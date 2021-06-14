Каким должно быть лето (фото)

В прошедшие выходные жители в Германии смогли насладиться просто идеальной летней погодой, что в сочетании с улучшением пандемической ситуации не может не радовать.
В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный.
Рюген, Зюльт, Узедом, Гельголанд… В Балтийском и Северном морях насчитывается около 80 немецких островов. Представляем самые известные и популярные.
Цветы следует не только дарить на праздники. Можно и нужно просто любоваться ими - каждый день. Рассказываем и показываем, когда и что цветет в Германии.
Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.