Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль

Руководство ежегодного музыкального Байройтского фестиваля(Bayreuther Festspiele), который должен был проходить с 25 июля по 30 августа, приняло решение отказаться от его организации в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили устроители.

Решение принято по согласованию с федеральным правительством, властями Баварии, города Байройта и Обществом друзей Байройта (Gesellschaft der Freude von Bayreuth e.V.).

Премьеру "Кольца нибелунга" перенесли на 2022 год

При этом запланированная премьера оперы Рихарда Вагнера (Richard Wagner) "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год. Программа следующего сезона будет переверстана, в нее включат рад спектаклей, которые должны были быть показаны летом 2020 года, включая "Тангейзера и состязание певцов в Вартбурге" и "Лоэнгрина".

Музыкальный летний фестиваль был основан Вагнером и с 1876 года проводится в баварском Байройте. За всю его историю было лишь два периода - с 1914 по 1923 и с 1945 по 1950 годы, - когда смотр не устраивался.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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