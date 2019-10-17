Немецкие узкоколейки: Штрубе-Бан в Гарце (фото)

Шланштедт • Полевые железные дороги (нем. Feldbahn) - так в Германии называют узкоколейки, по которым раньше до начала широкого применения автомобилей перевозили много самых разных грузов - на короткие расстояния. Например, доставляли сахарную свеклу с полей на соседние заводы, бревна из леса - на пилорамы, руду и другие полезные ископаемые из шахт и карьеров - на фабрики или для дальнейшей транспортировки по железной дороге с широкой колеей и так далее. Сейчас большинство таких дорог исчезло. Оставшиеся обычно используются в качестве музейных узкоколеек, а сохраняются и поддерживаются в рабочем состоянии - усилиями энтузиастов.

Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в конце мая в восточногерманском регионе Гарц недалеко от города Хальберштадта, где как раз сейчас здешние энтузиасты готовятся к новому сезону. Вернее - уже были готовы начать катать всех желающих, но пока вынуждены ждать окончания локдауна или хотя бы послабления ограничительных мер. При этом самим себе в удовольствии члены железнодорожного общества решили не отказывать - прокатились с ветерком, позируя корреспонденту.

Узкоколейка Штрубе-Бан. Фотографии

Протяженность восстановленного участка дороги составляет около километра

Этот локомотив был построен на заводе имени Карла Маркса в Бабельсберге в 1956 году

Улитка-безбилетница пыталась прокатиться зайцем

Здешняя полевая узкоколейка Штрубе-Бан (Strube-Bahn) была проложена в середине 1910-х годов для транспортировки на грузовую станцию продукции местного семеноводческого хозяйства - фирмы Strube. Эта примерно четырехкилометровая дорога находилась в эксплуатации до конца 1960-х годов, после чего рельсы были демонтированы. В начале 1990-х годов здесь решили восстановить часть трассы и создать музей, что и было сделано всего за несколько лет. Такие небольшие музеи обычно работают не каждый день, да и не каждые выходные. В этом году покатушки намечены на 12 июня, 10 и 11 июля, 7 августа и еще несколько осенних дней.

Отметим, что похожая узкоколейка действует в Госларе - на руднике Раммельсберг, имеющем статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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