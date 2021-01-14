 Журналистам не разрешили снимать прилет Навального в Россию | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2021

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Россия

Журналистам не разрешили снимать прилет Навального в Россию

Руководство аэропорта Внуково заявило, что из-за антиэпидемических мер временно запрещает проведение на территории аэровокзального комплекса массовых мероприятий, в том числе организацию деятельности СМИ.

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный

Руководство аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Берлина оппозиционер Алексей Навальный, не разрешило журналистам осуществлять фото- и видеосъемку этого события. Об этом сообщает в пятницу, 15 января, сетевое издание Sota Vision в своем Telegram-канале со ссылкой на ответ пресс-службы Внуково.

Аэропорт объяснил отказ антикоронавирусными мерами. "В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания пассажиров и гостей международного аэропорта Внуково массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся", - говорится в сообщении аэропорта. При этом пресс-служба Внуково заверила, что видео пассажиров рейса из Берлина "будет предоставлено".

Редакция Sota Vision заявила, что намерена провести трансляцию из Внуково "вне зависимости от готовности его пресс-службы сотрудничать с журналистами".

СКР и ФСИН грозят Навальному уголовным преследованием

Алексей Навальный, который проходит лечение в Германии после отравления "Новичком", объявил 13 января, что вернется в Россию 17 января рейсом "Победы", который должен приземлиться во Внуково.

ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство попросило назначить политику реальный срок, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Напомним, что Навальный осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании "Ив Роше" и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании.

29 декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве. Ведомство заявило, что политик растратил часть пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других некоммерческих организаций. В тот же день Навального объявили в розыск, однако об этом стало известно толеко после того, как политик объявил о возвращении в Россию.

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    Автор: Марина Барановская


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