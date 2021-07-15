Германию залило и затопило (фотогалерея)

Последствия непогоды в Германии

На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.