Игорь Додон

Комментарий: Победа партии Санду - исторический шанс для Молдовы

Впервые проевропейская и ориентированная на реформы партия получит абсолютное большинство в парламенте Молдовы. И это хорошая новость не только для страны, но и для ЕС, пишет Дана Александра Шерле.