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Игорь Додон

Игорь Додон являлся президентом Молдовы с декабря 2016 года по декабрь 2020 года.

Додон выступает за евроинтеграцию при укреплении стратегического партнерства с Россией.

Moldavischer Staatsanwalt Alexandru Stoianoglo, 29 November 2019

Генпрокурор Молдовы задержан по подозрению в коррупции 06.10.2021

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, задержанный в связи с подозрениями в коррупции и злоупотреблении служебным положением, считает случившееся местью президента Майи Санду.

Молдова выбрала прозападный курс: что это значит для урегулирования конфликта в Приднестровье? (12.07.2021) 12.07.2021

На парламентских выборах в Молдове убедительную победу одержала проевропейская партия "Действие и справедливость". Ранее ее лидером была президент страны Майя Санду, которая и инициировала досрочные выборы.
11.07.21 *** Moldova's President Maia Sandu votes at a snap parliamentary election, in Chisinau, Moldova July 11, 2021. REUTERS/Vladislav Culiomza

Комментарий: Победа партии Санду - исторический шанс для Молдовы 12.07.2021

Впервые проевропейская и ориентированная на реформы партия получит абсолютное большинство в парламенте Молдовы. И это хорошая новость не только для страны, но и для ЕС, пишет Дана Александра Шерле.
11.07.21 *** People queue to receive ballots during a vote at a snap parliamentary election, in Chisinau, Moldova July 11, 2021. REUTERS/Vladislav Culiomza

Досрочные выборы в парламент Молдовы состоялись 11.07.2021

Более трети избирателей Молдовы проголосовали уже по данным на 15:30. Президент Майя Санду, которая инициировала эти выборы в парламент, назвала их определяющими для курса страны.

CHISINAU, MOLDOVA - JULY 11, 2021: A woman casts her ballot in the snap parliamentary election at Polling Station 1/71. Twenty political parties, 2 electoral blocs and an independent candidate take part in the 2021 Moldovan parliamentary election. Gavriil Grigorov/TASS

Досрочные парламентские выборы в Молдове. Самое главное 11.07.2021

Основная борьба на досрочных парламентских выборах в Молдове развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты" и проевропейской Партией действия и солидарности. Подробности - у DW.
6409322 06.12.2020 Moldovan President-elect Maia Sandu makes a speech during a rally against legislation that would limit the powers of the newly elected pro-European president in Chisinau, Moldova. Moldovan lawmakers passed a bill on Thursday reducing presidential powers despite more than 5,000 people rallying in support of the country's newly elected pro-European leader. Maia Sandu is due to take office in late December as leader of the ex-Soviet republic after winning a surprise victory over pro-Russian incumbent Igor Dodon last month. Mihai Karaush / Sputnik

"Очистить от коррупции": дан старт кампании к досрочным выборам в парламент Молдовы 11.05.2021

Как рассказали DW политологи, основная интрига предстоящего в Молдове голосования в том, сможет ли глава государства укрепить свои позиции при новом парламенте.
03 February 2014 epa04053773 A general view inside the renewed hall of the Moldova's Parliament in Chisinau, Moldova, 03 February 2014. The buildings of Moldova's Presidency and Parliament, were seriously damaged on 07 April 2009, when clashes broke out after reactions of the citizens on election results. EPA/DUMITRU DORU

Чем в Молдове закончилось противостояние парламента и Конституционного суда 28.04.2021

Конституционный суд отменил в стране режим ЧП, президент Санду подписала указ о роспуске парламента.
Feb. 14, 2016 - Chisinau, Chisinau, Moldova - Main entrance of the Parliament of Moldova building in Chisinau Chisinau Moldova PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa131 (c) Imago/ZUMA Press

