ЕС принял новую стратегию отношений со странами Центральной Азии

Евросоюз намерен вывести отношения со странами Центральной Азии на новый уровень. Об этом говорится в новой стратегии отношений с регионом, утвержденной Советом ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник, 17 июня. В решении глав МИД стран Евросоюза подчеркивается, что рамки отношений ЕС с регионом зависят от "готовности отдельных стран Центральной Азии проводить реформы, укреплять демократию, права человека, верховенство права и независимость судов, а также модернизировать и диверсифицировать экономику".

"Неэксклюзивное партнерство"

Проект стратегии представила 15 мая Еврокомиссия. С ее помощью Брюссель планирует выстроить "более сильное, современное и неэксклюзивное партнерство" с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Формулировка подразумевает, что ЕС не собирается ставить эти страны перед выбором "или - или". В проекте стратегии отмечается, что новые соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС со странами Центральной Азии совместимы и с другими интеграционными инициативами, такими как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда входят Казахстан и Киргизия.

Официальный представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич

Предыдущая стратегия отношений ЕС с центрально-азиатским регионом была принята в 2007 году. Официальный представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич поясняет, что с тех пор ситуация существенно изменилась, так что потребность в новой стратегии соответствует "нынешней ситуации, вызовам и состоянию отношений". Она добавляет, что желание углубить сотрудничество звучало и со стороны самих стран Центральной Азии.

Ответ на новые вызовы

Среди основных новых вызовов - гибридные угрозы и кибератаки. ЕС готов делиться знаниями и информацией как по кибербезопасности, так и по идентификации гибридных угроз. Брюссель также планирует продвигать принципы равенства полов и усиления роли женщин, надеясь, что это принесет дополнительные положительные сдвиги, например, в противодействии радикализации.

Один из пунктов новой стратегии - развитие сотрудничества Афганистана со странами Центральной Азии. Еврокомиссия надеется, что участие Кабула в совместных с центрально-азиатскими государствами программах и проектах поспособствует стабилизации ситуации в Афганистане. В числе проектов - формирование современного пограничного контроля между странами Центральной Азии и Афганистаном.

Брюссель надеется, что укрепление роли женщин в Центральной Азии поспособствует противодействию радикализации в регионе

Одна из главных целей Евросоюза, которых он стремится достичь с помощью новой стратегии, - укрепление безопасности в Центральной Азии. ЕС также заинтересован в увеличении масштабов торговли, в том числе, энергоносителями, экспортируемыми странами центрально-азиатского региона.

"Центральная Азия всегда играла ключевую роль: из-за своей истории, культуры, а также роли в сообщении между Востоком и Западом. Сегодня этот регион приобретает все более стратегическое значение ", - заявила в мае верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини.

ЕС готов делиться опытом интеграции

Развитие регионального сотрудничества между центрально-азиатскими странами - это еще одна цель, достижению которой должна способствовать новая страгегия ЕС. В этой связи в документе упоминается первый неформальный саммит лидеров стран региона в Астане в марте 2018 года. По мнению ЕС, встреча стала "новым импульсом в региональном сотрудничестве", который усилил "значимость опыта ЕС, используемого при разработке совместных подходов к решению общих проблем".

Евросоюз крайне заинтересован в том, чтобы основными признаками развития стран центрально-азиатского региона стали "основанные на определенных правилах сотрудничество и взаимосвязанность, а не конкуренция и соперничество", говорится в стратегии. В Брюсселе особо подчеркивают, что страны региона сами будут выбирать формы и темпы такого регионального сотрудничества, а ЕС будет только "поддерживать эти процессы", исходя из своего опыта.

Развитие экономики Центральной Азии

В проекте стратегии выделяют три приоритетных момента. Первый - укрепление стабильности в регионе. Речь идет, в первую очередь, о безопасности, но также и о борьбе с коррупцией и реформах, развивающих демократию и верховенство права. Второй - развитие экономики. Третий - активизация политического диалога, в котором Брюссель делает упор на привлечение гражданского общества и парламентов.

"Евросоюз - ведущий партнер Центральной Азии в вопросе развития региона. На протяжении 2014-2020 годов финансовая поддержка ЕС в сферах верховенства права, защиты окружающей среды, водных ресурсов, торговли и пограничного режима превысила 1 млрд евро", - отмечал ранее еврокомиссар по вопросам международного сотрудничества и развития Невен Мимица.

В ЕС уверены, что Центральная Азия нуждается в новых моделях экономического развития и в диверсификации экономик. В частности, речь идет о развитии частного сектора, улучшении инвестиционного климата, уменьшении неравенства и ускорении перехода к "зеленой" и безотходной экономике.

На этот счет стратегия также содержит ряд конкретных инициатив. Так, Еврокомиссия планирует оказать помощь малому и среднему бизнесу в Центральной Азии, способствуя созданию европейских торговых палат в странах региона. ЕС готов делиться и ноу-хау, необходимыми для модернизации современных методов статистики.

Наконец, Брюссель обещает поддерживать вступление всех стран Центральной Азии во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время Узбекистан и Туркмения в ВТО не входят. Еврокомиссия также хочет, чтобы при маркировке товаров, продаваемых на территории Центральной Азии, указывалась страна их происхождения - это касается как товаров из ЕС (например, шампанского), так и местных для региона продуктов.

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