 Из-за коронавируса большинство россиян не выходят из дома | Новости из Германии о России | DW | 10.04.2020

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Россия

Из-за коронавируса большинство россиян не выходят из дома

По данным опроса ВЦИОМ, с 26 марта сильно выросло число россиян, отказавшихся от рукопожатий, объятий, а также встреч с друзьями и пожилыми родственниками.

На Старом Арбате в Москве

На Старом Арбате в Москве, 29 марта 2020 года

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 подавляющее большинство россиян (80%) отказались от прогулок на улице или сократили их число. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу, 10 апреля. Две недели назад, 26 марта, данный показатель был в два раза меньше. При этом в Москве число отказавшихся от выхода на улицу людей за это время выросло с 52 до 88 процентов.

Согласно опросу, 76% россиян теперь гораздо реже выходят из дома также в магазин, аптеку или по другим важным причинам, либо совсем не делают этого. Это тоже в два раза больше, чем полмесяца назад. В столице от походов в магазин или аптеку отказались 82% населения.

Увеличилось и число россиян, избегающих рукопожатий и объятий или полностью отказавшихся от них. Кроме того, 84% респондентов (в столице 90%) признались, что перестали встречаться с друзьями. Чуть больше двух третей россиян (в Москве - три четверти населения) также отказались от встреч с пожилыми родственниками и знакомыми.

Рекордный прирост случаев COVID-19 в России

По данным оперативного штаба, в России - почти 12 тысяч инфицированных SARS-CoV-2, наибольшее число - в Москве, где вирус определен у 7822 человек. Всего по стране от последствий заражения умерли 94 больных, 50 из них - в Москве. За последние сутки в РФ зафиксирован рекордный прирост случаев заражения коронавирусом  (плюс 1786).

В конце марта в столице был введен режим домашней самоизоляции. Москвичам разрешено покидать квартиру только в случае угрозы жизни и здоровью, для поездки на работу, совершения покупок в магазине или аптеке рядом с домом. Вынести мусор или погулять с домашними животными разрешается лишь на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

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    Автор: Фабиан Шмидт, Виктор Вайц


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