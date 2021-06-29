 Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.06.2021

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По Германии

Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото)

В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.

Автономный электрический автобус в Штольберге

Штольберг • "Блоха Тира" или "Тира-блошка" ("Thyra-Floh") - так решили назвать свой новый автономный электрический автобус жители уютного фахверкового городка Штольберг, выбрав из более чем двух десятков предложенных на конкурс вариантов. На карте Германии есть несколько мест с таким названием. Этот Штольберг расположен в регионе Гарц в земле Саксония-Анхальт. В конце июня штольбергская "Блошка" совершила свой первый рейс, ради чего в город приехали региональные и земельные политики, а также другие почетные гости и представители прессы.

"Блоха Тира" в Штольберге. Фотографии

Автономный электрический автобус в Штольберге
Автономный электрический автобус в Штольберге
Автономный электрический автобус в Штольберге

Такие автономные мини-автобусы в Германии - уже не редкость, но появление этих высокотехнологических малюток все же до сих пор вызывает восхищение и привлекает внимание. В Штольберге сейчас как раз стартовал пилотный проект. "Блошка" будет курсировать по улицам города до 31 октября со среды по воскресенье (10:00 - 16:00). Катать будет всех желающих, бесплатно и в соответствии с требованиями пандемического времени.

Салон рассчитан на шесть пассажиров. Во время пилотной фазы проекта в автобусе будет находиться оператор - на всякий случай. По итогам испытаний будет принято решение об эксплуатации таких современных автобусов в других городах региона.

Смотрите также: 

  • Лимбург (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Эта фотография сделана в Лимбурге. Живописные здания, построенные фахверковым способом, можно увидеть в разных странах Европы и даже в Японии, но для многих фахверк - это Германия, а Германия - это фахверк. Впрочем, корни фахверка уходят еще в античные времена - на территорию Римской империи, а то и еще дальше и глубже - до Сирии.

  • Бад-Зоден-Аллендорф (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Такие симпатичные окошки ожидают туристов на курорте Бад-Зоден-Аллендорф. Самые старые деревянные фахверковые здания Германии из дошедших до наших дней были возведены во второй половине XIII - начале XIV веков. Они находятся в Эсслингене (1261), Лимбурге (1289), Франкфурте-на-Майне (1292) и Марбурге (1321). Возраст установлен точно с помощью современных дендрохронологических методов.

  • Штаде (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Оба города, которые мы увидели на первых двух фотографиях, расположены в земле Гессен. Она лидирует в Германии по количеству фахверковых зданий - около 400 тысяч. Всего по стране их более миллиона, по некоторым подсчетам - даже около двух миллионов. Было больше, но многие сгорели во время Второй мировой войны. Эти домики находятся в Нижней Саксонии - в городе Штаде.

  • Дудерштадт (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

    Готика и ренессанс, барокко и рококо, классицизм, историзм, модерн... Архитектурные стили сменяли друг друга, но среди памятников каждого из них есть здания, возведенные фахверковым способом. В некоторых небольших городах сохранились такие Старые ратуши - например, в нижнесаксонском Дудерштадте. Она была возведена в середине XVI века.

  • Альсфельд (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Часто фахверк называют стилем, но это - способ строительства, тип конструкции из несущих столбов и распорных балок. Пространство между ними заполнятся разными материалами. Чем именно? Тем, что встречается или производится в данном регионе: от смеси глины и соломы до кирпича. Со штукатуркой или без штукатурки. По такой улочке можно прогуляться в гессенском Альсфельде.

  • Дисдорф (Саксония-Анхальт)

    Немецкий фахверковый путь

    Если хочется не только посмотреть на фасады, но и заглянуть внутрь, да еще увидеть историческую обстановку, лучше всего отправиться в один из музеев под открытым небом, например, в Дисдорфе. Также можно подыскать себе небольшой отель или пансион, расположенный в старом фахверковом здании.

  • Ротенбург-ан-дер-Фульда (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    Для любителей этих достопримечательностей по Германии даже проложен особый туристический маршрут - Немецкий фахверковый путь (Deutsche Fachwerkstrasse), на котором расположены все места, которые мы увидели или еще покажем в этой фотогалерее. Сейчас на очереди - Ротенбург-ан-дер-Фульда в Гессене.

  • Бад-Урах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Этот туристический путь был создан в 1990 году Объединением немецких фахверковых городов. Он проходит через всю страну от северогерманского города Штаде на Эльбе до Мерсбурга на Боденском озере в Баден-Вюртемберге. Так выглядит Рыночная площадь в баден-вюртембергском Бад-Урахе.

  • Шлиц (Гессен)
    Еще по теме

    Немецкий фахверковый путь

    Гессенский город Шлиц также находится на этом пути, общая протяженность которого составляет около 3500 километров. Он состоит из семи региональных маршрутов, образующих своего рода сеть из доброй сотни старых немецких городов, в которых сохранилось особенно много памятников фахверковой архитектуры. Карту можно посмотреть на сайте www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

  • Фрицлар (Гессен)

    Немецкий фахверковый путь

    На сайте Немецкого фахверкового пути можно также бесплатно заказать или скачать в формате PDF много разных информационных брошюр и карт на немецком или английском, а также получить другую информацию, например, о музеях, велосипедных турах и разных мероприятиях. На фотографии - Фрицлар в Гессене.

  • Марбах (Баден-Вюртемберг)

    Немецкий фахверковый путь

    Нельзя объять необъятное, поэтому путь проходит по территории не всех шестнадцати федеральных земель Германии, а только по семи - Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальт, Саксонии, Гессену, Тюрингии, Баварии и Баден-Вюртембергу. При этом не обязательно ехать по маршрутам, можно просто заглянуть в отмеченные на них города, если интересуетесь фахверком и окажетесь где-то рядом - например, в Марбург.

  • Люхов (Нижняя Саксония)

    Немецкий фахверковый путь

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    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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