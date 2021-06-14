 Каким должно быть лето (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.06.2021

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По Германии

Каким должно быть лето (фото)

В прошедшие выходные жители в Германии смогли насладиться просто идеальной летней погодой, что в сочетании с улучшением пандемической ситуации не может не радовать.

  • Везерское нагорье

    Идеальные летние выходные

    Наше путешествие по летней Германии в середине нынешнего июня начнем с вида на Везерское нагорье в земле Нижняя Саксония.

  • Южный Баден

    Идеальные летние выходные

    Снимок из Южного Бадена с велосипедистами, передвигающимися из пункта А в пункт Б или просто так, посреди виноградников.

  • Берлин

    Идеальные летние выходные

    Многие жители Берлина эти июньские выходные провели в парках - например, в районе Фридрихсхайн.

  • Берлин

    Идеальные летние выходные

    В Германии сейчас повсюду цветут маки и другие медоносы. Это поле находится в берлинском районе - бывшей деревне Каульсдорф.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Идеальные летние выходные

    Курорт Санкт-Петер-Ординг на побережье Северного моря в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ринтельн

    Идеальные летние выходные

    Тур на велодрезинах по старой железнодорожной ветке - прекрасная идея для семейного отдыха в выходные. Такие маршруты есть во многих местах - в частности, по долине реки Экстер около города Ринтельна в Нижней Саксонии.

  • Баден-Вюртемберге

    Идеальные летние выходные

    Лето - время выкатывать из гаражей олдтаймеры, участвовать на них в автомобильных пробегах или просто кататься посреди таких вот живописных ландшафтов в Баден-Вюртемберге.

  • Франкфурт-на-Майне

    Идеальные летние выходные

    Зайцы летней погоде тоже рады - прыгают где-то во Франкфурте-на-Майне.

  • Берлин

    Идеальные летние выходные

    В немецкой столице с задержкой не несколько месяцев из-за пандемии наконец-то вручили призы нынешнего международного кинофестиваля Берлинале - на Музейном острове под открытым небом.

  • Швангау

    Идеальные летние выходные

    Завершим подборку в Баварии недалеко от замка Нойшванштайн, вернее - соседнего замка Хоэншвангау. Около горного озера жара переносится легче. Желаем всем, чтобы это лето принесло всем как можно больше по-настоящему приятных выходных.


  • Везерское нагорье

    Идеальные летние выходные

    Наше путешествие по летней Германии в середине нынешнего июня начнем с вида на Везерское нагорье в земле Нижняя Саксония.

  • Южный Баден

    Идеальные летние выходные

    Снимок из Южного Бадена с велосипедистами, передвигающимися из пункта А в пункт Б или просто так, посреди виноградников.

  • Берлин

    Идеальные летние выходные

    Многие жители Берлина эти июньские выходные провели в парках - например, в районе Фридрихсхайн.

  • Берлин

    Идеальные летние выходные

    В Германии сейчас повсюду цветут маки и другие медоносы. Это поле находится в берлинском районе - бывшей деревне Каульсдорф.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Идеальные летние выходные

    Курорт Санкт-Петер-Ординг на побережье Северного моря в земле Шлезвиг-Гольштейн.

  • Ринтельн

    Идеальные летние выходные

    Тур на велодрезинах по старой железнодорожной ветке - прекрасная идея для семейного отдыха в выходные. Такие маршруты есть во многих местах - в частности, по долине реки Экстер около города Ринтельна в Нижней Саксонии.

  • Баден-Вюртемберге

    Идеальные летние выходные

    Лето - время выкатывать из гаражей олдтаймеры, участвовать на них в автомобильных пробегах или просто кататься посреди таких вот живописных ландшафтов в Баден-Вюртемберге.

  • Франкфурт-на-Майне

    Идеальные летние выходные

    Зайцы летней погоде тоже рады - прыгают где-то во Франкфурте-на-Майне.

  • Берлин

    Идеальные летние выходные

    В немецкой столице с задержкой не несколько месяцев из-за пандемии наконец-то вручили призы нынешнего международного кинофестиваля Берлинале - на Музейном острове под открытым небом.

  • Швангау

    Идеальные летние выходные

    Завершим подборку в Баварии недалеко от замка Нойшванштайн, вернее - соседнего замка Хоэншвангау. Около горного озера жара переносится легче. Желаем всем, чтобы это лето принесло всем как можно больше по-настоящему приятных выходных.


Смотрите также: 
• А будет ли лето в Германии?
• Дожди и грозы не отступают от Германии 
• Берлинале летом - хорошо забытое старое

Контекст

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