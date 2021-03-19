Боди-арт в немецком лесу (фото)

21 марта отмечается Международный день лесов - хороший повод познакомиться с необычными работами немецкого художника Йорга Дюстервальда из серии "Искусство природы".
В Германии будет названо в общей сложности сто особенных деревьев, которым присвоят статус Дендрологических памятников природы.
"Деревом 2021 года" в Германии назван остролист. В немецких лесах он находится под охраной уже около сотни лет.
2 февраля 2021 года отмечается не только Всемирный день водно-болотных угодий, но и 50-летие со дня подписания международной Рамсарской конвенции об их защите.
Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель.