ФСИН намерена задержать возвращающегося в РФ Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального планируют задержать в России до решения суда по делу "Ив Роше", который рассмотрит замену ему условного срока реальным. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве (УФСИН).

"УФСИН России по городу Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - говорится в заявлении.

В УФСИН утверждают, что с 24 сентября 2020 года им неизвестно "фактическое место нахождения" оппозиционера. После отравления российский политик с осени проходит реабилитацию в Германии. Накануне он сообщил, что планирует прилететь в РФ 17 января рейсом авиакомпании "Победа".

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