КС Молдовы разрешил роспуск парламента, но мешает пандемия 15.04.2021

Конституционный суд Молдовы разрешил президенту распустить парламент, ведь в стране не могут сформировать правительство. Но закон запрещает его роспуск во время режима ЧП.
Dezember 2020 *** Präsidentin der Republik Moldau MAIA SANDU zu sehen. Von DW-Korrespondent Vitalie Calugareanu

Кто возглавит правительство Молдовы: Конституционный суд отменил указ Санду 23.02.2021

Судьи Конституционного суда Молдовы объявили указ Майи Санду о повторном выдвижении ее кандидата на пост премьер-министра неконституционным. Какие последствия это будет иметь?
Feb. 14, 2016 - Chisinau, Chisinau, Moldova - Main entrance of the Parliament of Moldova building in Chisinau Chisinau Moldova PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa131 (c) Imago/ZUMA Press

Парламент Молдовы не выбрал премьера. Почему это на руку президенту Санду? 11.02.2021

Депутаты отклонили одну кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы создать условия для досрочных выборов, но неожиданно предложили другую.
Verfassungsgericht in Chisinau zu sehen und einige Menschen, die gegen die Entscheidung zur russischen Sprache protestieren. Thema: Das Verfassungsgericht der Republik Moldau hat entschieden, dass die russische Sprache kein Sonderstatus mehr haben soll. DW, Nadejda Roșcovanu, 21. Januar 2021

Русский язык в Молдове остался без статуса. А останутся ли русские школы? 22.01.2021

После отмены Конституционным судом "языкового" законопроекта, подготовленного социалистами, экс-президент Молдовы не исключает массовых протестов в защиту русского языка. Не все эксперты с этим согласны.

Президент Молдовы Майя Санду о плане для Приднестровья, российских военных и поздравлении от Путина 29.12.2020

24 декабря 2020 года Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова. В эксклюзивном интервью DW глава государства рассказала о путях разрешения конфликта в Приндестровье и отношениях с РФ, Украиной и ЕС.
24.12.2020 TOPSHOT - Moldova's President-elect Maia Sandu kisses the national flag during her inauguration ceremony in Chisinau on December 24, 2020. (Photo by Bogdan TUDOR / AFP) (Photo by BOGDAN TUDOR/AFP via Getty Images)

Майя Санду: "Если меня пригласят в Россию, поеду" 29.12.2020

Новый президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью DW о том, как ее поздравил с победой Владимир Путин, о предстоящем визите в Украину и своем отношении к выдаче российских паспортов жителям Приднестровья.
Ion Chicu, Moldova's newly appointed Prime Minister, walks in the parliament in Chisinau, Moldova November 14, 2019. REUTERS/Vladislav Culiomza

Почему правительство Молдовы подало в отставку и что будет дальше 23.12.2020

Молдова движется к досрочным выборам в парламент. Однако при определенных условиях их можно избежать.
6409338 06.12.2020 People attend a rally against legislation that would limit the powers of the newly elected pro-European president Maia Sandu in Chisinau, Moldova. Moldovan lawmakers passed a bill on Thursday reducing presidential powers despite more than 5,000 people rallying in support of the country's newly elected pro-European leader. Maia Sandu is due to take office in late December as leader of the ex-Soviet republic after winning a surprise victory over pro-Russian incumbent Igor Dodon last month. Mihai Karaush / Sputnik

Додон вернул Молдове русский язык и российское ТВ. Что скажет Санду? 18.12.2020

Уходящий президент Игорь Додон вернул Молдове российское ТВ и придал русскому статус языка межнационального общения. Что за этим стоит: месть Санду или подготовка к досрочным выборам в парламент?
Der Präsident der Republik Moldau, Igor Dodon, schwört mit der Hand auf dem Grundgesetz. Copyright: Elena Covalenco

Уходящий президент Молдовы отменил закон о выведенном миллиарде долларов 18.12.2020

Игорь Додон за несколько дней до передачи полномочий Майе Санду подписал закон, который отменяет решение о переводе в госдолг 1 млрд долларов, выведенного в офшоры .
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