинг на природе

    Еще один снимок из Бад-Нендорфа. Буки в целом можно считать не менее типичными немецкими деревьями, чем дубы. Несколько заповедников на территории старых буковых лесов в Германии даже получили статус памятников Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)
    Еще по теме

    Бодипейнтинг на природе

    В целом на лесные массивы в Германии приходится более 30 процентов территории страны. Эта фотография из серии Йорга Дюстервальда "Искусство природы" сделана около города Хессиш-Ольдендорф.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Во время пандемии коронавируса очень многие жители Германии открыли для себя новое хобби… Нет, не арт- и прочие фотосессии в лесу, а просто прогулки на природе. В выходные дни на многих лесных парковках около немецких городов быстро не остается свободных мест.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Уже нашли замаскированную модель на этом снимке в зимнем лесу около Хольцминдена? Если нет, не расстраивайтесь. На следующем сделать это будет проще.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Красиво, но все же холодно... Впрочем, сейчас в Германию пришла весна. Леса ожили, перелетные птицы вернулись и даже подснежники уже почти отцвели.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    21 марта отмечается Международный день лесов, провозглашенный ООН. Защита лесов является очень важной задачей в деле сохранения земного климата. По случаю этого дня агентство dpa опубликовало серию фотографий из проекта "Nature Art" мастера бодипейнтинга из Германии Йорга Дюстервальда, замаскировавшего своих моделей в разных лесах и в разное время года.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    "Мрачный" или "Темный лес" - так можно перевести с немецкого фамилию автора этих работ Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald). Впрочем, вряд ли фотографии можно назвать угрюмыми или сумрачными. Эта сделана в парке около города Шпринге, созданном на территории бывших охотничьих угодий королей Ганновера. Позже сюда также приезжали германские императоры.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    "Как жену чужую, обнимал березку..." Смотрим, ищем, удивляемся и размышляем о гармонии человека и природы! Эти живописные березки растут в Дуингене около Хильдесхайма.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Старая аллея буковых деревьев редкого и необычного вида - так называемых зюнтельских буков (нем. Süntel-Buche) около курорта Бад-Нендорф в Нижней Саксонии.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Зюнтельские буки получили название по одному из мест, где они встречаются - горы Зюнтель в районе Везерской возвышенности. Отличительной особенностью являются сильно перекрученные ветки и сучья необычной формы. В народе такие загадочные буки называли "ведьмиными" или "чертовыми деревьями".

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)
    Еще по теме

    Бодипейнтинг на природе

    Еще один снимок из Бад-Нендорфа. Буки в целом можно считать не менее типичными немецкими деревьями, чем дубы. Несколько заповедников на территории старых буковых лесов в Германии даже получили статус памятников Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)
    Еще по теме

    Бодипейнтинг на природе

    В целом на лесные массивы в Германии приходится более 30 процентов территории страны. Эта фотография из серии Йорга Дюстервальда "Искусство природы" сделана около города Хессиш-Ольдендорф.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Во время пандемии коронавируса очень многие жители Германии открыли для себя новое хобби… Нет, не арт- и прочие фотосессии в лесу, а просто прогулки на природе. В выходные дни на многих лесных парковках около немецких городов быстро не остается свободных мест.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Уже нашли замаскированную модель на этом снимке в зимнем лесу около Хольцминдена? Если нет, не расстраивайтесь. На следующем сделать это будет проще.

  • Фотография из лесной серии Йорга Дюстервальда (Jörg Düsterwald)

    Бодипейнтинг на природе

    Красиво, но все же холодно... Впрочем, сейчас в Германию пришла весна. Леса ожили, перелетные птицы вернулись и даже подснежники уже почти отцвели.

    Автор: Максим Нелюбин


Читайте также:
• Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии
• Национальные парки - самые красивые уголки немецкой природы
• Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"

Контекст

Гигантская древняя липа - национальное природное достояние Германии

В Германии будет названо в общей сложности сто особенных деревьев, которым присвоят статус Дендрологических памятников природы.  

Предшественник рождественской елки стал деревом года в Германии

"Деревом 2021 года" в Германии назван остролист. В немецких лесах он находится под охраной уже около сотни лет.  

Почему нужно охранять болота, топи и трясины

2 февраля 2021 года отмечается не только Всемирный день водно-болотных угодий, но и 50-летие со дня подписания международной Рамсарской конвенции об их защите.  

Старые буковые леса - памятник Всемирного наследия

Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель.  

Природные парки в Германии - от Гарца до Верхнего Дуная

Из-за пандемии коронавируса летние отпуска в этом году многие немцы проведут в Германии. Некоторые, наверняка, оправятся в природные парки, которых здесь насчитывается около сотни.  

Бодипейнтинг на природе

Эти необычные фотографии немецкого художника Йорга Дюстервальда сделаны в немецких лесах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем Берлину понадобились рейнджеры  

Дерево как модный строительный материал  

Шварцвальд - дикая природа в сердце Германии  

Также по теме

BdT - Internationaler Tag des Waldes | Bodypainting

Бодипейнтинг на природе 19.03.2021

Эти необычные фотографии немецкого художника Йорга Дюстервальда сделаны в немецких лесах.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW