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Кавказ

21.08.2021 Police detain a journalist with the poster reads Journalism Freedom, during individual pickets in Moscow, Russia, Saturday, Aug. 21, 2021. Russian police have detained several journalists who protested authorities' decision to label a top independent TV channel as a foreign agent. The journalists held individual pickets Saturday outside the main headquarters of the country's top domestic security agency, the FSB, on Moscow's Lubyanka Square. (AP Photo/Denis Kaminev)

Расследовательский проект Bellingcat внесен в РФ в список СМИ-"иноагентов" 08.10.2021

В перечень, составляемый министерством юстиции РФ, попали еще девять человек, в том числе семь журналистов, а также три организации.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 13, 2017: The offices of the Russian Justice Ministry in Zhitnaya Street. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa

Минюст РФ требует ликвидировать правозащитную организацию "Астрея" 24.09.2021

Минюст РФ подал в суд Москвы иск на "Астрею" - партнера "Правовой инициативы" и нидерландского фонда SJI. Юристы "Астреи" занимались, в частности, проблемой похищений на Северном Кавказе.
5.5.2018*** TOPSHOT - Cossacks scuffle with opposition supporters during an unauthorized anti-Putin rally called by opposition leader Alexei Navalny on May 5, 2018 in Moscow, two days ahead of Vladimir Putin's inauguration for a fourth Kremlin term. (Photo by Maxim ZMEYEV / AFP) (Photo credit should read MAXIM ZMEYEV/AFP/Getty Images)

Путин одобрил создание казачьих подразделений в Росгвардии 10.07.2021

Постпред президента РФ на Кавказе Чайка изложил Путину идею о том, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии, и тот поддержал эту инициативу.
ARCHIV - 08.08.2019, Berlin: Der Eingang des Landgerichts Berlin mit dem Schriftzug des Gerichts und dem Berliner Wappen. Weil er seine Ehefrau vergewaltigt, eingesperrt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben soll, steht ein 53-Jähriger ab 04.02.2020 vor dem Berliner Landgericht. (zu «Versuchter Mord an Ehefrau? 53-Jähriger kommt vor Gericht») Foto: Taylan Gökalp/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Развод как повод для убийства: какой приговор суд в Берлине вынес чеченцам 24.03.2021

Молодая чеченка ушла от мужа и заявила на него в полицию, за это родственники решили ее увезти в Чечню или… убить. Суд в Берлине вынес приговор пятерым обвиняемым, но адвокатов пострадавшей он не удовлетворил.
Nach dem Waffenstillstandsabkommen im Konflikt um Berg-Karabach wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan heute in Aserbaidschan an einer Militärparade teilnehmen. Copyright: Demirören Nachrichten Agentur (DHA), Rechte sind frei für DW. Copyright: DHA

Эрдоган пригласил Армению к сотрудничеству 11.12.2020

В ходе визита в Баку президент Турции выступил с предложением о создании "платформы шести" стран, которые будут сотрудничать для поддержания мира на Южном Кавказе.
SANLIURFA, TURKEY - OCTOBER 21: About 40 vehicle convoy, carrying Syrian National Army (SNA) troops arrive at Ceylanpinar district in TurkeyÄôs border province of Sanliurfa, on October 21, 2019. Esber Ayaydin / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Время Москвы на Южном Кавказе вышло. Настало время Анкары 18.11.2020

Турция выиграла войну за Карабах, но Кремль делает вид, что позиции России на постсоветском пространстве остались незыблемыми. Это не так, считает Константин Эггерт.
18.11.2020 Secretary of State Mike Pompeo, left, meets with Georgia's Prime Minister Giorgi Gakharia, right, and Georgia's Foreign Minister David Zalkaliani, second from right, at the Georgian Chancellery in Tbilisi, Georgia, Wednesday, Nov. 18, 2020. Also seated are Ambassador Philip Reeker, Bureau of European and Eurasian Affairs, second from left, Mary Kissel, senior advisor to Secretary Pompeo, and Natia Sulava, acting Head of Administration of the President of Georgia. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool) |

Грузия призывает усилить присутствие США на Южном Кавказе 18.11.2020

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео премьер Грузии Георгий Гахария отметил, что основой партнерства двух стран являются одинаковые ценности и общие геостратегические интересы.
A man points at a gate which is said was damaged in recent shelling during clashes between Armenian separatists and Azerbaijan over the breakaway Nagorny Karabakh region, on the outskirts of the Azerbaijani city of Tartar on September 28, 2020. (Photo by Tofik BABAYEV / AFP) (Photo by TOFIK BABAYEV/AFP via Getty Images)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа 13.11.2020

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха тянется уже несколько десятилетий и унес за это время тысячи жизней. Фотогалерея DW - о фактах, с ним связанных.

