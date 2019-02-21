 Жемчужины музеев Мюнхена (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Жемчужины музеев Мюнхена (видео)

Баварские короли были известными коллекционерами живописи. Какие же музеи в баварской столице? Давайте смотреть вместе!

Смотреть видео 03:00

Мюнхен и его музеи

Смотрите также:

  • Август Краус, Игрок в бочче, 1904

    Нежные мужчины в скульптуре

    Скульптура в революционную эпоху

    Музей имени Георга Кольбе (Georg Kolbe) в Берлине показывает выставку "Нежные мужчины в скульптуре модернизма" (Zarte Männer in der Skulptur der Moderne). В экспозиции представлены около 80 произведений. Выставка приурочена к столетию Ноябрьской революции в Германии 1918 года. На фото: "Игрок в бочче", Август Краус,1904 год.

  • Зал экспозиции

    Нежные мужчины в скульптуре

    Утонченность тела и духа

    В начале 20-го столетия многие скульпторы обратились в своих произведениях к мотиву здорового, но в то же время нежного, ранимого молодого человека. Этих художников, большинство из которых были мужчины, интересовала тема утонченности тела и духа.

  • Георг Кольбе, Гнев, 1923

    Нежные мужчины в скульптуре

    Культ молодости

    Идеал нежного мужчины, модный в начале 20-го века, восходит к культу молодости, процветавшему как среди пацифистов, так и в воинственно настроенных кругах. На фото: "Гнев", Георг Кольбе, 1923 год.

  • На фото: Эскиз скульптуры юноши I, 1919

    Нежные мужчины в скульптуре

    В скульптуре и литературе

    Необычно нежные, кроткие мужские фигуры интересовали не только скульпторов, но и писателей того времени, например, Томаса Манна, Райнера Марию Рильке, Стефана Георге. На фото: "Эскиз скульптуры юноши I", Георг Кольбе, 1919 год.

  • На фото: Жорж Минне, Стоящий на коленях, 1906

    Нежные мужчины в скульптуре

    В противовес идеалу героя

    Идеал хрупкого мужского тела культивировался сознательно в начале 20-го века в противопоставление концепции сильного в физическом и духовном плане, героического мужчины. На фото: "Стоящий на коленях", Жорж Минне,1906 год.

  • На фото: Герман Блументаль, Сидящий юноша, смотрящий вверх

    Нежные мужчины в скульптуре

    Традиция со времен античности

    Идеал нежного мужского тела вошел в моду еще в 18-м веке в эпоху классицизма, который возвращал к идеалам античности и эпохи Возрождения. На фото: "Сидящий юноша, смотрящий вверх " (или "Смотрящий на звезды"), Герман Блументаль, 1936 год.

  • На фото: Вильгельм Лембрук, Голова мыслителя, 1918

    Нежные мужчины в скульптуре

    Устремления юности

    Скульптура эпохи модернизма искала пути выразить в телесности стремления и желания современников. На фото: "Голова мыслителя", Вильгельм Лембрук, 1918 год.

  • Зал выставки

    Нежные мужчины в скульптуре

    Тень сомнения

    "Нежные мужчины", запечатленные в скульптурах художников начала 20-го века, воплощают в себе момент пробуждения, свойственного молодости, и, в то же время, отражают значительную долю скептического отношения к современности.

  • Вильгельм Гледен, Двое мужчин, смотрящих на море, 1899 год.

    Нежные мужчины в скульптуре

    Нацистам не по вкусу

    Новые представления о телесности, которые гармонично вписались в плюралистическую картину мира художников в Веймарской республике, были отвергнуты национал-социалистами и утратили свое значение в с укреплением гитлеровского режима. На фото: "Двое мужчин, смотрящих на море", Вильгельм Гледен, 1899 год.

    Автор: Ольга Солонарь


Контекст

Приятный запах будущего: берлинские художники в Москве

Обонятельная инсталляция, биоарт и зеркала, которые помогают людям больше общаться: в Московском музее современного искусства исследуют вопрос "Как нам всем оказаться в будущем"? (27.12.2018)  

В ФРГ запретили выставлять в интернете сделанные в музеях фото

Фотографирование музейных экспонатов вопреки запрету и выставление сделанных фото в интернет недопустимо. Такие действия нарушают авторские права и право на публикацию, постановила Федеральная судебная палата. (20.12.2018)  

Как найти информацию о безбарьерных музеях в Германии

Не каждое здание или экспозицию можно быстро приспособить под нужды инвалидов, но в Германии в последние годы появляется все больше безбарьерных музеев. (13.11.2018)  

В Берлине построят Музей эмиграции

6,3 млн евро от продажи произведений искусства пойдут на создание музея. Его экспозиция расскажет о людях, бежавших во времена национал-социализма из Германии. (30.10.2018)  

Нежные мужчины в скульптуре

В начале 20-го века идеал чувствительного и кроткого мужчины сосуществовал с культом сильного героя. Выставка в Берлине показывает нежных мужчин в скульптуре. (29.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мюнхен и его музеи  

Музеи Дрездена  

Замок Дракулы  

Еда, от которой может стошнить  

Также по теме

Euromaxx Staatliche Kunstsammlung Dresden

Дрезден и его сокровища (видео) 03.12.2018

Государственные художественные собрания Дрездена предлагают совершить путешествие по разным эпохам. Посмотрим?!

Deutschland Wolfsburg Phaeno - Museum

Как найти информацию о безбарьерных музеях в Германии 13.11.2018

Не каждое здание или экспозицию можно быстро приспособить под нужды инвалидов, но в Германии в последние годы появляется все больше безбарьерных музеев.

Deutschland Altes Rathaus Bamberg

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии 22.06.2018

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера