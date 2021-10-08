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В перечень, составляемый министерством юстиции РФ, попали еще девять человек, в том числе семь журналистов, а также три организации.
Минюст РФ подал в суд Москвы иск на "Астрею" - партнера "Правовой инициативы" и нидерландского фонда SJI. Юристы "Астреи" занимались, в частности, проблемой похищений на Северном Кавказе.
Постпред президента РФ на Кавказе Чайка изложил Путину идею о том, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, и тот поддержал эту инициативу.
Молодая чеченка ушла от мужа и заявила на него в полицию, за это родственники решили ее увезти в Чечню или… убить. Суд в Берлине вынес приговор пятерым обвиняемым, но адвокатов пострадавшей он не удовлетворил.
В ходе визита в Баку президент Турции выступил с предложением о создании "платформы шести" стран, которые будут сотрудничать для поддержания мира на Южном Кавказе.
Турция выиграла войну за Карабах, но Кремль делает вид, что позиции России на постсоветском пространстве остались незыблемыми. Это не так, считает Константин Эггерт.
На встрече с госсекретарем США Майком Помпео премьер Грузии Георгий Гахария отметил, что основой партнерства двух стран являются одинаковые ценности и общие геостратегические интересы.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха тянется уже несколько десятилетий и унес за это время тысячи жизней. Фотогалерея DW - о фактах, с ним связанных.
Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
Путину удалось переломить ситуацию в войне в Нагорном Карабахе в свою пользу. Поражение Армении может положить конец демократическому эксперименту в стране, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш в интервью DW оценил рост влияния России на Южном Кавказе, российско-турецкие отношения и перспективы нынешнего правительства Армении.
Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила нападения на журналистов в Нагорном Карабахе и ухудшение ситуации со свободой СМИ в Армении и Азербайджане.
В рамках имперской логики многие называют Путина главным победителем карабахской войны. Но это тактический успех. В жертву принесены стратегические интересы России, считает Иван Преображенский.
Что помогло правящей партии "Грузинская мечта" победить на парламентских выборах? Оправдан ли протест оппозиции? DW обсудила результаты голосования с главами представительств немецких фондов на Южном Кавказе.
Антикоррупционная политика Грузии могла бы стать примером для Армении и Азербайджана, считает Фонд Бертельсмана. Чья это заслуга - скорее Михаила Саакашвили или Бидзины Иванишвили?
Возобновление боев в Нагорном Карабахе демонстрирует несоответствие внешнеполитических амбиций Кремля его реальным возможностям влиять на ситуацию в регионе, считает Федор Крашенинников.
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