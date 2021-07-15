 Германию залило и затопило (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 15.07.2021

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По Германии

Германию залило и затопило (фотогалерея)

В результате длительных сильных дождей в ряде немецких регионов сложилась чрезвычайная ситуация. Есть погибшие и пропавшие без вести.

  • Шульд

    Последствия непогоды в Германии

    На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.

  • Шульд

    Последствия непогоды в Германии

    В деревне Шульд потоки воды разрушили много жилых домов и других построек. В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы. Есть погибшие, пропавшие без вести и другие пострадавшие люди. Эти сведения постоянно обновляются. Речь идет о десятках человек.

  • Альтенбург

    Последствия непогоды в Германии

    Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.

  • Ахен

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Для очистки улиц в Хагене задействована специальная техника бундесвера.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Участок около дома престарелых в Хагене.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Еще одна фотография из Хагена, где из берегов вышел ручей Нама.

  • Вюрзелен

    Последствия непогоды в Германии

    В городе Вюрзелен из-за большой массы воды обрушилась крыша торгового центра.

  • Эрдорф

    Последствия непогоды в Германии

    Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.

  • Кельн

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Затоплннный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн-Вестфалия.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.

  • Майнц

    Последствия непогоды в Германии

    Вышедший из берегов Рейн в Майнце.

  • Зельбиц

    Последствия непогоды в Германии

    Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.

  • Вельшбиллиг

    Последствия непогоды в Германии

    Вельшбиллиг около города Трира в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Золинген

    Последствия непогоды в Германии

    Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.

  • Вупперталь

    Последствия непогоды в Германии

    Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.


  • Шульд

    Последствия непогоды в Германии

    На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.

  • Шульд

    Последствия непогоды в Германии

    В деревне Шульд потоки воды разрушили много жилых домов и других построек. В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы. Есть погибшие, пропавшие без вести и другие пострадавшие люди. Эти сведения постоянно обновляются. Речь идет о десятках человек.

  • Альтенбург

    Последствия непогоды в Германии

    Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.

  • Ахен

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Для очистки улиц в Хагене задействована специальная техника бундесвера.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Участок около дома престарелых в Хагене.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Еще одна фотография из Хагена, где из берегов вышел ручей Нама.

  • Вюрзелен

    Последствия непогоды в Германии

    В городе Вюрзелен из-за большой массы воды обрушилась крыша торгового центра.

  • Эрдорф

    Последствия непогоды в Германии

    Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.

  • Кельн

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Затоплннный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн-Вестфалия.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.

  • Майнц

    Последствия непогоды в Германии

    Вышедший из берегов Рейн в Майнце.

  • Зельбиц

    Последствия непогоды в Германии

    Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.

  • Вельшбиллиг

    Последствия непогоды в Германии

    Вельшбиллиг около города Трира в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Золинген

    Последствия непогоды в Германии

    Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.

  • Вупперталь

    Последствия непогоды в Германии

    Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.


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