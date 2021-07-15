Германию залило и затопило (фотогалерея)

В результате длительных сильных дождей в ряде немецких регионов сложилась чрезвычайная ситуация. Есть погибшие и пропавшие без вести.
"Donnerwetter!" ("Гром и молния!" или "Черт побери!"), - говорят немцы про такую погоду и схожие жизненные ситуации. Вот так это выглядело в Германии в прошедшие выходные.
После холодной и дождливой весны в Германию пришло лето, но радость от теплой погоды тут же омрачили дожди и грозы.
"Забине" создала значительные неудобства людям и принесла серьезный экономический урон. DW разбиралась, где и почему в Германии торгуют названиями стихий.
Эти фотографии иллюстрируют, как немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn готовится к ураганам и другой непогоде.
Обычно уровень воды в Рейне в районе Кельна составляет около трех метров. Этим летом он опустился до 1,20 метра, но до самой низкой отметки еще далеко - около 40 сантиметров.
В Германии нет общего запрета на купание в Рейне, но эксперты настоятельно советуют этого не делать - даже на речных пляжах. Быстрое течение и коварные воронки вновь и вновь становятся причинами гибели людей.