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Йоахим Лёв

Немецкий футболист, футбольный тренер, работавший в Швейцарии, Австрии и Германии. С августа 2006 года - главный тренер сборной команды Германии.

Йоахим Лёв (Joachim Löw) - немецкий футболист и тренер. Родился 3 февраля 1960 года в западногерманском городе Шёнау. Играл в полузащите за немецкие футбольные клубы "Айнтрахт" (Франкфурт), "Карлсруэ", "Фрайбург", "Штутгарт", а также в составе молодежной сборной Германии. Тренерскую карьеру начал в Швейцарии, позже работал с разными клубами в Германии и Австрии. В августе 2044 года стал помощником главного тренера сборной Германии Юргена Клинсмана, с 1 августа 2006 года - главный тренер национальной сборной Германии. Под руководством Йоахима (в народе - Йоги) Лёва бундестим стала чемпионом мира в 2014 году, бронзовым призером чемпионата Европы в 2016 году, выиграла Кубок конфедераций в 2017 году. На ЧМ-2018 в России сборная Германии впервые в послевоенной истории не сумела войти в плей-офф, заняв последнее место в группе.

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Toni Kroos looks dejected after the match Pool via REUTERS/Matthias Hangst

Тони Кроос завершил карьеру в сборной Германии по футболу 02.07.2021

После 11 лет и 106 матчей в составе бундестим полузащитник решил "сосредоточиться на своих целях в "Реале", а также больше внимания уделять своей жене и трем детям.
Germany's defender Robin Gosens (L) heads the ball to score their fourth goal during the UEFA EURO 2020 Group F football match between Portugal and Germany at Allianz Arena in Munich on June 19, 2021. (Photo by Matthias Hangst / POOL / AFP) (Photo by MATTHIAS HANGST/POOL/AFP via Getty Images)

Евро-2020: Германия обыграла Португалию со счетом 4:2 19.06.2021

Из четырех мячей, забитых в ворота сборной Португалии в ходе матча с бундестим, два были голами в собственные ворота.
Germany's midfielder Serge Gnabry (C) celebrates with team mates scoring the 0-1 during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Romania vs Germany in Bucharest, on March 28, 2021. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP) (Photo by DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images)

Сборная Германии по футболу обыграла Румынию в отборе на ЧМ-2022 28.03.2021

Подопечные Йоахима Лёва одержали в Бухаресте победу над командой Румынии благодаря единственному голу полузащитника Гнабри. Это вторая победа бундестим в рамках отбора к ЧМ-2022 в Катаре.
Fußball: DFB (Deutscher Fussball-Bund): Bundestrainer Joachim Löw sitzt in der DFB-Zentrale beim digitalen Pressegespräch auf dem Podium. Er will trotz der zuletzt enttäuschenden Spiele mit dem 0:6 in Spanien als Tiefpunkt nicht von seinem Weg mit der Nationalmannschaft abweichen.

Йоахим Лёв покинет пост тренера сборной Германии по футболу 09.03.2021

Йоахим Лёв сознательно решил досрочно уйти с поста главного тренера сборной ФРГ по футболу. Он поблагодарил Немецкий футбольный союз и отметил успехи бундестим.
14.11.2020, Sachsen, Leipzig: Fußball: Nations League A, Gruppenphase, Gruppe 4, 5. Spieltag, Deutschland - Ukraine in der Red Bull Arena. Joachim Löw, Trainer von Deutschland, fasst an seinen Kragen. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Сборная Германии по футболу позорно проиграла. Тренера Лёва в отставку? 18.11.2020

Главного тренера сборной ФРГ по футболу так ничему и не научил ее провал на ЧМ-2018 в России, пишут немецкие СМИ после крупного проигрыша немцев Испании. Но что делать? Ведь впереди - чемпионат Европы.
Deutschland, Stuttgart, 01.09.2020, Fussball, Training DFB Nationalmannschaft Stuttgart: v.l. Joachim Löw (Trainer), Niklas Süle. Foto: Robin Rudel | Verwendung weltweit

260 км самолетом? Сборной Германии по футболу досталось от болельщиков 07.09.2020

Футболисты сборной Германии по футболу после матча со Швейцарией стала объектом острой критики. Причина - не столько маловыразительная игра, сколько недостаточное внимание к защите окружающей среды.
STUTTGART, GERMANY - SEPTEMBER 03: Julian Draxler of Germany battles for possession with Sergio Busquets of Spain during the UEFA Nations League group stage match between Germany and Spain at Mercedes-Benz Arena on September 03, 2020 in Stuttgart, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Германия упустила победу над Испанией в первом матче Лиги наций 03.09.2020

Добиться ничьей с бундестим испанским футболистам помог гол Хосе Гайи на 95-й минуте матча.
ARCHIV - 21.04.2018, USA, Harrison: Fußball: USA, Major League Soccer, New York Red Bulls - Chicago Fire. Chicagos Bastian Schweinsteiger in Aktion. (zu dpa Neuer Eigentümer für Schweinsteiger-Club Chicago Fire) Foto: Brooks Von Arx/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Швайнштайгер объявил о завершении спортивной карьеры 08.10.2019

