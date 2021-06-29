Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото)

Штольберг • "Блоха Тира" или "Тира-блошка" ("Thyra-Floh") - так решили назвать свой новый автономный электрический автобус жители уютного фахверкового городка Штольберг, выбрав из более чем двух десятков предложенных на конкурс вариантов. На карте Германии есть несколько мест с таким названием. Этот Штольберг расположен в регионе Гарц в земле Саксония-Анхальт. В конце июня штольбергская "Блошка" совершила свой первый рейс, ради чего в город приехали региональные и земельные политики, а также другие почетные гости и представители прессы.

"Блоха Тира" в Штольберге. Фотографии

Такие автономные мини-автобусы в Германии - уже не редкость, но появление этих высокотехнологических малюток все же до сих пор вызывает восхищение и привлекает внимание. В Штольберге сейчас как раз стартовал пилотный проект. "Блошка" будет курсировать по улицам города до 31 октября со среды по воскресенье (10:00 - 16:00). Катать будет всех желающих, бесплатно и в соответствии с требованиями пандемического времени.

Салон рассчитан на шесть пассажиров. Во время пилотной фазы проекта в автобусе будет находиться оператор - на всякий случай. По итогам испытаний будет принято решение об эксплуатации таких современных автобусов в других городах региона.

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