Защита от коронавируса: какая маска лучше?

Угроза заражения новым коронавирусом из Китая вызывает вопросы о том, существуют ли надежные средства индивидуальной защиты от него. Российские производители сообщают о резком увеличении спроса на медицинские маски. Но действительно ли они гарантируют защиту от заражения?

Поможет ли медицинская маска?

Простейшая защита кожи лица и органов дыхания от различных мелких частиц - маски из нетканых материалов, которые крепятся на затылке, так называемые медицинские (профилактические) маски, которые можно купить в любой аптеке.

Сотрудница авиакомпании в медицинской профилактической маске у стойки Air China

Долгое время медицинские маски использовались, прежде всего, хирургами в операционных. Тем самым, уменьшался риск передачи пациенту возможных инфекций воздушно-капельным путем, а также защищалась кожа лица медиков от попадания на него биологических жидкостей при проведении операций. Эффективную защиту медицинская маска обеспечивает в течение двух часов, затем ее меняют.

В последнее время профилактические маски стали популярны как индивидуальное средство защиты от вирусных инфекций. Однако особой эффективностью они не отличаются. Вирус попадает в организм человека через рот, конъюнктиву глаз, раны и микротрещины, но, прежде всего, через грязные руки. Обычные медицинские маски и даже защитные очки должны служить, прежде всего, напоминанием о том, что грязными руками не стоит трогать нос или глаза.

Самые надежные респираторы

Какие маски помогут защититься от коронавируса? Существуют несколько различных видов защитных масок для лица - от хлопчатобумажных пылезащитных до респираторов с фильтрами трех категорий, соответствующие европейскому стандарту респираторной защиты.

Респиратор против вируса

Респираторы класса защиты FFP1 (Filtering Face Piece) обычно применяются для защиты от нетоксичной пыли в сельскохозяйственной, пищевой, деревообрабатывающей, строительной промышленности, при работах на каменоломнях и известняковых барьерах. Защиту от вирусных инфекций они не гарантируют.

Респираторы класса защиты FFP2 способны удерживать 94 процента вредных веществ. Они применяются для защиты от среднетоксичной твердой асбестовой, медной, бариевой, титановой, ванадиевой, хромовой, марганцевой пыли. Респираторы подходят также для работы в местах с содержанием в воздухе вредной канцерогенной пыли, дыма и аэрозолей на основе масла и воды. Их также можно использовать при защите от гриппа и других вирусных инфекций.

Респираторы класса защиты FFP3 - самые надежные

Респираторы класса защиты FFP3 являются самыми надежными, отфильтровывающими 99 процентов твердых и жидких частиц. Они обладают наиболее крупными и многослойными фильтрами и незаменимы, к примеру, при осуществлении работ с особо опасными материалами, в частности, при шлифовании и резке стекла, сварке нержавеющей стали и алюминия. Эти респираторы используются в зонах наиболее высокого риска и способны защищать от особо опасных вирусов и радиации.

Тщательное мытье рук

Однако никакие респираторы и другие средства индивидуальной защиты не помогут от заражения вирусом, если человек не будет соблюдать базовые меры гигиены. Самое главное – поддерживать чистоту рук и поверхностей, с которыми происходит постоянное соприкосновение.

Санэпидемиологи рекомендуют, среди прочего, тщательно мыть руки с мылом (или вытирать дезинфицирующими салфетками) после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также регулярно дезинфицировать поверхности (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов, клавиатуры компьютеров).

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