Морозная радуга и танцующие снеговики (фото)

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Зимняя сказка в Германии - во всей своей красе и в нашей подборке фотографий из Гарца, Таунуса и Шварцвальда.
В прошедший четверг во многих регионах Германии неожиданно наступила зима: похолодало и выпал снег.
В Германии коллективными усилиями уже в двенадцатый раз посчитали птиц, остающихся здесь зимой. Лидируют воробьи, синицы и лазоревки.
В нашей подборке сегодня - самые живописные туманы из январской Германии.
Никакого особенно выдающегося повода опубликовать фото из городка Фройденберг на западе Германии у нас не было. Просто там выпал свежий снег. И это красиво!