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению 13.11.2020

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.
14.09.2020 *** Sochi, 09/14/2020. Alexander Lukashenko and Vladimir Putin. Photo from the TV channel Belarus 24. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Путин - неожиданный победитель войны в Карабахе 12.11.2020

Путину удалось переломить ситуацию в войне в Нагорном Карабахе в свою пользу. Поражение Армении может положить конец демократическому эксперименту в стране, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер.
06.11.2020, Stepanakert: 6378165 06.11.2020 A view shows debris of a house hit by a recent shelling, in Stepanakert, the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

Немецкий эксперт: Мир в Карабахе - серьезный успех внешней политики России 11.11.2020

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш в интервью DW оценил рост влияния России на Южном Кавказе, российско-турецкие отношения и перспективы нынешнего правительства Армении.
02.10.2020, Yerevan, Armenien: Medics transport an injured French journalist from the Erebuni Medical Centre to airport, in Yerevan, Armenia. Two French journalists from Le Monde and two their Armenian colleagues have been injured in an artillery barrage in the Martuni town during Azeri-Armenian conflict in the Karabakh region. Karine Arutyunyan / Sputnik Foto: Karine Arutyunyan/Sputnik/dpa |

"Репортеры без границ" осудили насилие против журналистов на Южном Кавказе 11.11.2020

Правозащитная организация "Репортеры без границ" осудила нападения на журналистов в Нагорном Карабахе и ухудшение ситуации со свободой СМИ в Армении и Азербайджане.
Sie wurden von unseren Korrespondenten Ashot Gazazyan vom 10. bis 15. Oktober in Stepanakert, Bergkarabakh, gemacht. Stichwörter: Stepanakert, Bergkarabakh, Armenien, Aserbajdschan.

Комментарий: Кремль пытается выдать за победу поражение на Южном Кавказе 10.11.2020

В рамках имперской логики многие называют Путина главным победителем карабахской войны. Но это тактический успех. В жертву принесены стратегические интересы России, считает Иван Преображенский.
31.10.2020, Georgien, Tbilisi: Anhänger der Vereinigten Nationalen Bewegung des georgischen Ex-Präsidenten Micheil Saakaschwili verfolgen seine Rede auf einer Großleinwand vor dem Parlamentsgebäude. Etwa 50 Parteien bewerben sich um die 150 Sitze im Parlament. Nach massiven Protesten wird die Abstimmung nach einem neuen Wahlsystem abgehalten. So wird nun die Mehrheit der Abgeordneten per Verhältniswahlrecht gewählt. Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Итоги парламентских выборов в Грузии глазами немецких политологов 02.11.2020

Что помогло правящей партии "Грузинская мечта" победить на парламентских выборах? Оправдан ли протест оппозиции? DW обсудила результаты голосования с главами представительств немецких фондов на Южном Кавказе.

Opposition demonstrators wave Georgian and EU flags as they march at a rally in central Tbilisi, Georgia, Saturday, June 29, 2019. Anti-government protests have continued for over a week in the Georgian capital amid persistent anger about police violence and the government's policies toward Russia. (AP Photo/Shakh Aivazov) |

Борьба с коррупцией в Грузии: в ФРГ оценили успехи, но видят и неудачи 24.10.2020

Антикоррупционная политика Грузии могла бы стать примером для Армении и Азербайджана, считает Фонд Бертельсмана. Чья это заслуга - скорее Михаила Саакашвили или Бидзины Иванишвили?
Smoke rises after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in outskirts of Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo) |

Комментарий: Война в Карабахе показала падение влияния России на Кавказе 15.10.2020

Возобновление боев в Нагорном Карабахе демонстрирует несоответствие внешнеполитических амбиций Кремля его реальным возможностям влиять на ситуацию в регионе, считает Федор Крашенинников.
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