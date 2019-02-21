Жемчужины музеев Мюнхена (видео)

Баварские короли были известными коллекционерами живописи. Какие же музеи в баварской столице? Давайте смотреть вместе!
Смотрите также:
Обонятельная инсталляция, биоарт и зеркала, которые помогают людям больше общаться: в Московском музее современного искусства исследуют вопрос "Как нам всем оказаться в будущем"? (27.12.2018)
Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и выставление сделанных фото в интернет недопустимо. Такие действия нарушают авторские права и право на публикацию, постановила Федеральная судебная палата. (20.12.2018)
Не каждое здание или экспозицию можно быстро приспособить под нужды инвалидов, но в Германии в последние годы появляется все больше безбарьерных музеев. (13.11.2018)