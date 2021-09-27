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Инфографика

Большие объемы информации или статистические данные проще воспринимаются визуально, чем в форме текста. Представляем подборку материалов DW, содержащих инфографику.

По территории каких стран проходит "Северный поток - 2"? Когда выходят на пенсию в разных странах Европы? Сколько беженцев приняла Германия во время и после миграционного кризиса 2015 года? С паспортом какой постоветской республики можно объездить наибольшее число стран без визы? Мы собрали все материалы DW, содержащие графики, диаграммы, схемы, таблицы и карты.

07.09.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem Stimmzettel zur Bundestagswahl liegt ein Kugelschreiber des Deutschen Bundestages.

Выборы в бундестаг-2021: вся инфографика 27.09.2021

Результаты голосования на выборах в парламент Германии, прирост и потеря голосов, распределение мандатов в бундестаге, варианты коалиций. Все данные - в инфографике DW.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 15.07.2014, Nordrhein-Westfalen, Köln: Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. (zu dpa «Gegen Stress 'ne Tüte? Kiffende Promis und psychotische Jugendliche» vom 18.02.2018) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Марихуана в Европе. Кто потребляет и кто торгует (инфографики) 28.06.2021

Как за время пандемии изменились цифры, свидетельствующие о потреблении марихуаны в Европе и в ФРГ? Какая доля всех преступлений приходится на этот наркотик? Смотрите инфографики DW.
Инфографика: потребление каннабиса в Европе

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию? 28.06.2021

На марихуану, которая считается легким наркотиком, в Европе приходится почти две трети всех наркопреступлений. Как на эту статистику повлияла пандемия? Подробные данные в инфографиках DW.
dpatopbilder - 29.10.2020, Hamburg: Ein Mann sitzt mit weitem Abstand zu anderen Gästen in einem Kinosaal der Zeise-Kinos. (zu dpa Chef des Zeise-Kinos: Kino ist „nicht gesundheitsgefährdend“) Foto: Daniel Reinhardt/dpa | Verwendung weltweit

Немецкие ученые о коронавирусе: театр безопаснее супермаркета 03.03.2021

Немецкие ученые опубликовали исследование о распространении коронавируса в разных помещениях. Результаты получились неожиданными.

Teilnehmer einer Demonstration in St.-Petersburg gegen neue restriktive Gesetze für russische NGOs, die jetzt als ausländische Agenten diffamiert werden. In St.-Petersburg fand am 17. April 2013 ein Baltisches Forum der NGOs statt. Seine Teilnehmer sprachen unter anderem über die Lage und Arbeitsbedingungen der russischen Nichtregierungsorganisationen. Foto: DW-Korrespondent Wladimir Izotow, 17.4.2013

"Иноагенты" в России: кто они и чем занимаются (фотогалерея) 27.02.2021

С 2012 года НКО-"иноагентами" в России признаны 200 организаций. Сегодня к "иногагентам" причисляют также СМИ и физлица. Кто они на самом деле и что нужно о них знать, - в галерее DW.
Иностранный агент - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ 26.02.2021

Закон об НКО-"иноагентах" действует в России с 2012 года. За это время в соответствующий реестр Минюста попали 200 организаций. Чем они занимаются сегодня - в инфографике DW.
Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

Республики бывшего СССР и их членство в НАТО и ЕС (инфографика) 24.02.2021

Три страны Балтии вступили в ЕС и НАТО в 2004 году, другие же постсоветские республики пока лишь стремятся обрести членство в этих объединениях. Чего они достигли - в инфографике DW.

Das ist Krankenhaus in der kleinen Stadt Liubar in der Ukraine, wo die mit Coronavirus infitiierten Patienten sich aufhalten. Stichworte: Coronavirus, COVID-19, Ukraine, Liubar, Zhytomyr, Krankenhaus, Patienten, Ärzte Foto: DW-Korrespondent in der Ukraine Mykola Berdnyk.

