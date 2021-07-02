Немецкий футболист, футбольный тренер, работавший в Швейцарии, Австрии и Германии. С августа 2006 года - главный тренер сборной команды Германии.

Йоахим Лёв (Joachim Löw) - немецкий футболист и тренер. Родился 3 февраля 1960 года в западногерманском городе Шёнау. Играл в полузащите за немецкие футбольные клубы "Айнтрахт" (Франкфурт), "Карлсруэ", "Фрайбург", "Штутгарт", а также в составе молодежной сборной Германии. Тренерскую карьеру начал в Швейцарии, позже работал с разными клубами в Германии и Австрии. В августе 2044 года стал помощником главного тренера сборной Германии Юргена Клинсмана, с 1 августа 2006 года - главный тренер национальной сборной Германии. Под руководством Йоахима (в народе - Йоги) Лёва бундестим стала чемпионом мира в 2014 году, бронзовым призером чемпионата Европы в 2016 году, выиграла Кубок конфедераций в 2017 году. На ЧМ-2018 в России сборная Германии впервые в послевоенной истории не сумела войти в плей-офф, заняв последнее место в группе.