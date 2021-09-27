Инфографика

Большие объемы информации или статистические данные проще воспринимаются визуально, чем в форме текста. Представляем подборку материалов DW, содержащих инфографику.

По территории каких стран проходит "Северный поток - 2"? Когда выходят на пенсию в разных странах Европы? Сколько беженцев приняла Германия во время и после миграционного кризиса 2015 года? С паспортом какой постоветской республики можно объездить наибольшее число стран без визы? Мы собрали все материалы DW, содержащие графики, диаграммы, схемы, таблицы и карты.