Заболеваемость Covid-19 в ФРГ, России, Беларуси и Украине (инфографика) 18.02.2021

С начала пандемии коронавирус выявлен у более 110 млн жителей планеты. Динамика ежедневного прироста новых случаев заражения в ФРГ, России, Украине и Беларуси - в инфографике DW.
6442683 20.01.2021 People queue to receive a Gam-COVID-VAK (trademark Sputnik V) coronavirus vaccine shot at a mobile coronavirus vaccination point at the GUM State Department Store, in Moscow, Russia. Alexey Kudenko / Sputnik

Вакцинация от ковида: кто лидирует по числу прививок (инфографика) 11.02.2021

Насколько близко страны мира подошли к коллективному иммунитету? Свежая статистика о количестве вакцинированных в Евросоюзе, России, Китае и США - в инфографике DW.
Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2021 годы (инфографика)

Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2021 годы (инфографика) 19.01.2021

18 января 2021 года Навального отправили под стражу на 30 суток. До этого общее число дней, проведенных им за решеткой с 2011 г., уже составляло 232 дня. В 2014 г. он провел 8 месяцев под домашним арестом.
Ein Covid-19 Patient liegt in einem isoliertem Intensivbett-Zimmer in der Asklepios Klinik. Der Patient liegt im künstlichen Koma und wird beatmet.

Коронавирус: как сравнить цифры в Германии, России, Беларуси и Украине 06.01.2021

Вторая волна пандемии не спадает - в январе сохраняется высокий уровень заражения коронавирусом. Динамика ежедневного прироста новых случаев в Германии, РФ, Украине и Беларуси - в инфографике DW.
TOPSHOT - Russian peacekeepers stand beside a BTR-80 armoured vehicle at their checkpoint in the village of Chapar outside the town of Kalbajar on November 14, 2020, during the military conflict between Armenia and Azerbaijan over the breakaway region of Nagorno-Karabakh. - Villagers in Nagorno-Karabakh set their houses on fire before fleeing to Armenia ahead of a weekend deadline that will see parts of the territory handed over to Azerbaijan as part of a peace agreement. Residents of the Kalbajar district in Azerbaijan that was controlled by Armenian separatists for decades began a mass exodus this week after it was announced Azerbaijan would regain control on November 15. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Места дислокации миротворцев из РФ в Нагорном Карабахе (инфографика) 19.11.2020

После прекращения огня в Нагорном Карабахе Россия разместила там свой миротворческий контингент. Посты выставлены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Детали - у DW.
30.10.2020, Martakert: 6373004 30.10.2020 An Armenian soldier stands among the ruins of a house destroyed by a recent shelling in Martakert, a self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

Нагорный Карабах: что изменилось осенью 2020 года (инфографика) 13.11.2020

По итогам войны в непризнанном Нагорном Карабахе осенью 2020 года Азербайджан вернул себе часть территорий. Где теперь пролегают линии разделения - на карте DW.
15.11.2018, Frankreich, Straßburg: Alexej Nawalny, russischer Oppositionsführer, spricht mit Journalisten nach seiner Anhörung im Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der Europäische Gerichtshof hat Russland wegen mehrerer Festnahmen des Kremlkritikers Alexej Nawalny verurteilt. Die Straßburger Richter sahen das Vorgehen der russischen Behörden teils als politisch motiviert an, wie aus der Urteilsverkündung hervorging. Foto: Jean-Francois Badias/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Навальный в ЕСПЧ: как оппозиционер судится с властями РФ (инфографика) 12.11.2020

Алексей Навальный снова выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека. За его плечами уже семь успешных исков почти на четверть миллиона евро. Подробнее - в досье DW.
ARCHIV - 28.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Mitarbeiterinnen der Pflege in Schutzausrüstung betreut einen Corona-Patienten. Menschen mit Corona-Infektion werden auf der Intensivstation IT2 im Operativen Zentrum II des Universitätsklinikum Essen behandelt. Auf Deutschlands Intensivstationen rollt in der Pandemie eine Covid-19-Welle zu, die das Frühjahr weitaus übertreffen könnte. Schuld daran ist nach Ansicht von Medizinern auch eine Ego-Gesellschaft, die wenig verstanden hat. Foto: Fabian Strauch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Динамика заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в одном графике 09.11.2020

Вторая волна пандемии коронавируса оказалась намного масштабнее первой. Эксперты подсчитали динамику ежедневного прироста новых случаев заражения в ФРГ, РФ, Украине и Беларуси. Инфографика DW.
09.2016 Sonnenaufgang am Baikalsee (Russland); Copyright: DW/R. Richter

ЮНЕСКО обсудит с Россией ситуацию с вырубкой лесов вокруг Байкала 22.07.2020

В ЮНЕСКО рассказали DW, что знают о ситуации с вырубкой заповедных лесов для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Этот вопрос обсудят на следующей сессии организации.
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