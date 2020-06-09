ЕС призвал Беларусь снять обвинения с Тихановского и других активистов

Европейский Союз считает, что обвинения, выдвинутые Следственным комитетом (СК) Беларуси против блогера Сергея Тихановского и семи других активистов, являются необоснованными, поэтому их следует снять. Об этом заявил во вторник, 9 июня, официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, отвечая на вопрос корреспондента DW во время брифинга в Брюсселе.

"В свете произвольного характера задержания и преследования господина Тихановского ЕС по-прежнему призывает освободить его незамедлительно и без дополнительных условий, а все обвинения против него и других активистов снять", - заявил Стано.

СК выдвинул против Тихановского и еще семи активистов обвинения по статье 342-й Уголовного кодекса Беларуси - "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, действия одного из них дополнительно квалифицированы как насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Все восемь в настоящее время содержатся под стражей.

Статья 342-я предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок, а статья 364-я - арест, ограничение свободы сроком до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.

Следственный комитет утверждает, что во время пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской 29 мая в Гродно "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции. В результате этих действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел".

Сергей Тихановский намеревался зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, но не смог этого сделать, поскольку во время, отведенное для регистрации, находился в СИЗО. Тогда документы подала его жена Светлана Тихановская. Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа.

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