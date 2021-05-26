В Гарце снова пыхтят паровозы (фото)

Вернигероде / Фалькенштайн / Броккен • Семь-восемь месяцев - столько провели в депо паровозы железнодорожной компании "Узкоколейные дороги Гарца" (Harzer Schmalspurbahnen - HSB), считающиеся одним из символов этого популярного туристического региона в самом центре Германии. Пауза была вызвана локдауном из-за пандемии коронавирусной инфекции. В это время на маршрутах HSB эксплуатировались только рельсовые автобусы, ходившие по сокращенному расписанию и перевозившие в основном местных жителей.

Паровоз на Броккен и другие маршруты

После улучшения эпидемиологической ситуации и отмены ряда ограничений в целом по стране в регион стали возвращаться туристы, поэтому наконец-то пришло время снова раскочегарить котлы. Примерно месяц назад первые такие составы снова вышли на некоторые маршруты - в частности, между Вернигероде и вершиной 1141-метровой горы Броккен. Протяженность этой дороги с метровой колеей составляет около 19 километров. Первый отрезок был открыт еще в 1898 году.

При этом общая протяженность узкоколейных путей в Гарце составляет сейчас 140 километров - самая плотная в Европе! Многие из них строились в свое время для обслуживания рудников, шахт и других предприятий горной отрасли.

На этой неделе в начале июля "Узкоколейные дороги Гарца" сообщили о почти полном возвращении к нормальному летнему расписанию - за исключением лишь отдельных рейсов. Количество мест в вагонах пока ограничено в соответствии с профилактическими требованиям. Пассажиры должны носить защитные маски.

Смотрите также:

