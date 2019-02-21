Жемчужины музеев Мюнхена (видео)

Нежные мужчины в скульптуре

Утонченность тела и духа

В начале 20-го столетия многие скульпторы обратились в своих произведениях к мотиву здорового, но в то же время нежного, ранимого молодого человека. Этих художников, большинство из которых были мужчины, интересовала тема утонченности тела и духа.