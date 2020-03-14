Из-за коронавируса Австрия ограничивает передвижение внутри страны

В Австрии с понедельника, 16 марта, начнут действовать серьезные ограничения, цель которых - сдержать распространение коронавируса.
Себастиан Курц
Федеральный канцлер Себастиан Курц 15 марта заявил, что из-за эпидемии SARS-CoV-2 страна переведена в аварийный режим работы. Ситуацию в республике глава правительства назвал самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны.
Отныне, по словам Курца, жители Австрии могут выйти из дома только в трех случаях: чтобы добраться до работы, купить продукты и помочь тем, кому это необходимо. О введении комендантского часа речь пока не идет. Реализованы эти меры будут в рамках специального закона, который парламент страны примет в воскресенье, 15 марта.
В стране также вводится запрет на пребывание на спортивных и игровых площадках. Со вторника, 17 марта, закрываются рестораны, часы работы которых уже в течение нескольких дней были ограничены. Вице-канцлер и министр спорта Вернер Коглер заявил, что спортивные клубы должны немедленно прекратить тренировки детей и подростков - под угрозой долгосрочного лишения лицензии.
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С понедельника, 16 марта, в стране будут закрыты также все предприятия, не имеющие существенного значения для повседневной жизни. Продукты питания по-прежнему можно будет купить в супермаркетах и через службы доставки, заявил Себастиан Курц. Он также объявил о дальнейших ограничениях на поездки и ужесточении запретов на полеты. В частности, закрыт въезд и прекращено авиасообщение с Великобританией, Нидерландами, Украиной и Россией.
"Мы понимаем, что это огромные ограничения. Но они необходимы для защиты здоровья австрийского населения, для победы над #COVID19 и особенно для защиты старшего поколения в нашей стране", - написал Себастиан Курц в Twitter.
Ранее Австрия ввела карантин в регионе Пацнаунталь, где находятся горнолыжные курорты Ишгль и Гальтюр, коммуне Санкт-Антон в федеральной земле Тироль и коммуне Хайлигенблут в земле Каринтия. Именно там зарегистрировано максимальное число заражений коронавирусом. Последние зарубежные туристы должны покинуть Санкт-Антон в воскресенье, 16 марта, заявил бургомистр комунны Хельмут Малль.
К 15 марта в стране зафиксированы 655 случаев инфицирования SARS-CoV-2, до сих пор погиб один человек.
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Автор: Марина Барановская