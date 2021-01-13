 ФСИН намерена задержать возвращающегося в РФ Навального | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

ФСИН намерена задержать возвращающегося в РФ Навального

Российского оппозиционера Навального планируют задержать в России до решения суда по делу "Ив Роше", сообщили в УФСИН.

Алексей Навальный

Российского оппозиционера Алексея Навального планируют задержать в России до решения суда по делу "Ив Роше", который рассмотрит замену ему условного срока реальным. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве (УФСИН).

"УФСИН России по городу Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - говорится в заявлении.

В УФСИН утверждают, что с 24 сентября 2020 года им неизвестно "фактическое место нахождения" оппозиционера. После отравления российский политик с осени проходит реабилитацию в Германии. Накануне он сообщил, что планирует прилететь в РФ 17 января рейсом авиакомпании "Победа".

Новость дополняется. 

Смотрите также

  • Infografik Galeriebild Navalny RU

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального: 52 суток с 2011-2015 гг., 140 суток - за 2017-2018 годы

    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

  • Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    Алексей Навальный: аресты с 2011 по 2019 годы

    Аресты Навального с 2011 по 2018 годы

    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 24:27

Навальный возвращается в Россию: что его ждет и что говорят в Германии. DW Новости

Также по теме

Russland I Nawalny

Навальный сообщил, что вернется в РФ 17 января 13.01.2021

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что 17 января планирует прилететь в Россию рейсом авиакомпании "Победа".

Russland Moskau | Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker

Дело "Ив Роше": суд рассмотрит замену срока Навальному 29 января 13.01.2021

Симоновский районный суд рассмотрит ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний по делу "Ив Роше" в конце января. Сам Навальный планирует 17 января вернуться в Россию.

Russland | Oppositionsführer Alexej Nawalny

ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком по делу "Ив Роше" 28.12.2020

Алексей Навальный полностью поправился и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, заявили во ФСИН. Ведомство ожидает его явки за сутки до окончания испытательного срока по делу "Ив Роше".

Реклама

Самые читаемые

Навального объявили в России в федеральный розыск  

Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?  

Оппозиция - за ограничение президентских сроков в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно