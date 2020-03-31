 Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль | Новости из Германии о Германии | DW | 31.03.2020

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Германия

Из-за коронавируса отменили знаменитый Байройтский фестиваль

Запланированная на этот год премьера оперы Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год.

Концертный зал в Байройте

Концертный зал в Байройте

Руководство ежегодного музыкального Байройтского фестиваля(Bayreuther Festspiele), который должен был проходить с 25 июля по 30 августа, приняло решение отказаться от его организации в текущем году из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили устроители.

Решение принято по согласованию с федеральным правительством, властями Баварии, города Байройта и Обществом друзей Байройта (Gesellschaft der Freude von Bayreuth e.V.).

Премьеру "Кольца нибелунга" перенесли на 2022 год

При этом запланированная премьера оперы Рихарда Вагнера (Richard Wagner) "Кольцо нибелунга" в новой инсценировке переносится, предположительно, на 2022 год. Программа следующего сезона будет переверстана, в нее включат рад спектаклей, которые должны были быть показаны летом 2020 года, включая "Тангейзера и состязание певцов в Вартбурге" и "Лоэнгрина".

Музыкальный летний фестиваль был основан Вагнером и с 1876 года проводится в баварском Байройте. За всю его историю было лишь два периода - с 1914 по 1923 и с 1945 по 1950 годы, - когда смотр не устраивался.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Смотреть видео 02:16

Что можно и что нельзя в "закрытом" Берлине

Контекст

Вагне(Р)амштайн

Наш музыкальный обозреватель Рик Фулкер уверен: если вам нравится Rammstein, то непременно должен нравиться и Вагнер. И наоборот. Почему? (12.08.2017)  

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