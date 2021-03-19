Боди-арт в немецком лесу (фото)

Бодипейнтинг на природе

Во время пандемии коронавируса очень многие жители Германии открыли для себя новое хобби… Нет, не арт- и прочие фотосессии в лесу, а просто прогулки на природе. В выходные дни на многих лесных парковках около немецких городов быстро не остается свободных мест.