Игорь Додон являлся президентом Молдовы с декабря 2016 года по декабрь 2020 года.
Додон выступает за евроинтеграцию при укреплении стратегического партнерства с Россией.
На парламентских выборах в Молдове убедительную победу одержала проевропейская партия "Действие и справедливость". Ранее ее лидером была президент страны Майя Санду, которая и инициировала досрочные выборы.
24 декабря 2020 года Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова. В эксклюзивном интервью DW глава государства рассказала о путях разрешения конфликта в Приндестровье и отношениях с РФ, Украиной и ЕС.