Развод как повод для убийства: какой приговор суд в Берлине вынес чеченцам

Молодая чеченка ушла от мужа и заявила на него в полицию, за это родственники решили ее увезти в Чечню или… убить. Суд в Берлине вынес приговор пятерым обвиняемым, но адвокатов пострадавшей он не удовлетворил.