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Зилья Томс
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Зилья Томс: избранные публикации
Насколько допустимо богохульство в Европе?
Как далеко в Европе могут зайти насмешки над Богом - в обзоре DW.
Права человека
03.08.2023
3 августа 2023 г.
Как талибы ограничивают права женщин в Афганистане
DW - о примерах дискриминационной политики талибов в отношении афганских женщин.
Политика
17.07.2023
17 июля 2023 г.
Конец "зерновой сделки": что это означает и чего ожидать?
Срок действия соглашения об экспорте зерна, участниками которого являются РФ, Турция, Украина и ООН, истекает 17 июля.
Экономика и бизнес
05.07.2023
5 июля 2023 г.
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Зилья Томс: другие публикации
"Омикрон" и его новые варианты. Европу опять закроют?
"Омикрон" и его новые варианты. Европу опять закроют?
Незадолго до сезона летних отпусков в ряде европейских стран вновь растет число инфицированных коронавирусом.
Здоровье
24.06.2022
24 июня 2022 г.
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