35-летний бывший игрок "Баварии" и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер теперь может войти в тренерский штаб бундестим, заявил ее главный тренер Йоахим Лёв.
11.06.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Fußball: EM-Qualifikation, Deutschland - Estland, Gruppenphase, Gruppe C, 4. Spieltag in der Opel-Arena. Deutschlands Thilo Kehrer (l-r) , Leroy Sane und Torschütze Marco Reus bejubeln das Tor zum 1:0. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

Сборные Германии и России победили в отборочных матчах ЧЕ-2020 11.06.2019

В очередном раунде отборочного турнира к Евро-2020 сборная Германии в группе C разгромила эстонцев (8:0) , а российские футболисты в группе I победили Кипр со счетом 1:0.
Bundestrainer Joachim Jogi Loew (Deutschland). GES/ Fussball/ Training der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig, 13.11.2018 Football / Soccer: Training session of the german national team, Leipzig, November 13, 2018 | Verwendung weltweit

Йоахим Лёв из-за травмы пропустит отборочные игры чемпионата Европы по футболу 31.05.2019

Йоахим Лёв находится в больнице после того, как на тренировке у него была травмирована артерия. Он не сможет участвовать в матчах с командами Беларуси и Эстонии в июне.
Joachim / Jogi Loew (Bundestrainer), Portrait, PortrÃ_t, Kopfbild, Kopf. GES/ Fussball/ DFB-Pressekonferenz/PK, 15.03.2019 Football / Soccer: Pressconference/Mediaconference, Frankfurt on the Main, March 15, 2019 | Verwendung weltweit

Йоахим Лёв объявил новый состав сборной Германии по футболу 15.03.2019

Номером 1 сборной Германии по футболу остается вратарь Мануэль Нойер. Из состава бундестим исключены три опытных игрока: Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс.
Soccer Football - UEFA Euro 2020 qualifying draw - The Convention Centre, Dublin, Ireland - December 2, 2018 Former Republic of Ireland international Ronnie Whelan draws Spain REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Футбольные сборные узнали своих соперников по отборочному туру Евро-2020 02.12.2018

В отборочном туре чемпионата Европы по футболу 2020 года соперниками России станут Бельгия, Казахстан, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Сборная ФРГ попала в одну группу с Нидерландами и Беларусью.
goal, Tor zum 2:1 für Antoine Griezmann (Frankreich, France) per Elfmeter gegen Torwart Manuel Neuer (Deutschland Germany) - 16.10.2018: Frankreich vs. Deutschland, 4. Spieltag UEFA Nations League, Stade de France, DISCLAIMER: DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** goal Goal to 2 1 for Antoine Griezmann France France by penalty against goalkeeper Manuel Neuer Germany Germany 16 10 2018 France vs Germany 4 Matchday UEFA Nations League Stade de France DISCLAIMER DFB regulations prohibit any use of images as image sequences and or quasi video

Сборная Германии проиграла французам в футбольной Лиге наций 16.10.2018

Экс-чемпион мира по футболу, сборная ФРГ, со счетом 1:2 проиграла в матче Лиги наций УЕФА действующим чемпионам мира - французам. Очередное поражение может вновь поставить вопрос об отставке Йоахима Лёва.
France's goalkeeper Alphonse Areola jumps during the UEFA Nations League football match Germany against France on September 6, 2018 at the Allianz Arena in Munich, southern Germany. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP/Getty Images)

Германия и Франция сыграли вничью в первом матче нового турнира 06.09.2018

Первая игра бундестим после провального выступления на ЧМ-2018 закончилась со счетом 0:0. Матч проходил в Мюнхене в рамках нового турнира Лига наций УЕФА.
15.05.2018, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Fußball: WM, Nationalmannschaft, Bekanntgabe des vorläufigen WM-Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Russland im Fußballmuseum: Bundestrainer Joachim Löw (r) und DFB-Präsident Reinhard Grindel gehen zur Pressekonferenz. Foto: Ina Fassbender/dpa | Verwendung weltweit

Глава DFB отверг слух о расколе в сборной Германии на ЧМ-2018 28.08.2018

Издание Der Spiegel сообщило, что на ЧМ-2018 в бундестим произошел конфликт. Игроки якобы разделились на "немцев" и тех, у кого есть миграционные корни.
Fußball: Confederations Cup, Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag, Australien - Deutschland am 19.06.2017 im Fischt Stadion in Sotschi (Russland). Deutschlands Trainer Joachim Löw zeigt auf das Spiefeld. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Самые известные левши из Германии (фото) 13.08.2018

Левши креативнее правшей? По крайней мере, среди творческих людей их точно много. К Международному дню левшей DW составила подборку немецких знаменитостей.
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