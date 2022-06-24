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Зилья Томс

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Зилья Томс: избранные публикации

Акция Салвана Момики в Стокгольме

Насколько допустимо богохульство в Европе?

Как далеко в Европе могут зайти насмешки над Богом - в обзоре DW.
Права человека3 августа 2023 г.
Витрина закрытого салона красоты в Афганистане

Как талибы ограничивают права женщин в Афганистане

DW - о примерах дискриминационной политики талибов в отношении афганских женщин.
Политика17 июля 2023 г.
Украинское зерно в Турции проверяют инспекторы совместной спецгруппы, октябрь 2022 года

Конец "зерновой сделки": что это означает и чего ожидать?

Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются РФ, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля.
Экономика и бизнес5 июля 2023 г.
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Зилья Томс: другие публикации

Защитная маска на фоне отдыхающих на берегу озера немцев

"Омикрон" и его новые варианты. Европу опять закроют?

"Омикрон" и его новые варианты. Европу опять закроют?

Незадолго до сезона летних отпусков в ряде европейских стран вновь растет число инфицированных коронавирусом.
Здоровье24 июня 2022 г.
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